Nema dogovora o Ustavnom sudu i sudovima u BiH?

Samir Huseinović

01.11.2023 1. novembar 2023

Do kraja oktobra, tačnije do posjete Ursule von der Leyen Sarajevu, očekivao se dogovor o stranim sucima i sudovima, ali dogovora nema jer to pitanje zadire u ustavnu materiju.