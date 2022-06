Naoružavanje kao spas za posrnulu njemačku brodogradnju?

Između 800 i 1.500 radnih mjesta će dugoročno biti spašeno, ne mala vijest za strukturno slabu saveznu pokrajinu Mecklenburg-Vorpommern. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), jedan od najvećih svjetskih proizvođača vojne pomorske opreme, objavio je kako preuzima ekonomski posrnulo brodogradilište Wismar na obali Baltičkog mora.

Spas zahvaljujući 100 milijardi eura iz fonda za Bundeswehr

Ovu za sve zaposlene ali i za čitavu gospodarski posrnulu regiju na sjeveru nekadašnjeg DDR-a, radosnu vijest prenio je zaposlenima predsjednik uprave TKMS-a Oliver Burkhard u prisustvu predstavnika sindikata IG Metal i stečajne uprave brodogradilišta.

Spašena radna mjesta - radnici brodogradilišta Wismar još u februaru su prosvjedovali protiv otpuštanja

„Odlukom države o formiranju izvanrednog fonda za jačanje Bundeswehra, pojavile su se mnoge indicije koje ukazuju na to da će se povećati potražnja za određenom vrstom plovila i naša je želja da mi ta plovila gradimo ovdje u Wismaru", rekao je Burkhard.

Drugim riječima: dosadašnje brodogradilište specijalizirano na kruzere će ubuduće graditi plovila za njemačku mornaricu. Sve zahvaljujući 100 milijardi eura koliko je država, reagirajući na ruski napad na Ukrajinu, odobrila za modernizaciju Bundeswehra.

Povećanje kapaciteta

TKMS se i prije rata u Ukrajini nije mogao požaliti na nedostatak narudžbi no nakon napada Rusije krajem februara se potražnja naglo povećala. „Isporuka u nekom razumnom roku se pokazala nemogućom i zato smo razmišljali o tome kako povećati kapacitete", rekao je Burkhardt. Stečaj brodogradilišta Wismar je otvorio mogućnost za „proširenje kapaciteta": brodogradilište je u „izvanrednom stanju" a radnici „izuzetno motivirani i kvalificirani", kako poručuje šef TKMS-a.

Brodogradilište MV Wismar

Politici u ovoj saveznoj pokrajini, koja je zbog rata u Rusiji nedavno ostala bez unosnog projekta plinovoda Sjeverni tok II koji se na njemačku mrežu spaja upravo ovdje, je najviše stalo do očuvanja dobro plaćenih radnih mjesta. „Brodogradnja će i dalje živjeti u Wismaru", rekao je zadovoljno ministar gospodarstva Mecklenburg-Vorpommerna Reinhard Meyer.

Kruzer traži kupca

Brodogradilište MV Wismar je do sada bilo specijalizirano za gradnju kruzera. Potražnja za ovom vrstom plovila je, međutim, uslijed korona-krize naglo pala. Na dokovima još uvijek leži nedovršeni gigant „Global One" s 9.000 kreveta. Potraga za novim kupcem ovog plovila je za sada neuspješna. Tri četvrtine dovršeni kruzer će biti prebačen na novi dok kako bi napravio mjesta za podmornice koje bi uskoro ovdje trebale biti građene. Budućnost „Global One" je još uvijek neizvjesna.

