Nije „šta“ propuštam nego „koga“ propuštam

Znate li šta je FOMO? To su oni žmarci koje osjećamo kad mislimo da propuštamo nešto važno poput okupljanja prijatelja. Nova istraživanja dalje otkrivaju ovaj fenomen.

Ako i niste čuli za FOMO, možda vam je poznat osjećaj. Taj akronim obilježava strah od toga da propustite neki događaj, iskustvo, informaciju ili odluku koji bi mogli poboljšati vaš život.

Nešto ste umorni i ne ide vam se na koncert? Ali „svi će biti tamo“ i pričati o tome! Okuplja se društvo? Ako ne odete, oni će pričati bez vas i znati nešto što vi ne znate.

Najnovija istraživanja sugerišu da se tu manje radi o strahu da se propusti neko iskustvo, a više od toga da se ne bude sa nekim osobama.

Istraživanje koje je provela Žaklin Rivkin, bihejvioristkinja sa američkog univerziteta Kornel, sugeriše da upravo propuštanje socijalnih kontakata pojačava FOMO.

„To je zapravo opis anksioznosti koju mnogi od nas osjećaju kad propuštaju društveno okupljanje sa ljudima do kojih nam je stalo. To je onaj čudnovati osjećaj da se ljudi povezuju bez nas, da smo to propustili“, rekla je Rivkin za podkast DW Science Unscripted.

Propuštanje ljudi

Akronim FOMO u internet-zajednici postoji već dvije decenije, ali je kasnije postao poznat i šire.

Taj fenomen koristi se i u marketingu – potrošačima treba sugerisati da tobože mnogo propuštaju ako ne kupe neki proizvod ili uslugu.

Rivkin i kolege proveli su sedam eksperimenata sa hiljadama učesnika. Umjesto da posmatraju ponašanje ljude kad propuste neki koncert, fokusirali su se na svakodnevne situacije.

Studija ukazuje da FOMO može biti činilac zbog kojeg mladi češće piju alkohol ili koriste narkotike Foto: picture-alliance/dpa/M. Führer

„Zanimale su nas situacije gdje se ne propušta neki veliki jedinstveni događaj. To pomaže da se razumije bazična psihologija, razlog zašto imaš grč u stomaku… i zbilja se radi o činjenici da se propušta okupljanje gdje se ljudi međusobno povezuju“, kaže Rivkin.

FOMO može voditi problemima

„Otkrili smo da maltene svako može iskusiti FOMO ukoliko se radi o grupi ljudi do koje mu je stalo", navodi ona.

U posljednjoj deceniji sve više istraživača bavi se temom. Vjeruje se da FOMO može izazvati poremećaje sna, društvenu anksioznost, depresiju i pad učinka recimo tokom studiranja.

Studija Univerziteta Južni Konektikat je prije dvije godine otkrila da FOMO može biti činilac zbog kojeg mladi češće piju alkohol ili koriste narkotike.

Ovaj tekst je prethodno objavljen na engleskom jeziku

