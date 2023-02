Panorama Global

Najbolje plaćeni muškarci nisu nužno i najinteligentniji

Julia Vergin

prije 4 sati prije 4 sati

Što više novca netko zarađuje, to je pametniji? To važi samo do određene točke, pokazuje jedno istraživanje koje je provedno u Švedskoj i koje se odnosi samo na muškarce.