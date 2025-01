Nekretnine u Njemačkoj: Sad je pravi trenutak za kupovinu?

Kuća s vrtom i garažom, što bliže poslu, dječjem vrtiću ili školi. To je još uvijek san mnogih u Njemačkoj. Ali u posljednje vrijeme ga je uspjelo ostvariti samo manji dio njih. To se na kraju odrazilo i na cijene: poslije godina neprestanog rasta cijena nekretnina one su u 2023. konačno pale. Jer, kupovinu doma malo tko si je mogao priuštiti. U 2023. godini, cijene stambenih nekretnina pale su više nego za posljednjih 60 godina – to je povijesni pad.

Taj pad je, međutim, sada zaustavljen. Cijene ponovo polako rastu, kaže stručnjak za nekretnine Michael Voigtländer iz Njemačkog ekonomskog instituta: „To ima veze s tim što su se opći uvjeti poboljšali i što su kamate blago pale. A i s tim što cijena najma raste i veća je dinamika zakupa nego što je bila u godinama procvata. I takvi trendovi se nastavljaju.“

„Atraktivne cijene"

Lokacija ostaje odlučujući, ali i ograničavajući faktor prilikom kupovine nekretnine. Razlike su ogromne: ako tražite obiteljsku kuću od oko 120 četvornih metara s garažom u Münchenu, u srednjem do dobrom stambenom naselju, morate očekivati cijenu od oko 1,6 milijuna eura, pokazuje izračun građevinskog društva LBS. U Meinzu takva kuća košta oko 750.000 eura, a u Magdeburgu oko 300.000.

Nivo prije krize nekretnina 2023. godine još uvijek nije dostignut, naglašava međutim Jörg Utecht, predstavnik tvrtke za kreditne usluge „Interhyp“. Nivo cijena za Njemačku u cjelini trenutno je i dalje pet posto ispod najviših vrijednosti, kaže Utecht i ocjenjuje da su zato sada cijene „atraktivne".

Kamate polako padaju

Za dinamiku tržišta nekretnina ključna je i monetarna politika Europske središnje banke (ECB). Tijekom 2024. godine ECB je četiri puta smanjivala kamatne stope, posljednji put na nivo od tri posto. To se odrazilo i na tržište kredita.

Prosječna kamata na desetogodišnji kredit krajem 2024. bila je između tri i tri i pol posto. U 2023. dostigla je vrhunac od preko četiri posto. Za kupce nekretnina ta razlika je ogromna, kaže Jörg Utecht: „Govorimo o nekoliko stotina eura mjesečno, a na godišnjem nivou i nekoliko tisuća eura manje nego što se plaćalo 2023. godine.“

I dalje problemi s novogradnjom

Sve to znači da tržište nekretnina ponovo postaje dinamičnije. Ali dovodi i do toga da je kupovina nekretnine i dalje teško pristupačna za mnoge u Njemačkoj, posebno u velikim gradovima. Problematično je i to što dinamika ne dopire do svih segmenata.

Odlazeća vlada Njemačke očigledno je propustila ostvariti cilj koji je sama sebi zacrtala – izgradnja 400.000 novih stanova svake godine Foto: ABBfoto/picture alliance

Novogradnja posebno izaziva zabrinutost. Odlazeća vlada Njemačke očigledno je propustila ostvariti cilj koji je sama sebi zacrtala – izgradnja 400.000 novih stanova svake godine. I predstavnik „Interhypa" Jörg Utecht i ekonomski stručnjak Michael Voigtländer pozivaju buduću njemačku vladu da dâ više poticaja. Na primjer, kaže Utrecht, kroz olakšice na porezu na promet nekretnina ili kroz primjetno povećanje subvencija za novogradnju.

Kupovina nekretnina često propada zbog nedostatka početnog kapitala, ukazuje Voigtländer i naglašava da je hitno potreban dodatni poticaj za stambenu izgradnju: „Jasno je da se aktivnost stanogradnje mora povećati“, kaže stručnjak Njemačkog ekonomskog instituta.

Kupiti sada ili još malo pričekati?

Što bi, dakle, potencijalni kupci trebali raditi? Pokušati sada kupiti nekretninu ili još malo pričekati? Teško je odrediti savršen trenutak, naglašava Michael Voigtländer. Primamljivo je pričekati najbolji trenutak, ali – „ to vam je kao na burzi, nikada zapravo ne pogodite najbolji trenutak. Mislim da je važnije odabrati nekretninu u kojoj želite dugoročno živjeti ili je želite iznajmljivati, pa ako se ona može financirati, onda to svakako treba iskoristiti."

Trend pokazuje sljedeće: sasvim je moguće da će u vrijeme visokih najamnina i daljnjeg pada kamatnih stopa, cijene nekretnina ponovo rasti tijekom 2025. godine. U svakom slučaju, potražnje ima. Problem je to što mnogim kupcima nedostaju financijska sredstva.

tagesschau

