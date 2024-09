Izrael prijeti Iranu u slučaju odmazde

Nakon ubistva šefa Hezbolaha Hassana Nasrallaha, izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je Iran: "Moja poruka režimu ajatolaha: ko god nas napadne, mi ćemo ga napasti", rekao je obraćajući se vodstvu u Teheranu. "Ne postoji mjesto u Iranu ili na Bliskom istoku koje duga ruka Izraela ne može dosegnuti", upozorio je Netanyahu.

Nasrallahova smrt čini oslobađanje talaca vjerovatnijim?

Njegova je zemlja na historijskoj prekretnici, rekao je šef izraelske vlade. Ciljano ubistvo Nasrallaha opisao je kao “obračun s masovnim ubicom”. "On nije bio bilo kakav terorista, već terorista par excellence", rekao je Netanyahu. Vođa Hezbolaha je odgovoran za ubistvo nebrojenih Izraelaca, stotina Amerikanaca i desetina Francuza. Njegovo ubistvo bilo je nužan korak za promjenu odnosa snaga na Bliskom istoku.

Nedvosmislene riječi Netanjahua: Izrael moše svuda napasti Foto: DW

Netanyahu također tvrdi da je Hamas sada spremniji osloboditi taoce otete iz Izraela. Što više vođa Hamasa Yahya al-Sinwar osjeća da mu Hezbolah ne može priskočiti u pomoć, "to su veće šanse da naši taoci budu vraćeni", rekao je Netanyahu.

Biden: “Čin pravednosti”

Američki predsjednik Joe Biden nazvao je Nasrallahovo ubistvo "činom pravednosti" za žrtve njegove decenijama duge vladavine terora. Osim toga, u izjavi nakon ubistva šefa Hezbollaha, naglasio je da SAD i dalje podržava pravo Izraela na samoodbranu od Hezbollaha i drugih terorističkih skupina koje podržava Iran.

Međutim, dodao je američki predsjednik, cilj SAD-a ostaje deeskalacija sukoba u Pojasu Gaze i Libanu putem diplomacije. Iz sigurnosnih razloga, američka vlada naredila je povlačenje rodbine svojih diplomata iz Libana. Razlog je nepredvidiva situacija u Bejrutu, rečeno je.

Baerbock: "Izuzetno opasna situacija"

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock izrazila je zabrinutost zbog sigurnosne situacije na Bliskom istoku, ali i konkretno za sigurnost Izraela. "Situacija je izuzetno opasna", rekla je političarka Zelenih. Prema njenoj procjeni, povećan je rizik da cijela regija još više sklizne u "apsolutnu spiralu nasilja".

Izraelski vojni lideri u strateškom planiranju. Ministar obrane Gallant i glavni komandant vojske Halevi. Foto: Israel's Ministry of Defense/Xinhua News Agency/picture alliance

Zato je Njemačka na Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku, zajedno sa SAD-om, Francuskom i nekoliko arapskih država, pozvala na 21-dnevni prekid vatre kako bi se spriječila daljnja eskalacija. No, sada se dogodilo suprotno. "Postoji ozbiljna mogućnost destabilizacije cijelog Libana, a to ni na koji način nije u interesu sigurnosti Izraela." U načelu, pravo Izraela na samoodbranu i dalje važi, rekla je Baerbock, što znači da je dozvoljeno napadati terorističke ciljeve. No, vojna logika se ne podudara uvijek sa sigurnosnom logikom, naglasila je njemačka ministrica vanjskih poslova.

Iran prijeti Izraelu

Iran je zaštitnik i najvažniji saveznik šiitske milicije Hezbolah. Vrhovni vjerski vođa ajatolah Ali Khamenei proglasio je petodnevnu nacionalnu žalost nakon smrti Nasrallaha u predgrađu Bejruta.

Iranski potpredsjednik Mohammad Reza Aref već je izjavio da će "nepravedno krvoproliće" dovesti do "uništenja" Izraela. Njegova zemlja će ostati lojalna “islamskom otporu”. Osim toga, iranski predsjednik Masoud Peseshkian optužio je SAD za umiješanost u ubistvo Nasrallaha, bez pružanja dokaza.

Čeka li Hezbolah zapovijedi iz Teherana?

Nastavljaju se izraelski napadi na položaje Hezbollaha u Libanonu Foto: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Bez vođe i nakon likvidacije gotovo cijele više komandne strukture, nejasno je ko bi u Hezbollahu sada mogao zapovijedati, uključujući i u slučaju daljnjih napada na Izrael. Pretpostavlja se da će Hezbolah sada vjerovatno čekati upute iz Irana.

Među žrtvama zračnog napada u petak bio je i iranski brigadni general Abbas Nilforushan, zamjenik zapovjednika za operacije Revolucionarne garde.

Nejasno je hoće li Iran sada priskočiti u pomoć Hezbolahu. Nova iranska vlada pod predsjednikom Peseshkianom bori se s ozbiljnom ekonomskom krizom i teži približavanju Zapadu.

