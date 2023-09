Nenad Ivanović

Rođen sam 1971. godine u Puli. Od 1999. godine do danas bavim se novinarstvom, uglavnom kao novinar, ali i kao urednik. U tih gotovo četvrt stoljeća novinarskog rada radio sam u nekoliko medijskih kuća. U svojim sam se tekstovima bavio raznim temama, no dominirale su one iz domene politike i gospodarstva. Također, rodni grad i Istra, točnije ovdašnji ljudi i događaji, česte su teme mojih članaka.

Medijskom servisu Deutsche Welle me nije privuklo samo to što se radi o velikom i utjecajnom mediju, već i zbog toga što se i danas pridržava onih osnovnih postulata novinarstva i svoj rad bazira na provjerenim i istinitim informacijama.