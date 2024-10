Nakon zatvora u Bjelorusiji: Bračni par započeo novi život

"Prvi dan našeg ponovnog susreta proveli smo naravno u krugu porodice, ali moj muž i ja smo također otišli u šetnju gradom kako bismo razgovarali. Stalno smo se dopisivali, tri puta sedmično, ali u zatvoru se mnogo toga dešava što cenzura ne dopušta", kaže bivša politička zatvorenica Polina Polovinko.

Ona i njen suprug Dmitrij Lukscha pomilovani su od strane predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka i oslobođeni na isti dan - 3. jula 2024. godine. Njena kazna je isticala za nekoliko sedmica, dok bi njenom suprugu istekla tek za godinu dana. Ubrzo nakon oslobađanja, par je napustio Bjelorusiju. U razgovoru za DW, Polovinko opisuje šta je bilo najteže tokom zatvora i kako je došlo do oslobađanja i da li su od njih tražene protuusluge.

Šta je par zgriješio?

"Svjesna sam da ovaj režim ne preza ni pred čim i da je opasno ostati u zemlji", kaže Polovinko. Sada oni žive u Poljskoj.

Zajedno sa suprugom – novinarom ona je učestvovala u protestima protiv lažiranih predsjedničkih izbora 2020. godine. Do 2016. godine Dmitrij Lukscha je radio za državnu RTV Bjelorusije. Kasnije je bio slobodni dopisnik za kazahstansku televiziju "Khabar 24". Polovinko kaže da je često razgovarala sa svojim mužem o napuštanju Bjelorusije. Konačno je uspjela da ga uvjeri. IT kompanija, za koju je Polina radila, trebala je pomoći pri preseljenju u inostranstvo. Ali do toga nije došlo, jer je njen muž Dmitrij Lukscha uhapšen 11. marta 2022. godine zbog optužbi za "diskreditaciju Bjelorusije". Prema navodima istražitelja, on je snimio niz videa sa lažnim informacijama o Bjelorusiji. Njegova supruga je isprva bila vođena kao svjedok. Kada je odbila da svjedoči protiv svog muža, osumnjičena je za saučesništvo.

Polina Polovinko naglašava da vlasti nisu imale nikakve dokaze protiv nje. Nije se bavila novinarstvom i nije primala novac za muževljeve video-zapise. Formalni razlog njenog hapšenja 2. juna 2022. godine bile su fotografije sa protestnih marševa iz 2020. godine, koje su zaplijenjene od bračnog para. Optužena je za "grubo kršenje javnog reda".

Masovni protesti u Minsku nakon lažiranih predsjedničkih izbora u Bjelorusiji (oktobar 2020.) Foto: AP Photo/picture alliance

Tajna pisma

Bračni par je do suđenja bio u istom istražnom zatvoru u Minsku, ali im je bila zabranjena međusobna komunikacija. Poruke su mogli razmjenjivati jedino preko advokata ili roditelja. "Dmitrij je pokušao uspostaviti korespondenciju unutar zatvora i tajno prosljeđivao bilješke preko drugih osoba. Jedno takvo pismo od njega sam dobila tek nakon četiri mjeseca istražnog zatvora", prisjeća se ona.

2. decembra 2022. godine Polovinko i Lukša su osuđeni – ona na dvije i po godine, a on na četiri godine zatvora. Par je također dobio novčanu kaznu u iznosu od 5.300 eura. Kazne su odsluživali u različitim gradovima. "Prvih pet mjeseci nisam imala korespondenciju sa svojim mužem, iako mi je to bilo zakonski dozvoljeno. Morala sam dugo da se borim za to", kaže Polovinko. U tom periodu bila je u teškom psihičkom stanju.

Polovinko navodi da politički zatvorenici u Bjelorusiji odmah osjete "poseban" tretman režima. "Od prvog dana te izoliraju u zatvoru", kaže ona. Taj tretman je bio vidljiv na više načina – počevši od zabrane posjećivanja zabavnih događaja.

Nerado govori o onome što se dešava političkim zatvorenicima u zatvoru. Jer, javna kritika zatvorske uprave uvijek dovodi do pooštrenih uslova zatvora i kazni za one koji su zatvoreni iz političkih razloga, uključujući zabranu posjeta ili primanja paketa.

Kakva je bila cijena puštanja na slobodu?

Polovinko se prisjeća da su je po dolasku u zatvor pitali da li je spremna da napiše molbu za pomilovanje, dodajući da bi odbijanje imalo negativan utjecaj na stav čuvara prema njoj. "Zato sam rekla da sam spremna, ali u stvarnosti to nisam uradila jer sam znala da to neće funkcionisati", kaže ona. Mnogi politički zatvorenici podnijeli su molbe za pomilovanje, ali su one odbijene iz hiljadu formalnih razloga.

Polina Polovinko i Dmitri Lukša (Dmitry Luksha) sada žive u Poljskoj Foto: privat

"Odluka da me prijevremeno puste nije rezultat mog truda", naglašava ona i dodaje da su je jednog dana pozvali u upravu zatvora, gdje joj je predstavnik Generalnog tužilaštva rekao da, ako želi da izađe, samo treba da potpiše već pripremljenu molbu za pomilovanje. "Prvo što se zapitate je kolika je cijena za to. Bojite se da će od vas tražiti nešto zauzvrat – da svjedočite protiv nekoga, da date intervju ili nešto drugo", priča Polovinko. Predstavnik Generalnog tužilaštva joj je rekao da se od nje ne očekuje nikakva protuusluga. Na pitanje zašto su takvi uslovi ponuđeni baš njoj, rečeno joj je da je razlog "dobro ponašanje". Od njega nije dobila dodatne informacije.

"Pomislila sam da ću samo ja izaći"

U isto vrijeme i njen muž Dmitrij Lukša je doživio nešto slično. "On nije morao pisati nikakvu molbu niti pripremiti papire. Došli su kod njega i ponudili mu da potpiše gotov tekst", kaže Polina Polovinko.

Od potpisivanja papira do puštanja na slobodu prošlo je oko dvije sedmice. U tom periodu niko nije smio saznati za prijevremeno puštanje na slobodu. Polina Polovinko sumnja da su se vlasti bojale da bi informacije mogle procuriti u medije ili doći do aktivista i boraca za ljudska prava. "Nisam mogla obavijestiti čak ni svoje roditelje, niti Dmitrija", kaže ona.

U tom trenutku ona nije znala da je njen muž potpisao gotovu molbu za pomilovanje, nije znala u tom trenutku. "Mislila sam da ću samo ja izaći, jer je mom mužu preostajalo još dosta vremena zatvora. Tek kad sam srela svoju majku u Minsku, saznala sam da je i Dmitrij oslobođen", kaže ona.

Sada par započinje novi život u Poljskoj. "Ne bih rekla da se moramo ponovo navikavati jedno na drugo. Ali naravno da razvijete neke oštre osobine, kada se nađete na tako užasnom mjestu kao što je zatvor. Trudimo se da razgovaramo o svemu", kaže Polina Polovinko.

