Neostvarena želja za djecom - često zbog muškarca

Kad parovi ne mogu ostvariti želju za potomstvom, uzrok se u pravilu traži kod žene. No vrlo često je do muškarca. Koji faktori doprinose tome – i što se može učiniti?

„Dugo smo pokušavali, ali jednostavno nije išlo." To je vjerojatno rečenica koju liječnici često čuju kada im parovi dođu na pregled ili savjetovanje jer žena ne može zatrudnijeti. No što je uzrok? Ili tko? U oko 40 posto svih slučajeva to je žena, u 40 posto muškarac. A za preostalih 20 posto se ne može utvrditi jasan uzrok. No u pravilu se u slučaju neuspješnosti začeća razlog najprije potraži kod žene.

Na kraju krajeva, žene su te koje rađaju djecu, pa je tradicionalno uvjerenje da one snose i najveći dio odgovornosti za ostalo, kaže Sabine Kliesch s Odjela za kliničku i operativnu andrologiju Univerzitetske bolnice u Münsteru. „I danas je muškarac najčešće u drugom planu. Nekima je neugodno to što s trudnoćom ne funkcionira, a za većinu važi da oni vrlo nerado idu urologu", kaže Kliesch i napominje da su žene drugačije socijalizirane.

Ako test na trudnoću nije pozitivan ni nakon 12 mjeseci, to se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) smatra neplodnošću. Širom svijeta to pogađa oko 10 do 15 posto svih parova koji žele dijete. Nema regionalnih razlika. Nemogućnost imanja djece je globalni problem i mora se rješavati globalno, kažu u WHO: „Već i sam broj pogođenih ljudi pokazuje da se pristup tretmanu neplodnosti mora promijeniti i da se ova tema više ne može ignorirati u zdravstvenim istraživanjima."

Dijete - za neke parove neostvariva želja Foto: Fabian Strauch/dpa/picture alliance

Što može dovesti do neplodnosti?

Kod žena su glavni razlozi nepolodnosti hormonalni poremećaji, sindrom policističnih jajnika (PCOS), endometrioza ili poremećaji u sistemu jajovoda.

Ako je muškarac neplodan, to je obično zbog loše kvalitete njegovih spermija ili njihove nedovoljne količine. Detaljan spermiogram može utvrditi o čemu se radi. U tu svrhu analizira se uzorak sperme. Tako se dobiju informacije o broju, obliku i pokretljivosti spermija. „Kada pronađemo uzroke, oni često imaju veze s nespuštenim testisima koji nisu liječeni dovoljno rano u djetinjstvu", objašnjava Kliesch.

Kod nespuštenih testisa, oni ostaju u abdomenu ili u području prepona i ne spuštaju se u mošnju. Međutim, to se može liječiti. Ali „ako se testisi korigiraju prekasno, ostaje trajno oštećenje. Tada nemaju ili imaju premalo spermija u ejakulatu, pa ne dolazi do oplodnje stanice." Smatra se da bi u jednom ejakulatu trebalo biti oko 60 milijuna spermija.

Najčešće se razlog neplodnosti traži isključivo u ženi, iako su obje strane jednako odgovorne Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Koje terapije i mjere postoje?

Kada je uzrok neplodnosti kod muškarca, najprije bi trebalo ići kod androloga ili urologa. Ako testovi pokažu da je kvaliteta sjemena nedovoljna, postoji mogućnost in vitro oplodnje. U tom postupku najprije se iz ejakulata izdvoje najagilniji spermiji, koji potom oplode jajne stanice uzete od žene.

Ako se utvrdi da ejakulat ne sadrži spermu, može se napraviti tzv. testikularna ekstrakcija spermija (TESE). Ovdje se spermiji uzimaju izravno iz testisa za umjetnu oplodnju.

Što muškarac može sam poduzeti?

Za povećanje kvalitete sperme muškarac svakako može nešto učiniti i sam.

„Vidimo sve više mladih muškaraca koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu i koji zbog toga imaju poremećaj u hormonalnoj ravnoteži. Muškarci sami mogu utjecati na ovaj faktor", kaže Kliensch. „Još jedna stvar je pušenje. Pušenje smanjuje sposobnost oplodnje sperme za pola."

Iako prestanak pušenja možda nije jednostavan, nije nemoguć. Zdrav način života, uravnotežena prehrana, umjerena konzumacija alkohola također mogu pomoći poboljšanju kvalitete sperme. Toksine iz okoliša, poput pesticida i teških metala, treba izbjegavati što je više moguće, kao i stres.

Ljubav na kušnji

Što više vremena prolazi, a da žena ne ostane trudna, psihički teret postaje sve veći. „Ozbiljan je šok kada najprirodnija stvar na svijetu ne funkcionira ležerno. Parovi oko vas su sretni, a vama ne ide", kaže Kliesch.

Kada muškarci saznaju da su oni uzrok neplodnosti, često počnu sumnjati u sebe, nastaje osjećaj da su negdje pogriješili, da su gubitnici. Osim toga, može doći i do razočaranja, možda ljutnje, ljutnje na vlastito tijelo jer ne radi kako bi trebalo.

I što više želja za djetetom postaje centralna tema i određuje život para, to je njihov međusobni odnos teži i problematičniji. Stoga Sabine Kliesch preporučuje da par potraži psihološku podršku. To može pomoći da se na neplodnost ne gleda kao na osobni neuspjeh, da se o tome govori i da se shvaća osobni neuspjeh.

