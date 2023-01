Nigerija: „Plašim se da odem kod ljekara, možda nije pravi“

Poštar koji pješači dva dana do svojih klijenata

Na Réunionu, francuskom otoku u Indijskom oceanu, posao poštara izgleda malo drugačije. Cyril Maillot se za to zanimanje počeo obučavati takoreći već s devet godina. On svakoga tjedna pješice odnosi poštu stanovnicima brdskih sela do kojih se ne može doći autom.