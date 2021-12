Nezdrave namirnice uskoro skuplje?

Nijemci se, ističe ministar poljoprivrede Cem Özdemir, hrane previše nezdravo. Stoga Özdemir sada, kako je rekao, želi nametnuti nove propise prehrambenoj industriji - i povećati cijene hrane. Özdemir naime planira nametnuti strožije propise kada su u pitanju gotovi proizvodi kako bi se ljudi hranili zdravije. "Njemačka ishrana je generalno previše nezdrava", požalio se političar Zelenih u intervjuu za list "Bild am Sonntag", obrazlažući da je razlog njegove inicijative činjenica da je više od 50 posto odraslih Nijemaca suočeno sa prekomjernom tjelesnom težinom.

"Razlog za takvu situaciju je previše šećera, masti i soli, posebno u gotovim proizvodima”, rekao je Özdemir. "Političari su predugo pokušavali motivirati prehrambenu industriju da dobrovoljno postavljenim obavezama smanji prisustvo tih sastojaka u hrani. S tim je sada gotovo. Moj cilj je da se postave obavezujući ciljevi smanjenja."

Ambiciozni planovi Cema Özdemira

"Cijena mora jače naglasiti ekološku istinu"

Sa Özdemirove tačke gledišta, cijene hrane i poljoprivrednih proizvoda također moraju porasti. "Ne smije biti više džank cijena hrane, one dovode do propadanja farmi, sprječavaju više dobrobiti životinja, pospješuju izumiranje vrsta i opterećuju klimu. Ja to želim promijeniti", rekao je njemački ministar poljoprivrede. On želi dovesti do toga da ljudi u Njemačkoj svoju hranu cijene jednako kao i svoje automobile. “Ponekad imam osjećaj da nam je važnije dobro motorno ulje od dobrog ulja za salatu”, kritizira Özdemir. Hrana, kako je pojasnio, ne smije postati luksuzna roba, "ali njena cijena mora jače naglasiti ekološku istinu."

Cilj ministra poljoprivrede je da do 2030. godine poveća površinu organski obrađivanih poljoprivrednih površina sa trenutnih 10 na 30 procenata. On želi "iskoristiti kupovnu moć države": Ishrana u javnim ustanovama, pojasnio je, treba se okrenuti ka većoj upotrebi regionalnih i organskih proizvoda. "Tu država mora biti uzor."

Poziv na drastično smanjenje upotrebe pesticida

Smanjiti upotrebu pesticida

U međuvremenu je i savezna ministrica okoliša Steffi Lemke pozvala na drastično smanjenje upotrebe pesticida u poljoprivredi. "Ne polazim od toga da ćemo u roku od četiri godine moći u potpunosti odustati od upotrebe pesticida. Ali potrebno nam je značajno smanjenje ako želimo zaustaviti izumiranje insekata", izjavila je političarka Zelenih u razgovoru sa novinarima medijske grupe Funke. “Upotrebu pesticida možemo smanjiti kroz finansijske poticaje, ali i kroz regulatorni zakon."

Ona je uvjerena da i većina farmera želi upotrebljavati manje pesticida. Međutim, poljoprivrednici su ih decenijama koristili, kako je istakla, slijedeći evropsku agrarnu politiku koja je zahtijevala rast farmi i povećanje prinosa ili otkup tih proizvoda. Lemke je kritizirala i to što je od strane prethodne njemačke vlade odlučeno da se takva evropska poljoprivredna politika nastavi i u narednih sedam godina.

Pogledajte video 02:18 Može li se i bez pesticida?

fs/tagesschau

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu