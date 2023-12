Nasilje desničarskih ekstremista: suđenje u Chemnitzu

Žrtve desničarsko-ekstremističkog nasilja dugo su čekale ovaj trenutak: 11. decembar na regionalnom sudu u Chemnitzu nakon pet godina počinje suđenje za nerede koji su se dogodili 1. septembra 2018. godine, a u kojima je povrijeđeno jedanaest osoba.

U ponedjeljak (11.12.) počinje suđenje protiv sedmorice optuženika u dobi od 26 do 51 godine koji se terete za teške tjelesne povrede i narušavanje javnog reda i mira. Tokom suđenja do kraja januara je predviđeno ukupno jedanaest dana.

"Nasilni sukobi"

Prema optužnici Glavnog javnog tužiteljstva u Dresdenu, "okrivljenici su navodno sudjelovali u nasilnim sukobima sa učesnicima demonstracija pod nazivom „Srce umjesto huškanja" 1. septembra 2018. između 19:55 i 20:15 u središtu Chemnitza nakon događaja kojeg su organizirali AfD, Pegida i Pro Chemnitz." U optužnici dalje stoji da je ukupno jedanaest osoba povrijeđeno. Svakom od optuženih se sumnjiči za povredu javnog reda i mira u kombinaciji s opasnim tjelesnim povredama u jedanaest odvojenih slučajeva.

Manifestacija u organizaciji AfD-a, desno-populističkog udruženja “Pro Chemnitz” i desničarske ekstremističke organizacije “Pegida” (Domoljubni Europljani protiv islamizacije Zapada) održan je u politički napetoj situaciji u Chemnitzu.

Vanredno stanje danima

Povod je bila smrt 35-godišnjaka Daniela H. Nijemac kubanskih korijena nasmrt je izboden nožem u noći 26. avgusta 2018. nakon svađe na marginama gradskog festivala u Chemnitzu.

Demonstracije pod nazivom "Srce umjesto huškanja" Foto: Sean Gallup/Getty Images

Slučaj i njegove posljedice privukli su međunarodnu pozornost. Jedan od osumnjičenika, Sirijac Alaa S., 22. avgusta 2019. osuđen je na devet i pol godina zatvora zbog ubojstva iz nehata i nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

Nakon ubojstva u gradu je danima vladalo izvanredno stanje. Došlo je do masovnih demonstracija protiv useljeničke i izbjegličke politike.

Savjetovališta za žrtve govore o "lovu na neonaciste”. U cilju suprotstavljanja ksenofobnim demonstracijama održane su i kontrademonstracije pod motom „Srce umjesto huškanja".

Uključeno 29 osoba, 43 svjedoka

U sudnici regionalnog suda u Chemnitzu u ponedjeljak će vjerojatno biti tijesno. Za novinare je rezervirano 20 mjesta. Zbog velikog broja optuženih – prema informacijama Zemaljskog suda u Chemnitzu provedena je istraga protiv 29 učesnika – postoje tri suđenja. Do sada su pozvana 43 svjedoka.

“Bez političkog preispitivanja”

Predsjedavajuća sutkinja Okružnog suda u Chemnitzu, Petra Kürschner, jasno je rekla za DW da suđenje nije političko suočavanje sa događajem.

"Sud ne smije provoditi političku reviziju", jasno je rekla. “U postupku moramo utvrditi jesu li okrivljenici krivi za neko kazneno djelo i, ako budu proglašenim krivima, kako bi svaki od tih osoba trebalao biti kažnjena s obzirom na njihovu pojedinačnu krivnju”.

"Prosvjed desnice je normalan”

Za razliku od pravnog procesa koji tek sada počinje, političku klimu u gradu i dalje oblikuju događaji iz 2018. “Desničarski prosvjedi postali su normalni u Saskoj”, navodi se u publikaciji "Desno ispod” („Rechts unten") nevladine organizacije Kulturbüro Saska. "Neredi u Chemnitzu 2018. doveli su do otvorenog udruživanja ekstremne desnice, od parlamentarnog krila oko AfD-a do novih desničarskih organizacija, te do desničarskih huligana i nacističkih skupina", stoji u publikaciji.

Beate Küpper, koja istražuje desničarki ekstremizam i predaje na Sveučilištu Niederrhein, potvrđuje trend: desničarski ekstremizam uspio je prodrijeti u relativno široke slojeve stanovništva, objasnila je u jednom TV intervjuu. Činovi nasilja, kaže ona, bivaju opravdavani kao otpor.

Zbog velikog broja optuženih – prema informacijama Zemaljskog suda u Chemnitzu provedena je istraga protiv 29 učesnika – postoje tri suđenja Foto: picture-alliance/dpa/J. Woitas

"Usredotočiti se na politički motivirani zločin"

U Saskoj se to može vidjeti u policijskim statistikama o kriminalu. U 2022. godini politički motivirani kriminal porastao je za trećinu u odnosu na prethodnu godinu.

“Politički motivirani kriminal na desnici i dalje je u fokusu, s udjelom od oko 30 posto svih politički motiviranih zločina”, kaže policijska kriminalistička statistika savezne države Saske za 2022. godinu.

Pomak udesno u gradskom vijeću

Pomak udesno učvrstio se u političkim tijelima. Na lokalnim izborima 2019. AfD je u Chemnitzu osvojio 17,9 posto, te više nego utrostručivši svoj udio glasova u odnosu na 2014. (5,6 posto).

Desničarsko populističko udruženje birača Pro Chemnitz porasla je s 5,7 na 7,7 posto. SPD, Ljevica i CDU izgubili su pak značajan broj glasova. Izborna kampanja za lokalne izbore 9. juna 2024. već je u punom jeku.

Dan uoči izbora održat će se festival demokracije, društva, muzike i kulture "Kosmos Chemnitz" na kojem se očekuje oko 50.000 posjetitelja. Festival je pokrenut nakon 1. septembra 2018. kao odgovor na nasilje desničarskih ekstremista, a namjera mu je najaviti ulogu Chemnitza kao europske prijestolnice kulture 2025. godine.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.