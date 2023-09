"Ne postoje magične mjere" za rješenje migracionog pitanja

Predsjednik SPD Lars Klingbajl (Klingbeil) optužio je kritičare politike migracije njemačke vlade za populizam. "Odbijam da se ponašam kao da postoji magična mjera. To je samo za populističke naslove, ali to ne dovodi do toga da makar jedna osoba manje dođe u Njemačku", rekao je on za Bild am zontag (Bild am Sonntag).

On se izjasnio za brže procedure kako bi izbjeglicama što prije bilo razjašnjeno da li mogu da ostanu da rade u Njemačkoj - ili moraju ponovo da idu. Trebalo bi da postoji više sporazuma o migraciji sa zemljama porijekla i da se bolje bori protiv krijumčara.

- pročitajte još: Njemačka: Više izbjeglica i spor oko prava na azil

Ideja savezne ministarke unutrašnjih poslova Nensi Fezer (Nancy Faeser) o strožoj kontroli granica sa Češkom i Poljskom takođe je „u potpunosti dobra“.

Istovremeno, Klingbajl je naglasio da je Njemačkoj hitno potrebna imigracija kvalifikovanih radnika: „Da bi oni došli kod nas i željeli da ostanu ovdje, moramo da radimo na našoj kulturi dobrodošlice za kvalifikovane radnike“.

Šolc govori o dodatnim mjerama

Kancelar Olaf Šolc (Scholz) je u subotu najavio moguće dodatne mjere za ograničavanje migracija. „Mnogo ljudi dolazi u Evropu i Njemačku, a broj se dramatično povećao“, rekao je on na mitingu SPD-a u Nirnbergu.

Šolc u Nirnbergu Foto: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance

Šolc je priznao osnovno pravo na azil, ali je takođe pozvao na efikasnija prisilna vraćanja. Što se tiče mogućih graničnih kontrola, on je objasnio da će, u zavisnosti od situacije, „možda biti potrebno preduzeti dalje mjere na granicama, na primjer na poljskoj”. Odatle u Njemačku trenutno dolazi sve veći broj migranata.

- pročitajte još: Zabrana deportacije Iranaca – čak i onih koji su prekršili zakon?

Šolc je situaciju nazvao „teškom" s obzirom na povećan broj dolazaka. „Njemačka se zalaže za pravo na azil“, naglasio je on. Svako ko dođe i ne može da se pozove na razloge zbog kojih traži zaštitu ili ko je počinio krivična nedjela mora biti vraćen.

Merc: "Moramo da riješimo ovaj problem"

Lider CDU Fridrih Merc (Friedrich Merz) je prethodno zahtijevao od Šolca da traži rješenje za to pitanje sa Demohrišćanskom unijom. „Nudim vam da uradimo ovo zajedno, a ako ne možete sa Zelenima, onda ih izbacite, onda ćemo mi to uraditi sa vama – ali moramo da riješimo ovaj problem", rekao je on gostujući na Kongresu bavarskih demohrišćana CSU u Minhenu.

Zamjenik premijera Hesena Tarek Al Vazir (Al-Wazir) govorio je o teškim, ali i neizbježnim odlukama. Svako ko nema pravo da ostane na kraju postupka moraće ponovo da napusti zemlju, rekao je glavni kandidat stranke Zelenih na predstojećim pokrajinskim izborima za Uredničku mrežu Njemačke (RND). „Moramo i to da sprovedemo ako želimo da zaštitimo pravo na azil.”

Merc na Kongresu CSU u Minhenu (24.9.) Foto: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Lindner za promjenu migracione politike

Lider FDP-a i ministar finansija Kristijan (Christian) Lindner pozdravio je spremnost CDU-a i Zelenih da sarađuju po pitanjima migracija. „Potrebna nam je promjena u migracionoj politici poput kompromisa o azilu ranih 1990-ih“, napisao je Lindner na X-u. „Pozdravljam činjenicu da i Robert Habek (Robert Habeck) i Fridrih Merc (Friedrich Merz) to očigledno vide na isti način“, rekao je šef njemačkih liberala.

Vicekancelar Robert Habek se takođe ranije izjasnio za široke reforme u migracionoj politici. On je RND-u rekao da su sve „demokratske stranke” dužne da „pomognu u pronalaženju rješenja”.

Za Zelene, ovo je "novi korak", napisao je Lindner. „Trebalo bi da iskoristimo priliku. Zato što nam je potreban sveobuhvatni konsenzus za promjene koje bi mogle da utiču na Ustav.“

Opštine upozoravaju na preopterećenje

Država i opštine su u posljednje vrijeme sve više upozoravali na preopterećenost. Do kraja avgusta Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice registrovala je više od 204.000 inicijalnih zahtjeva za azil - povećanje od 77 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Osim toga, zbog rata ruskog rata više od milion ljudi iz Ukrajine zatražilo je zaštitu u Njemačkoj, a da nisu morali da podnose zahtjev za azil.

Tagesscshau/ss

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu