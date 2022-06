Nekastrirane mačke u kućnom pritvoru

Najbolji restoran na svijetu s jelima od povrća

Jela kuhara Renéa Mathieua zasnovana su na posebnoj filozofiji i poštovanju prema svemu što raste u prirodi. Ono što mi, obični smrtnici, smatramo korovom, on pretvara u kulinarske kreacije. Mathieuu su one donijele Michelinovu zvjezdicu, a njegovom restoranu "La Destillerie" u Luksemburgu priznanje za najbolji restoran s jelima od povrća na svijetu. I to već drugu godinu zaredom.