Nose kofere, dječja kolica, to malo što posjeduju spakovano u papirne i plastične kese. Osjećaju olakšanje jer su uspjeli. Imaju dva državljanstva pa su u prethodnih nekoliko dana mogli da pređu granični prelaz Rafah i uđu u Egipat. Najzad su umakli ratu.

- pročitajte još: Izrael tvrdi da je opkolio grad Gazu, napeto na granici s Libanonom

„Tačno je, izašli smo iz rata, ali naša srca su još uvijek u Gazi. Cijela moja porodica je još uvijek u Gazi“, kaže Hura, koja posjeduje američki pasoš. „Nadam se da su zdravi i da će rat prestati“, rekla je ona za Rojters.

Mlada majka jedva da može da povjeruje da je konačno na sigurnom, poslije košmara prethodnih nedelja. „Sin mi se igrao na kućnom pragu u Gazi, kada sam čula prve udare bombi. Nisam znala šta je to, mislila sam da grmi. A onda su me pozvali prijatelji i upozorili me da počinje rat.“

Napuštanje sjevernog dijela Gaze gdje je Izrael ušao kopnenim trupama Foto: Atia Darwish/APA/Zuma/dpa/picture alliance

„Od tada kao da je na nas pala crna zavjesa. Kuća nam je potpuno uništena, tačno ispred nje, na ulicu je udarila raketa, tamo gdje se moja djeca inače igraju. Da smo bili tamo nikada ne bih našla svog sina. Srećom, već smo pošli u Rafu i čekali smo tamo", priča ona.

Poslije nekoliko dana čekanja imali su sreću, njeno ime je bilo na prvoj listi osoba koje smiju preko granice.

Kući preko Kaira

Samo nekoliko stotina stranih državljana su do sada uspjeli da napuste Gazu. Njih su autobusima prevezli u Kairo odakle su mogli da otputuju dalje, u svoje zemlje. Ljudi su doživjeli strašne stvari.

- pročitajte još: Gaza: Kako dalje nakon rušenja Hamasa?

Među njima je i Jusef. Starac sa američkim pasošem sjedi u invalidskim kolicima.

„Na naše oči je komšijina kuća pogođena raketom. I naša kuća se zapalila, sve su nam stvari izgorjele. Istrčali smo iz nje samo sa onim što smo imali na sebi. Ništa nismo mogli da spasimo“, priča on.

U međuvremenu je prema izvještajima medija granični prelaz Rafa ponovo zatvoren. Zbog izraelskog bombardovanja bolničkog konvoja prošlog vikenda, izgleda da je propao dogovor o kratkoročnom otvaranju graničnog prelaza, postignut između Izraela, Hamasa i Egipta uz posredovanje Katara.

Hiljade stranih državljana kao i osoba sa dvostrukim državljanstvom još uvijek su u Gazi. Među njima su i Nijemci. Njih sve više obuzima očajanje.

- pročitajte još: Gaza: Nada da će pomoć stići

Ahmed 30 godina živi u njemačkom gradu Minsteru. On je sa sinom samo htio da za vrijeme jesenjeg raspusta posjeti majku u Gazi, a sada ne mogu da izađu. Od njemačkog Ministarstva spoljnih poslova dugo je slušao da treba da se strpi i da nema dodatnih informacija.

Nedavno je dobio SMS da mogu da izađu – a odmah poslije toga, da ne mogu. Ahmed to naziva ratom živaca. Kada je jednom otišao da potraži hljeb, u blizini je pala bomba. „Stalno slušam udare bombi, osjećam ih. I ti krici, da ne povjeruješ.“

Grad Gaza je neprestano pod bombama Foto: Abed Khaled/AP Photo/picture alliance

Blinken poziva na prekid vatre

Uprkos kriznoj diplomatiji popuštanje nije na vidiku. Ministar spoljnih poslova SAD Entoni Blinken je prošlog vikenda bio u Izraelu, a potom se susreo sa liderima nekoliko arapskih zemalja. Pozvao je Izrael da proglasi humanitarni prekid vatre.

Rekao je da bi Izrael morao da preduzme sve što može da izbjegne civilne žrtve. „Zaštita civila bi pomogla da se izbjegne da Hamas iskoristi situaciju. Ali prije svega to je moralno ispravno da se zaštite civili.“

Prema navodima zvaničnika u Gazi, do sada je u izraelskom bombardovanju pobijeno oko deset hiljada civila. To je počelo nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael, kada je ubijeno 1.400 nedužnih ljudi.

Ljudima koji su ipak napustili Gazu i otišli u Egipat, teško je palo da ostave iza sebe svoje porodice.

Među njima je i jedanaestogodišnja Fara iz Sjedinjenih Država. Morala je da ostavi oca u Gazi i ne zna da li će ga ikada više vidjeti. „Poljubio me je u čelo i rekao: 'Skloni se ti na sigurno.' Onda je rekao da me voli i da se uvijek toga sjetim."

dd (ard)

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu