Kritike na račun muslimanskih udruženja u Njemačkoj

Sve je počelo s objavom saveznog ministra poljoprivrede Cema Özdemira na platformi X, bivšem Twitteru. Ministar je u prošlu subotu napisao: „Gromka šutnja muslimanskih udruženja u Njemačkoj o teroru protiv Izraela. Ili čak relativizacija." I dodao: „U kontekstu terora, ubijanja i otmica, mora se konačno prekinuti s naivnošću u odnosu prema islamskim udruženjima!"

U ranim jutarnjim satima 7. listopada/oktobra su vjerojatno stotine terorista radikalno-islamističkog Hamasa iz Pojasa Gaze prešli na teritorij Izraela, te ubili i oteli stotine civila i vojnika. Po službenim izvještajima broj žrtava na izraelskoj strani je veći od 700. Istovremeno je Hamas s područja Pojasa Gaze pokrenuo raketni napad na Izrael, nakon čega je Izrael objavio ratno stanje i na napad Hamasa reagirao protuofanzivom na Gazu. Na palestinskoj strani po službenim navodima za sada je zabilježeno najmanje 560 mrtvih.

U Njemačkoj su sve stranke koje su zastupljene u Bundestagu, osim Alternative za Njemačku (AfD) i Ljevice (Die Linke) izrazile solidarnost s Izraelom. U zajedničkom priopćenju je stajalo: „Našu sućut u ovim teškim satima izražavano cjelokupnom izraelskom narodu i državi Izraelu. Ovaj se teror ničim ne može opravdati i mora ga se odmah zaustaviti."

Već i prije toga, posebno na platformi X se jedno slično priopćenje, sa sličnom porukom, zahtijevalo i od strane muslimanskih udruženja u Njemačkoj.

Kako su organizirani njemački muslimani?

U Njemačkoj živi oko pet i pol milijuna muslimanki i muslimana. Muslimanska zajednica je organizirana na dosta različite načine. Neke džamije ili molitveni prostori djeluju zasebno, uopće nisu uključeni u neku vrstu krovnog saveza. Po navodima Medijske službe za integraciju (Mediendienst Integration) u 2021 godini je oko 70 posto muslimanskih molitvenih prostora i džamija organizirano u neko krovno udruženje ili savez na saveznoj ili na razini saveznih zemalja u Njemačkoj. Pojedine islamske zajednice, odnosno centri nadzire Služba za zaštitu ustavnog poretka, te ih se kritizira posebice zbog snažnog utjecaja ili financija iz Irana te Turske.

Neposredno nakon posta Cema Özdemira se javio glavni tajnik Islamske zajednice Millî Görüş, također na X-u. On je između ostaloga napisao: „Slike i videi napada, otmica i obeščašćenja koje nažalost gledamo već dugi niz godina, a koje vidimo i danas, su nepodnošljive. Molimo se za to da uskoro prestane višedesetljetna patnja u Izraelu i Palestini, kao i u brojnim drugim konfliktnim regijama. No, posve je pogrešno i neodgovorno da se muslimanima ovdje u Njemačkoj skoro predbacuje sukrivnja za zločine u Izraelu i Palestini.”

Kritike na račun Središnjeg vijeća muslimana

Nešto duže se moralo čekati na priopćenje Središnjeg vijeća muslimana u Njemačkoj. To je jedno od četiri udruženja, koja su 2007. godine utemeljila Vijeće za koordinaciju muslimana u Njemačkoj. U okviru Središnjeg vijeća djeluje oko 300 džemata. U njegovom priopćenju stoji: "Mi osuđujemo najnovije napade Hamasa na civile i pozivamo da se odmah prekine s nasiljem. Kako ne bi morali oplakivati još više žrtava među civilnim stanovništvom sve strane sada moraju hitno prekinuti s borbenim dejstvima.” I upravo je ova posljednja formulacija izazvala brojne kritike. Središnjem vijeću se predbacuje „Whataboutism" i relativiziranje nasilja.

Jedan od kritičara je i Eren Güvercin. On je utemeljitelj Društva Alhambra, koji se smatra svojevrsnim muslimanskim debatnim forumom. Na X-u je on, kao odgovor na priopćenje Središnjeg vijeća muslimana, napisao: „Kao njemačkom muslimanu je ono što demonstrira Središnje vijeće sramotno. Vi ne govorite u ime muslimana u Njemačkoj. Promijenite vaše ime.”

U sličnom, oštrom tonu se javno očitovao i ministar financija savezne zemlje Baden-Württemberg, Danyal Bayaz iz Stranke zelenih: „Ovo priopćenje nije samo whataboutism. To je sramotna objava bankrota. Solidarnost s Izraelom se ne može relativizirati, pogotovo ne nakon jučerašnjih brutalnih napada. Osim toga ni riječi o slikama ljudi koji slave u Neuköllnu. Vi ste se pogubili!"

U berlinskom kvartu Neukölln u subotu navečer se, kako je priopćila policija, 50-tak ljudi okupilo na jednom propalestinskom skupu. Na jednom video-snimku, koji je na Instagramu objavila anti-izraelska mreža Samidoun, vidi se skupina osoba koje uzvikuje razne parole. Samidoun se, po vlastitim navodima, zalaže za prava, odnosno oslobađanje palestinskih zatočenika u Izraelu. Organizaciju su, kako tvrdi Služba za zaštitu ustavnog poretka savezne zemlje Berlin, 2011. utemeljili članovi „Narodne fronte za oslobođenje Palestine" (PFLP), koju su EU i SAD stavili na listu terorističkih organizacija. Članovi Samidouna su u subotu poslijepodne u Neuköllnu dijelili slatkiše prolaznicima, i to povodom „slavlja pobjede otpora", kako su napisali na Instagramu.

