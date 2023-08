Nastava njemačkog kao političko oružje u Poljskoj

„Vratite djeci njihov jezik" i tag nazvan "nastava jezika nije politika", piše na velikim plakatima koji su već tjednima izvješeni na cestama u vojvodstvu Opole. Tamošnja njemačka nacionalna manjina će reći Oppeln jer je to područje u Šleziji tradicionalno domovina i brojnih etničkih Nijemaca. Još jasnija je fotografija mališana koji drži ruku pred ustima jer se stječe dojam kako im Varšava zabranjuje govoriti i učiti njihov, njemački jezik.

U školskom programu Poljske je za nacionalne manjine već od prvog razreda osnovne škole predviđeno tri sata nastave tjedno na njihovom materinjem jeziku, ali od prošle školske godine je za njemačku manjinu predviđen – samo jedan sat tjedno. To je izazvalo brojne prosvjede i žalbe poljskom ministarstvu prosvjete, a ministar Przemyslaw Czarnek je ovog siječnja obećao malim Nijemcima vratiti njihova tri sata tjedno. Ali početak školske godine se bliži, a u školskom programu je još uvijek samo jedan sat.

Šlezija i vojvodstvo Opole je od pamtivjeka domovina i brojnim Nijemcima

Politička igra preko leđa mališana

Službeno, od oko 37,7 milijuna stanovnika Poljske se njih oko 140 tisuća etničkim Nijemcima. Po mišljenju Njemačkog socijalno-kulturnog društva u Poljskoj (VdG) negdje preko 300 tisuća građana susjedne zemlje imaju i njeguju svoje njemačko porijeklo. Predsjednik društva, Rafal Bartek nam kaže kako je baš u vojvodstvu Opole tom redukcijom nastave njemačkog pogođeno oko 55 tisuća školaraca.

„U osnovi i po mom mišljenju, tu je riječ o potpuno pogrešnoj političkoj računici kako se preko leđa djece može voditi politika", kaže nam Bartek. Jer u Poljskoj se bliže izbori i već je prokušana metoda osvajati glasove Poljaka podizanjem raspoloženja protiv Nijemaca. „Gospodin ministar Czarnek vjeruje kako će time pogoditi Berlin jer navodno ne postoji simetrija u državnoj potpori nastave njemačkog u Poljskoj i nastave poljskog za poljsku manjinu u Njemačkoj", objašnjava predsjednik udruge Nijemaca u Poljskoj.

Ta „neravnoteža" je stara optužba vladajuće stranke PiS i na ove prosvjede je ministar Czarnek odgovorio na socijalnoj mreži: „Ako su 120 milijuna zlota godišnje za nastavu njemačkog kao materinjeg jezika diskriminacija, kako bi nazvali 0 eura koje daje njemačka vlada za nastavu poljskog učenicima porijeklom iz Poljske?"

Valjda bi jedan ministar trebao znati

O toj navodnoj neravnoteži se još prošle godine očitovao i Bernd Fabritius, vladin povjerenik za nacionalne manjine i zapravo je nevjerojatno da i jedan ministar obrazovanja u Poljskoj ne zna – ili ne želi znati elementarnu činjenicu: „U Poljskoj se stalno ponavlja kako njemačka vlada ne podupire nastavu materinjeg jezika. Razlog tome je jednostavno u tome što u Njemačkoj obrazovanje nije u nadležnosti savezne vlade, nego vlada pokrajina.

A prema obračunima pokrajina, za nastava poljskog se godišnje plaća oko 200 milijuna eura (oko 890 milijuna zlota) i to za samo oko 14.500 školaraca koji su u školskoj godini 2019/20. odabrali nastavu poljskog kao materinjeg jezika.

Ali čak i o tih 120 milijuna zlota – nekih 27 milijuna eura koje spominje poljski ministar svakako valja dodati par riječi: to je upola manje nego što je Poljska to podupirala ranije, a kad se u veljači 2022. odlučivalo o smanjivanju državnih izdataka, isprva je bilo planirano ostaviti još samo šestinu prvotnog iznosa.

„Dva nastavnika su izgubila posao"

Marcin Gambiec je već 14 godina nastavnik njemačkog jezika u osnovnoj školi broj 24 u Opolima i to kako za njemački kao strani jezik, kao i njemački za male Nijemce. Objašnjava nam kako su to dva posve različita nastavna programa: kao strani jezik se njemački počinje učiti tek u 7. razredu, a kao materinji već u prvom.

On je i osobno pogođen drastičnim smanjivanjem broja sati nastave njemačkog jezika, ali nam priznaje da u njegovom slučaju to nije veliki problem: kao drugi predmet na fakultetu je imao informatiku tako da će i dalje imati punu satnicu. „Ali dvojica mojih kolega germanista koji su držali nastavu njemačkog u pola smjene su izgubili radno mjesto."

Udruga Nijemaca i sama organizira brojne radionice i jezične vježbe, ali ništa ne može nadoknaditi nastavu u "pravoj" školi Foto: VdG

Ali najviše mu je žao učenika: „Za obitelji njemačkog porijekla je veoma važno da i mladi naraštaj zadrži njihov jezik i da ga uči u školi. Tko može, šalje svoju djecu na duže vrijeme rođacima u Njemačku da tamo imaju priliku vježbati njemački." Ali sve to ne može nadoknaditi nastavu jezika.

Dobro zvuči biračima Poljske

Za predsjednika udruge Nijemaca nije ništa novo što se ova poljska nacionalistička vlada opet okomljuje na njemačku nacionalnu manjinu: „Od kad znam za sebe, u Poljskoj je ići protiv Nijemaca uvijek bila dobra izborna karta", kaže nam Rafal Bartek. „Ali još nikad nije bilo tako loše i da se 55 tisuća ljudi – u ovom slučaju mališana, tako neposredno koriste za političke igrice."

Makar će ubrzo početi školska godina 2023/24., petnaestak tisuća građana koji su potpisali peticiju protiv smanjenja satnice njemačkog jezika su dobili tek formalni odgovor ministarstva prosvjete kako će se „analizirati postojeći propisi u ovom području" i kako će se „opsežno oblikovati nastava u jeziku nacionalnih, etničkih i regionalnih manjina."

No upravo zato jer je jedino pogođena nastava njemačkog jezika, za Rafala Barteka je tu jasno: to je „diskriminacija vlastitih građana", a to je „sramotna igra koja se tu igra. To će ući u povijest politike Poljske."

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu