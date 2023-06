Tri pesnice, simbol Niša iz Spomen parka Bubanj, i natpis: „Protest je ispit“. To je transparent koji na samom čelu kolone nosi studentkinja Filozofskog fakulteta u Nišu Marija Ilić sa svojim kolegama. Odmah do njega transparent na kojem je slika niške tvrđave s natpisom: „Niš protiv nasilja“.

„Mislimo da je odgovornost na svim građanima“, kaže Maja, „a studenti kao predstavnici budućnosti naše zemlje trebalo bi da uđu u ovu borbu protiv nasilja za sve nas. Mi smo ranije prozvani kao pasivni dio građanstva – mi to nismo. Došli smo to da pokažemo.“

Protest na niškim ulicama trajao je skoro tri sata. Okupilo se više hiljada građana, ne samo iz Niša, već i iz drugih gradova juga Srbije. Pored studenata, i srednjoškolci, porodice s djecom, ali i starije Nišlije. Ovo je drugi put da se protest organizuje u tom gradu otkako su se početkom prošlog mjeseca dogodila masovna ubistva u Beogradu i u okolini Smedereva i Mladenovca. Ovoga puta, bio je znatno masovniji.

Protest u Nišu je trajao skoro tri sata Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

„Nećemo da ćutimo i trpimo nasilje“

„Računajte na nas“, „Položili smo ispit“, „Prekardašilo“, „Kupili ste diplome, nas nećete“, „Sve znamo, samo nam kažite kad odlaze“… To su samo neki od transparenata. Ponovljeni zahtjevi i skandiranje: „Jug ne ćuti“, „Vučiću odlazi“, „Ostavke, pa robija" i „Izlazite napolje", orilo se ulicama u kojima su iz stambenih zgrada pojedinci mahali s terasa i prozora.

„Mi živimo u državi u kojoj sve više mogu da se primijete različiti vidovi korupcije, u državi koja je karikatura države, i mislim da narod jednostavno mora da reaguje“, kaže Vuk Boričić, student Akademije umjetnosti. „Ja se nadam da će naša država da uzme u obzir da mi nećemo samo da sjedimo, ćutimo i trpimo nasilje, i da će da primi ovo kao poruku da ćemo da reagujemo.“

Vukašin Stanojević na protestu u Nišu Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Pitamo ga koliko je to realno očekivati: „Ja mislim da jeste realno, ali to zahtijeva mnogo truda i rada. Naravno da je mnogo lakše da se prave da ne postojimo. Mi smo njima sada samo brojevi, ali moguće je da se napravi sistem u kome to nećemo biti“, optimističan je Vuk.

Gde je solidarnost?

Vukašin Stanojević, asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu, jedan je od potpisnika proglasa akademske zajednice kojim se podržavaju zahtjevi protesta. Za DW kaže da su protesti probudili nadu kod građana, iako su ih inicirali tragični događaji.

„Politika je nešto što se tiče svih nas. Ne bismo smjeli da sebi dozvolimo da nismo zainteresovani za društvo, posebno ne ovdje. Spremili smo transparent s dvadesetak afera i svaka od njih je bila dovoljna da se ovakav protest desi. I više od toga. Ali, nikad nije kasno.“

Stanojević podsjeća na skup „Srbija nade“ u organizaciji vlasti za koji kaže da je u potpunosti uspio, jer je opravdao svoj naziv i dao nadu pokazavši da režim više nema moć, ni, kako kaže, ucjenjivački kapital.

„Ne znam koliko je ljudi sada s nama na ulici, vidim da je zaista mnogo, i to mi je drago. Ali, situacija je toliko crna da bi ovdje trebalo da budu svi. Par mjeseci prije ubistava desio se incident koji je slučajno snimljen kada je nastavnici iz Trstenika izmaknuta stolica. Ta kultura nasilja se strašno proširila čitavom Srbijom. Tada su ljudi isto morali da budu solidarni i jedan je od velikih problema što te solidarnosti nema. Kod nas jednog dana na protest idu rudari, narednog dana radnici EPS-a. Nema te solidarnosti, ni svijesti da su to sve naši problemi, da bi svi trebalo da budemo tu“, kaže Vukašin Stanojević.

"Vučiću, vreme je!!!" jedna od poruka sa protesta u Nišu Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Da li će se protesti održati?

Pomalo pomiješanih osjećanja i mišljenja je Nišlija Vladimir Milošević. On redovno učestvuje na protestima i kaže da vjeruje da će da uspjeti da se održe. Ali, dodaje, svijestan je da to ne zavisi samo od građana, već i od visoke politike.

„Protesti će se održati bar do momenta do kad se jasno bude vidjelo da li će Zapad da podrži proteste ili će i dalje da drži stranu Vučiću. To su neki interni interesi koji se tiču i Kosova i drugih pitanja. S druge strane, nemaju s kim ni u opoziciji da pregovaraju. Zato je taj status kvo“, smatra Vladimir.

On kaže da su Nišlije navikle da protesti kreću iz njihovog grada, umjesto da do njega dolaze takvi talasi. Ali, to što su se nesreće dogodile u, kako kaže, epicentru, pokrenulo je veliku energiju u glavnom gradu. „Vidjećemo kako će sve dalje da se odvija. Mislim da će nešto da se promijeni sigurno, ali u kojoj mjeri, to još uvijek ne može da se kaže.“

Tokom protesta „Niš protiv nasilja“ bile su blokirane glavne saobraćajnice u tom gradu. Osim u Nišu, protesti su održani i u Kragujevcu, Novom Sadu i u Beogradu. Okupljanje u Nišu najavljeno je i za narednu subotu.

