Nade i sumnje: Porodice Hamasovih talaca u Bruxellesu

Tetka i tetak su taoci terorističke organizacije Hamas u Gazi. Nećak skreće pozornost na njihovu sudbinu u Bruxellesu. On moli za pomoć EU. Izvještava Bernd Riegert.

Shoval Abend Plotzki zapravo studira medicinu u Italiji. No već tri sedmice svijet ovog 27-godišnjeg Izraelca potpuno se okrenuo naglavačke. Putuje Europom s ostalim članovima porodica otetih ili ubijenih, razgovara s političarima, zastupnicima i novinarima. U više navrata izvještava o užasnom napadu Hamasovih terorista na kibuc Be'eri od 7. oktobra. U danima nakon napada vidio je nezamislive scene, kada je otišao u spaljeni kibuc, kaže za DW. Mrtve bebe, spaljena, osakaćena tijela, razaranje, beskrajna patnja. O svemu priča mirnim, povremeno slabim glasom.

Beskrajna neizvjesnost

Njegova tetka Raz i stric Ohad preživjeli su napad, ali su odvedeni u Pojas Gaze. Hamas je militantna islamistička organizacija i postao je najjača snaga u palestinskom parlamentu 2006. godine. Od 2007. godine vlada Pojasom Gaze bez mandata, koji imaju uporište u demokratskim izborima. Mnoge države, posebice zapadne, klasificiraju Hamas kao terorističku organizaciju.

Fotografija 54-godišnjeg ujaka Shovala Abenda Plotzkog pojavila se već ujutro 07. oktobra na kanalu Telegrama. Na njoj se vidi da je on u zarobljeništvu Hamasa u Pojasu Gaze. Nekoliko dana kasnije je snimka, pronađena na body kameri ubijenog pripadnika Hamasa, pokazala da je i njegova 57-godišnja tetka oteta i maltretirana. Na snimci se tetka vidi bosa i polugola kako tetura ulicom, dok je progone naoružana lica, kaže Shoval Abend Plotzki.

Shoval Abend Plotzki moli za podršku EU u oslobađanju talaca Foto: Bernd Riegert/DW

"Nemamo informacija o tome što se s njima u međuvremenu dogodilo”, kaže nećak dvadeset dana nakon njihove brutalne otmice. "Jesu li živi ili mrtvi? Ne znamo. Jednostavno ne znamo", kaže on. Zajedno s obiteljima i prijateljima više od 220 talaca, Shoval Abend Plotzki organizirao je forum pod hashtagom „Bring them home now" - "Vratite ih kući", na kojem pozivaju na oslobađanje otetih talaca. Europska unija bi u tome trebala pomoći, smatra Shoval Abend Plotzki, jer u konačnici deseci talaca imaju dvojno državljanstvo. Oko 60 talaca su njemački državljani. Raz i Ohad Ben-Ami, uz izraelske, imaju i njemačke putovnice. Shoval Abend Plotzki došao je u Bruxelles na dan summita EU-a na poziv Europske židovske udruge kako bi zatražio pomoć za tetku i ujaka.

"Svaki život se računa"

"Svako ko je na vlasti, ali i svaka majka i otac, trebali bi se zapitati što, kada bi to bilo moje dijete, moj brat, moja sestra? Države i političari moraju se udružiti kako bi pomogli Izraelu", kaže Shoval Abend Plotzki. "Smatram da se svaki život računa, bez obzira što ste radili prije. Izraelci, koji su umrli, i civili u Gazi - svi su nevini. Morate odvojiti ljude od terorističke organizacije. Morate razumjeti složenost ovog sukoba, koji je vjerojatno najteži u cijeloj regiji."

Hamas je oteo više od 220 talaca Foto: Bernd Riegert/DW

"Humanitarnu pomoć trebaju i taoci”

Shoval Abend Plotzki konkretno poziva da se humanitarna pomoć ne pruži samo Palestincima u Pojasu Gaze, već i taocima. Crveni križ ili druge humanitarne organizacije, od kojih većinu financira EU, trebale bi njegovoj tetki donijeti lijekove, koji su joj hitno potrebni. Raz Ben-Ami ima tešku autoimunu bolest i treba 16 lijekova. "Odnesite joj njen lijek. Ako ga ne dobije, uskoro je više neće biti. Umrijet će", kaže on.

U petak navečer Shoval Plotzki leti iz Bruxellesa natrag u Izrael. I dalje će se nadati i čekati. "Raz je umjetnica, jedna zaista miroljubiva osoba. Angažirala se u mirovnom pokretu i za ljudska prava. Ohad je računovođa u kibucu. Njih dvoje nikada ni prema kome nisu bili nasilni. Nikada", kaže mladić iz Izrael. Oni su, dodaje, potpuno su nevini.

Utoliko je, kaže on, neshvatljivije da su Hamasovi teroristi došli u njihov kibuc neselektivno klati ili otimati ljude. "Većina ljudi u Izraelu ne može podnijeti slike iz Pojasa Gaze. Morao bi postojati drugi način da se pobijedi teroriste i odvoji ih od njihovih pomagača bez ubijanja drugih ljudi", kaže on. Kod kuće u Izraelu, Shoval Evening Plotzki susrest će tri odrasle kćeri otetog para, njegove rodice. "Ne znaju kako su im roditelji. Ne znaju hoće li ih ikada više vidjeti".

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu