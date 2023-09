Nasilje u njemačkim školama: napadi na nastavnike

Ljetni praznici u gotovo svim njemačkim saveznim državama su završeni. Učionice se opet pune. No to bi također moglo vratiti nasilje u škole – čak i protiv učitelja. Podaci su alarmantni, a stanje u školama je "strašno", kaže Gerhard Brand u razgovoru za DW. On je nacionalni predsjednik drugog najvećeg sindikata učitelja Udruge za obrazovanje i odgoj (VBE). Udruga je prošle jeseni naručila reprezentativnu studiju u kojoj su ispitani upravnici škola. Fokus istraživanja: nasilje nad učiteljima. Zaključak: ono je u porastu.

Gotovo dvije trećine ispitanih direktora škola izjavilo je da je u njihovim školama u posljednjih pet godina bilo slučajeva psihičkog nasilja. Na primjer prijetnji ili uznemiravanja. Fizički napadi na nastavnike dogodili su se u gotovo trećini svih ispitanih škola. Državni ured kriminalističke policije u Donjoj Saskoj, na primjer, zabilježio je 30-postotni porast prekršaja koji uključuju tjelesne ozljede nastavnika u 2022. u usporedbi s prethodnom godinom. Slična je situacija i u istočnoj njemačkoj pokrajini Saska-Anhalt. Tamošnje Ministarstvo unutarnjih poslova evidentiralo je 104 kaznena djela protiv nastavnika. Od toga su 43 bila napadi, a 45 prijetnje.

Još prije nekog vremena profesor koji je želio ostati anoniman ispričao je za Deutsche Welle što mu se dogodilo na času njemačkog kada je pokušao riješiti sukob između dva učenika. Jedan od njih uzeo je skalpel koji je bio ranije korišten na času likovnog. "Tada je drugog učenika napao skalpelom i glasno vikao da će ga ubiti."

Učitelj je stao između učenika i pokušala posredovati. „Onda je mene napao skalpelom jer je bio toliko ljut da je morao nekoga ubosti", kaže on. Učitelj je lakše ozlijeđena, ispričao je za DW. "Nije to bio ni mali učenik, mi smo u srednjoj školi. Bila je to teška situacija", kaže učitelj.

Nasilje svakodnevno

Međutim, ovaj slučaj nije onaj koji "svaki dan doživljavamo u školama", komentira čelnik učiteljskog sindikata Brand. Ipak, kaže on, statistika je samo "vrh ledenog brijega". "Može se pretpostaviti da je broj neprijavljenih slučajeva puno veći", dodaje on. Nasilje nad nastavnim osobljem i dalje je tabu tema. Mnogo je ljudi "koji se ne usuđuju govoriti o nasilnim incidentima u školama", kaže Brand.

Školski psiholog Klaus Seifried situaciju u njemačkim školama ne vidi tako dramatično. On vjeruje da se slučajevi nasilja zapravo i ne povećavaju. Seifried je bio školski psiholog 26 godina i zamjenik je predsjednika za školsku psihologiju u Profesionalnom udruženju njemačkih psihologa. “Riječ je o tome da to ljudi danas to pomnije promatraju i više govore o tome”, kaže on za DW. Seifried vidi još jedan razlog stanovite eskalacije u školama: smjenu generacija u nastavnom kadru. "Mnogi su učitelji još uvijek neiskusni i ne znaju kako se nositi sa sukobima. Čimbenici stresa za učitelje su se povećali zbog nedostatka nastavnika i radnih sati", kaže on.

Veliki nedostatak nastavnika

Činjenica je slijedeće: prema navodima Konferencije ministara obrazovanja, procjenjuje se da će u Njemačkoj do 2025. nedostajati 25.000 učitelja. Udruga učitelja VBE čak procjenjuje nedostatak od 50 000. Prema istraživanju udruge učitelja VBE, 69 posto svih školskih uprava žali se na očigledan nedostatak učitelja. To je ključ, objašnjava član uprave VBE-a Brand. Intenzivniji nadzor učenika od strane više nastavnog osoblja bi, prema njegovom mišljenju, smanjio agresiju u razredima. Samo, prema Brandovim riječima, više nastavnog kadra neće biti u dogledno vrijeme.

Akcelerator pandemija koronom

U tri godine pandemije korone od 2020. do 2023. stanje u školama ponovno se pogoršalo, pokazuje istraživanje udruge učitelja VBE. Za to vrijeme učenici i roditelji bili su pod posebnim psihičkim pritiskom. Društveni život bio je moguć samo u vrlo ograničenoj mjeri. Frustracija se često ispoljavala u školskom kontekstu, kažu stručnjaci. Školski psiholog Klaus Seifried navodi: "Tokom razdoblja korone bilo je naravno učenika koji su živjeli bez poštivanja pravila, samo ispred televizije ili računala." Sindikalist Brand to sažima: "Tokom pandemije korona, početna solidarnost pretvorila se u sve veću agresivnost.”

No nisu samo učenici, već prije svega roditelji pridonijeli većem nasilju i rušenju granica u školama tokom pandemije. Prema istraživanju VBE-a, u pokrajini Thüringen 56 posto slučajeva izravnog psihičkog nasilja i 70 posto slučajeva internetskog nasilja u godinama pandemije došlo je od roditelja. Cilj su bili učitelji koji su inzistirali na poštivanju pravila protiv širenja pandemije. Učitelji opisuju kako su, na primjer, tada bili optuženi da školu vode nacističkim metodama. Jedan je učitelj prijavio da su ga udarali nogama u bedra i trbuh.

Škola kao ogledalo sve brutalnijeg društva

Činjenica da je sve više slučajeva nasilja nad nastavnim osobljem posljedica je i promjena u društvu. I tu možete vidjeti, prema riječima šefa VBE Branda, "da je spremnost za korištenje nasilja i brutalnosti u porastu. U međusobnom ophođenju jasno se gubi poštovanje, spremnost na pomoć i prijateljstvo." Ipak, rezignacija nije opcija, kaže školski psiholog Seifried. On ima recept protiv nasilja u učionicama: "Učitelji trebaju uspostaviti pozitivan, konstruktivan odnos s učenicima, postaviti granice i pružiti im podršku; i to s pozitivnim autoritetom."

