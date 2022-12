Nestabilnost u Peruu ima tradiciju

Za mnoge Peruance je politika bez korupcije nezamisliva. Uvijek iznova korupcijski skandali potresaju ovu andsku zemlju. Svi, na demokratskim izborima izabrani predsjednici u posljednjih 30 godina, su bili optuženi za korupciju. Tako je i s aktualnim predsjednikom Pedrom Castillom. Pritom je ovaj sindikalist i seoski učitelj prilikom preuzimanja dužnosti obećao temeljitu borbu protiv korupcije. No pravosuđe je protiv njega do sada tri puta pokretalo istragu zbog sumnje u korupciju.

Tradicija nestabilnosti

Prije nekoliko dana mu je parlament oduzeo mandat no on je htio nastaviti vladati putem dekreta i čak je najavio raspuštanje parlamenta i nove izbore. Državno odvjetništvo je Castilla optužilo za pokušaj puča i smjestilo u pritvor. Ovaj rigorozni potez istražnih organa je mnogima bio iznenađenje usprkos činjenici da to nije prvi put da aktualni predsjednik Perua ima problema s pravosuđem.

Pedro Castillo

Politički sustav u Peruu je tijekom proteklog desetljeća postajao sve nestabilniji. Stranački krajolik je fragmentiran, tradicionalne narodne stranke su raspuštene i zamijenjene izbornim grupama čija egzistencija ovisi od izbornih rezultata. Rezultat toga fragmentiranja je pojava da na parlamentarne izbore izlazi 20 stranaka s 18 kandidata. Birači tu jedva imaju šanse sačuvati pregled ovih „interesnih skupina".

Castillo je od samog početka mandata vodio borbu s parlamentom u kojem njegova Partido Libre nema većinu. On tako nije uspio ostvariti svoje obećane agrarne i reforme socijalnog sustava. U jednom trenutku su mu zastupnici čak zabranili putovanje u inozemstvo.

Peruanski izborni sustav ne dopušta izravan reizbor parlamentaraca. Mjera namijenjena sprječavanju zlouporabe ovlasti ima međutim suprotni učinak. Mnogi zastupnici koriste svoje privilegije i privatno koriste svoj položaj jer ne moraju razmišljati o tome hoće li biti ponovno izabrani. Ova praksa je isto tako problematična kao i činjenica da se parlament i predsjednik mogu međusobno „isključiti" iz funkcije.

Kada novi izbori?

Rezultat takvog nesigurnog sustava su stalne nestabilnosti. Castillo je tijekom svog 17-mjesečnog mandata izmijenio preko 70 ministara. Predsjednik je uvijek iznova na mjesta ministar stavljao ljude od svog povjerenja ali bez stručne kompetencije.

Unatoč ovakvim političkim uvjetima, gospodarska situacija u Peruu je relativno stabilna s prosječnim godišnjim rastom od četiri posto. Inflacija je isto tako s osam posto, relativno mala u odnosu na ostatak regije. No najveći društveni problem je i dalje neravnopravna raspodjela bogatstva.

Dina Boluarte

Najveća većina prihoda od izvoza sirovina ostaje kod bogate gradske elite. Provincija i dalje živi u teškom siromaštvu iako se upravo ovdje nalaze najveća rudna bogatstva. I Castillo dolazi iz jednog takvog siromašnog područja pa stoga i ne čudi da su upravo u njega siromašni Peruanci polagali nade u ovog političara. Zato ga i nakon njegovog uhićenja slave kao mučenika i za njegovo oslobađanje izlaze na ulicu.

Na vlasti je sada dosadašnja potpredsjednica Dina Boluarte, koja nema podršku niti jedne stranke i koja je pod pritiskom ulice najavila prijevremen izbore za 2024. No to nije smirilo mase koje odmah žele nove izbore. No pitanje koliko bi oni smirili situaciju u zemlji.

nk (epd)

