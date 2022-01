Načelnik mornarice smijenjen zbog izjave o Ukrajini

"Zamolio sam saveznu ministricu odbrane da me odmah razriješi sa mojih dužnosti i dužnosti šefa mornarice", izjavio je Kay-Achim Schönbach. "Moje nepromišljene izjave o sigurnosti i vojnoj politici sve više opterećuju moju pozicju", objasnio je viceadmiral svoju ostavku. "Kako bi se smanjila dodatna šteta njemačkoj mornarici Bundeswehru, ali prije svega Saveznoj Republici Njemačkoj, smatram da je ovaj korak neophodan."

Ministrica odbrane Christine Lambrecht (SPD) prihvatila je ostavku 56-godišnjaka, rekao je portparol ministarstva u subotu navečer. Dok se ne donese odluka o nasljedniku, na čelu Njemačke ratne mornarice bit će Schönbachov dosadašnji zamjenik, kontraadmiral Jan Christian Kaack.

"Krim je oduzet i neće biti vraćen"

On je tokom jedne runde razgovora u istraživačkom centru u Indiji rekao da je poluostrvo Krim, koje je Rusija anektirala 2014., izgubljeno za Ukrajinu. Krim je "oduzet i neće biti vraćen, to je činjenica", rekao je Schönbach. Video snimak njegove izjave kružio je internetom. Schönbach je također odbacio strahove da Kremlj planira invaziju na susjednu zemlju. On je činjenicu da Rusija želi prisvojiti ukrajinsku teritoriju okarakterizirao kao "glupost".

Istovremeno, bivši čelnik mornarice pokazao je razumijevanje za ruskog predsjednika Vladimira Putina. "Ono što on zaista želi je poštovanje na ravnopravnoj osnovi. I - Bože moj - iskazivanje poštovanja prema nekome ne košta skoro ništa, ništa ne košta. Ako biste mene pitali: Lako mu je dati poštovanje koje traži - a koje je vjerovatno zaslužio ."

​​​​Njemačka ministrica odbrane Christine Lambrecht i Kay-Achim Schönbach

Ministarstvo odbrane u Berlinu ogradilo se od Schönbachovih izjava. One, kako je navedeno, svojim sadržajem i izborom riječi "ni na koji način ne odražavaju pozicije Saveznog ministarstva odbrane". Predsjednica Odbora za odbranu u Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) je naglasila: "Viceadmiral Schönbach je svojim izjavama doveo u pitanje evropsku sigurnosnu strukturu i međunarodno pravo. Njegova ostavka je logična."

"Duboko razočarenje"

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine pozvalo je na razgovor njemačku ambasadoricu u Kijevu Anku Feldhusen i zamolilo je da se pozabavi ovim pitanjem. Schönbachove izjave, kako je rečeno, bile su "neprihvatljive". Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba ranije je izrazio nezadovoljstvo usljed činjenice da njemačka vlada ne želi snabdjeti Ukrajinu oružjem. "Izražavamo naše duboko razočaranje stavom njemačke vlade koja odbija isporuku oružja za odbranu Ukrajine."

Rusija je posljednjih sedmica stacionirala više od 100.000 vojnika na ukrajinskoj granici. Vlada u Moskvi je negirala bilo kakve planove za invaziju. Ona, kako je istaknuto, samo traži sigurnosne garancije od NATO-a da neće primiti Ukrajinu u tu alijansu. Predstavnici Zapada su pak to odbili, istakavši da bi invazija ruskih trupa na Ukrajinu imala ozbiljne političke i ekonomske posljedice.

fs/wa/uh/ack (dpa, afp, rtr)

