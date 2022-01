Nevakcinisani Đoković ide u Melburn: „Bogati i moćni mogu sve“

„U utorak je završeno natezanje o učešću Novaka Đokovića na Australijan openu. Srbin pakuje kofere i od 17. januara na Melburn parku brani titulu", piše bečki list Standard pod naslovom „Vanredna dozvola za izvanrednog sportistu".

„Đokoviću koji svoj vakcinalni status zadržava za sebe neophodna je ta vanredna dozvola jer je izvjesno i dalje nevakcinisan. O medicinskom objašnjenju koje je neophodno za dozvolu se ćuti, ali navodno nije bilo popusta jer je Đoković veliko ime“, dodaje list.

Podsjeća se na izjavu zvaničnika australijske države Viktorije koji je rekao da vanredne dozvole „nisu rupa za privilegovane tenisere".

„Sportski gledano, turnir će učešćem 34-godišnjaka bez sumnje dobiti na vrijednosti. Australijan open bi bio mlak bez svog devetostrukog pobjednika. Uz to, sa 21. gren slem titulom bi Đoković postao samostalni rekorder“, zaključuje Standard.

Zidojče cajtung na svom portalu podsjeća da je od oko tri hiljade ljudi koji spadaju u karavan Australijan opena njih 26 tražilo posebno odobrenje, a dobilo ga je svega nekoliko, među njima i Đoković.

Navodi se izjava direktora turnira Krega Tajlija: „Bilo bi od pomoći ako bi Novak objasnio po kojem osnovu je zatražio i dobio posebnu dozvolu.“ Tajli je rekao da cijelo društvo zbog pandemije ima dvije teške godine iza sebe „pa bismo bili zahvalni za par odgovora" od Đokovića.

Zidojče prenosi agencijske izvještaje prema kojima slučaj Đoković izaziva „bez i ogorčenost“ u Australiji. „U medijima i na društvenim mrežama mnogi daju oduška bijesu, jedan korisnik je nazvao Đokovićevo učešće šamarom za sve Australijance i time rekao ono što mnogi misle", piše u tekstu. Jedna novinarka je napisala da je „patriotska dužnost“ Australijanaca da izvižde Đokovića u svakoj prilici.

Novak Đoković je devetostruki pobjednik Australian Open-a

Špigel na svom portalu ocjenjuje da je to što Đoković očito nevakcinisan ide u Australiju „nova epizoda u seriji eskapada teniske zvijezde kada se radi o zdravstvenim pitanjima".

List Rajniše post posvetio je komentar ovoj temi, pišući o jadnom utisku koji su ovom prilikom ostavili Đoković, organizatori turnira i posebno australijska država. „Devetnaest mjeseci je Australija držala granice zatvorenim, ni mnogi državljani nisu mogli da dođu, porodice su bile razdvojene“, podsjeća list i nastavlja:

„A sada je data posebna dozvola za Đokovićev dolazak. Dakle, baš za igrača koji se od svih tenisera najneodgovornije odnosio prema pandemiji, koji je 2020. organizovao Adrija tur sa ludim žurkama i tako doprinio širenju virusa. I to sve samo da bi najveća teniska zvezda smjela da igra u Melburnu. Time se šalje poruka da bogati i moćni mogu sve“, zaključuje list.

U sličnom tonu piše švajcarski portal Votson: „Razumije se da Novak Đoković ima slobodu da odluči o vakcinaciji protiv korone. Takođe, i slobodu da o tome javno govori ili ne. (...) Ali sada je Novak Đoković objelodanio svoj vakcinalni status tako što je saopštio da je za dobio specijalnu dozvolu za ulazak u Australiju, zahvaljujući kojoj može da brani titulu u Melburnu. A mogao je da igra bez otkrivanja statusa."

„To je vrhunac glumatanja i pokazuje oportunizam koji odlikuje ovog Srbina. Stalno je govorio da se njegova medicinska pitanja ne tiču drugih. On, koji je od netolerancije na gluten napravio biznis-model. Đoković je o tome pisao knjige, i ima više veganskih restorana u Srbiji i Monte Karlu“, piše portal.

Dodaje se da je šamar za građane Australije to što „privilegovani i zdravi teniser smije da doputuje na osnovu specijalne dozvole. Bez obzira na to da li Novak Đoković ima pravo na specijalnu dozvolu iz medicinskih razloga ili nema. Sport važi za najljepšu sporednu stvar svijeta. Ali on je baš to: sporedna stvar.“

priredio N. Rujević