Nestašica lijekova usred sezone alergija

Svrbež očiju, kihanje, grlobolja - sezona polenske groznice je u punom jeku. Nemali broj Nijemaca je time pogođen. No, sada postoje uska grla u isporuci deset lijekova, saopštio je nadležni savezni zavod.

Usred sezone polenske groznice vlada nestašica lijekova. Trenutno postoje uska grla u isporuci deset lijekova za tretiranje alergije, rekao je portparol Saveznog instituta za lijekove i medicinske proizvode (BfArM) za list "Rheinische Post" iz Düsseldorfa.

Djelimična nestašica do kraja septembra

Nestašicom su, između ostalih, zahvaćeni sprej protiv polenske groznice Mometason i antihistaminik Feksofenadin. Portparol BfArM-a je objasnio da će usko grlo u snabdijevanju kombinacijom aktivnih supstanci natrijum kromoglikat/reproterol, koja se, između ostalog, koristi i za liječenje astme, trajati do kraja septembra.

Udruženje apotekara Sjeverne Rajne upozorilo je na posljedice ove nestašice. "Lijekova za polensku groznicu koji se izdaju bez recepta ima dovoljno", rekao je prvi čovjek udruženja Thomas Preis. "Ali lijek na recept Feksofenadin, koji se dobro podnosi i efikasan je u tretiranju alergija, više nije dostupan." Umjesto toga, farmaceuti mogu dati antihistaminik Ebastin. Ali pacijenti bi u tom slučaju morali ponovo otići kod ljekara da dobiju novi recept.

Sve više pogođenih polenskom groznicom

U međuvremenu, prema rezultatima istraživanja, broj osoba koje pate od polenske groznice u Njemačkoj značajno se povećao između 2011. i 2021. godine. Tokom tih deset godina je broj oboljelih od alergije na polen porastao za 11,5 posto, kako je izvijestila kompanija Komercijalno zdravstveno osiguranje iz Hanovera (KKH). Žene su češće pogođene od muškaraca.

Sa preko 1,6 miliona osiguranika, KKH je jedan od najvećih zakonskih zdravstvenih osiguravajućih društava u Njemačkoj. Za provedbu studije, ova kompanija za zdravstveno osiguranje izvršila je procjenu podataka svojih osiguranika širom zemlje. U 2021. godini evidentirano je ukupno 95.233 osiguranih pacijenata sa dijagnozom polenske groznice. Procenat oboljelih od među osiguranicima KKH-a 2011. je iznosio pet posto, 5,2 posto 2016. i 5,6 posto 2021. godine.

Klimatske promjene dovode do toga da sezona polena traje sve duže. Ono što je posebno uočljivo, ističu u KKH: tokom posljednjih deset godina, polenska groznica je često dijagnostikovana, posebno kod odraslih osoba srednjih godina. U starosnoj grupi od 50 do 59 godina broj oboljelih porastao je za oko trećinu, a u dobi od 70 do 74 godine gotovo se udvostručio. Kako se navodi nu studiji, alergije su dodatno opterećenje za imunološki sistem, posebno kod starijih osoba.

Mijenjeaju se periodi pojave nekih vrsta polena Foto: picture-alliance/dpa

Joha i lijeska cvjetaju ranije

Prema nalazima Njemačke službe za informacije o polenu (PID), periodi pojave nekih vrsta polena se mijenjaju u toku godine kao posljedica klimatskih promjena.

Na primjer, kod johe se glavni period cvjetanja pomjerio za devet dana u odnosu na raniji period (podaci od 2011. do 2016. godine), istakao je Matthias Werchan iz PID-a. Kod breze se taj period pomjerio za dva dana, dok se, u poređenju sa podacima od početks ovog stoljeća, pomjerio za šest dana. Prije svega, drveće, kako kaže Werchan, na taj način reaguje na povišene temperature.

Maske mogu pomoći

Iz Zdravstvenog zavoda u Nürnbergu je prije par dana saopšteno da su maske FFP2, ali i one sašivene, dobre u zadržavanju čestica koje izazivaju alergije. Nošenjem maski na otvorenom, kako savjetuju iz te zdravstvene ustanove, može se spriječiti udisanje polena. Međutim, maske ne znače 100% zaštitu, jer su oči i dalje izložene uticaju polena.

ARD/fs

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu