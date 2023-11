"Napoleon" - Između činjenica i uživanja

„Oni na vlasti vide me samo kao grubijana. Nesposobnog za više dužnosti." Tako glasi jedna od izjava u službenom traileru za film ‚Napoleon' Ridleya Scotta. Ovaj bi se citat mogao primijeniti na mnoge političare 21. stoljeća. No ovdje je riječ o čovjeku koji je oblikovao europsku povijest krajem 18. i početkom 19. stoljeća.

S Joaqinom Phoenixom, koji igra glavnu ulogu, Scott istražuje podrijetlo Napoleona Bonapartea, njegov brzi i nemilosrdni uspon do krunidbe za cara kao i njegov odnos sa suprugom Josephine de Beauharnais, koju glumi Vanessa Kirby. Uz to se u filmu prikazuje i niz stvarnih povijesnih događaja — od odrubljivanja glave Marie Antoinette, do bitke kod Waterlooa.

Stvarna ili izmišljena povijest?

Ali još prije nego se film pojavio u distribuciji već se kritički raspravljalo o tome koliko točno Ridleya Scotta prikazuje prošlost.

Tako je, primjerice, britanski povjesničar i televizijski voditelj, Dan Snow, istaknuo neke od netočnosti. U jednom kratkom videu na TikToku je ustvrdio da „Napoleon nije pucao na piramide" kao što je prikazano u traileru filma, dok je Marija Antoaneta „kao što je poznato, imala vrlo kratku kosu kada je vođena do giljotine. A osim toga Napoleon nije bio prisutan kod pogubljenja." U traileru filma se Antoinette prikazuje s dugom, kovrčavom kosom, a sve to promatra i tada mladi Napoleon.

Scena iz filma "Napoleon" Foto: Aidan Monaghan/AP Photo/picture alliance

Film je viđen „Ridleyjevim očima", rekao je Oscarovac Joaqin Phoenix za Empire ranije ove godine, dodajući da „ako želite stvarno razumjeti Napoleona, onda biste vjerojatno trebali sami proučavati i čitati."

'Najveći film nikad snimljen'

Ridley Scott nije prvi redatelj koji se upustio u pričanje priče o Napoleonu.

No postoji jedan legendarni film o životu francuskog vojskovođe koji nikada nije snimljen, ali su planovi dokumentirani u knjizi. Njen naslov: „Napoleon Stanleyja Kubricka: Najveći film koji nije nikad snimljen."

Desetljećima su ljubitelji filma i kritičari nagađali o misterioznom filmu redatelja Kubricka o Napoleonu. Bilo je predviđeno da se na realizaciju krene odmah nakon izlaska filma „2001: Odiseja u svemiru". Kubrickov „Napoleon" je trebao biti i studija likova i sveobuhvatni ep, prepun grandioznih scena bitaka s tisućama statista. Međutim, na kraju je sve otpalo zbog previsokih troškova.

No za Ridleya Scotta to možda i nije bila tako loša stvar. Redatelj je za The New Yorker početkom studenog rekao da mu je jednom bio poslan Kubrickov neiskorišteni scenarij, ali ga je on razočarao jer je pokrivao cijeli Napoleonov život. Scott je smatrao da su bitke, vladanje i izgradnja carstva jedini elementi vrijedni prepričavanja.

Scena iz filma "Napoleon" Foto: Kevin Baker/AP Photo/picture alliance

Unatoč tome, izdavačica Alison Castle je 2002. godine počela istraživati o „najvećem film koji nije nikad snimljen" i iznenadila se otkrivši bogatu arhivu pretprodukcije koja je dostupna na imanju obitelji Kubrick. Knjiga, koja je objavljena govori o tome koliko je energije Kubrick posvetio istraživanju za potrebe svog filma.

Knjiga pisama

S druge strane je autor Andrew Roberts bio fasciniran objavljivanjem oko 33.000 Napoleonovih pisama, što je, smatra Roberts, „promijenilo naše razumijevanje njegovog karaktera i motivacije." 2014. objavljen je njegov roman „Napoleon: Život". U svojoj recenziji je Washington Post naveo da se radi o „uzbudljivoj priči o vojnom i političkom geniju".

Fascinacija Napoleonom traje do danas. 2019. godine francuska aukcijska kuća Drouot objavila je da su tri ljubavna pisma koja je napisao Napoleon prodana za ukupno 513.000 eura. Pisma, koja je napisao Napoleon između 1796. i 1804., poslana su njegovoj ženi Josephine de Beauharnais.

Hoće li novi film Ridleyja Scotta moći toliko rasvijetliti Napoleona i izazvati toliko pažnje kao ova pisma, knjige ili nesnimljeni filmovi, tek će se vidjeti. Nije isključeno da bi čak mogao Scottu donijeti prvog Oscara. „A, ako ga ikad dobijem, reći ću: 'Pa već je polako vrijeme!", rekao je sada već 85-godišnjak nedavno za The New Yorker.

