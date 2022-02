Mučenje u ruskim zatvorima: kako sistem progoni žrtve

Deseci žrtava i njihovi odvjetnici optužili su ruske vlasti da pokušavaju zataškati nebrojene slučajeve mučenja i negiraju optužbe protiv zatvorskog osoblja. Posebno velik odjek izazvao je primjer u administrativnoj regiji (oblasti) Irkutsk. Tamošnje su vlasti početkom godine objavile da je postupak u četiri slučaja mučenja obustavljen. Popis osumnjičenih žrtava još je duži.

U oktobru 2021. bivši zatvorenik Sergej Saveljev je ruskoj organizaciji za ljudska prava Gulagu.net predao 40 gigabajta video i foto materijala iz ruskih zatvora. Na njima se može vidjeti kako su osuđenici teško maltretirani u raznim ustanovama, ne samo u Irkutsku. Zbog ovog skandala, šef Federalne kazneno-popravne službe Rusije Aleksandar Kalašnjikov morao je podnijeti ostavku. U nekim su regijama zbog toga optuženi i otpušteni službenici za provođenje zakona, dok je drugdje to pitanje uglavnom ignorirano.

U Irkutskoj oblasti, na primjer, unatoč nekoliko video snimaka u kojima je prikazano nasilje, šef regionalne zatvorske uprave Leonid Sagalakov ostao je na dužnosti i od tada je čak promaknut u general-majora. Mučenje u zatvorima prijavljeno je iz Irkutska u aprilu 2020. nakon pobune u kaznenoj koloniji broj 15 u gradu Angarsku. Prema službenim informacijama, jedan zatvorenik je provocirao, prema neslužbenim izvješćima pak razlog pobune bila je tortura.

Deseci žrtava i njihovi odvjetnici optužili su ruske vlasti da pokušavaju zataškati nebrojene slučajeve mučenja

Nasilje i zlostavljanja

Zahvaljujući pomoći ruske fondacije "Za oabranu prava zatvorenika", koju su ruske vlasti označile kao stranog agenta, DW je bio u prilici razgovarati sa osobama koje su kao zatvorenici svjedočile pobuni u Angarsku i njenom gušenju. Zbog straha od ruskih vlasti preduvjet da govore je bio da im se promijene imena.

Dmitrij izvještava da su on i drugi zatvorenici izvedeni iz ćelija oko ponoći. “Ležali smo na betonu s rukama iza glave do 9 sati ujutro. Morali smo i izvršiti nuždu jer nismo smjeli ustati”, kaže drhtavim glasom. „Tukli su nas i ismijavali nas", kaže on i dodaje da su mu tada slomili nekoliko rebara i zavrnuli ruku.

Drugi bivši zatvorenici navode da je nakon pobune oko 600 zarobljenika raspoređeno u tri druge ustanove. “Cijelo vrijeme smo bili mučeni”, kaže Aleksej. U novom zatvoru za pridošlice je, kako kaže, bilo pripremljeno cijelo krilo u kojem su ih očekivali zatvorenici koji su surađivali s upravom zatvora. „Bili su to pravi odredi za mučenje, pet do šest muškaraca u svakoj ćeliji", prisjeća se Aleksej i dodaje: "U te ćelije su nas bacali jednog po jednog, tu su nas vezivali i mučili. Bilo je strašno."

Prisilna priznanja i klevete

Više izvora iz pritvorskih centara u koje su odvođeni "pobunjenici" potvrdili su za DW da se događalo redovno mučenje. Zatvorenici, koji su surađivali s zatvorskom upravom, nasiljem su tjerali pridošlice da kleveću druge i da priznaju da su pomogli u organizaciji pobune u Angarsku.

Kada jednostavni udarci nisu bili dovoljni, zatvorenicima su gurali igle pod nokte i udarali po petama sajlama i daskama. Silovanja su, kako kaže Dmitrij, činjena i raznim predmetima. Tako je, prema njegovim riječima, bilo mjesecima. Dmitrij kaže da je glavni stražar Vasilij L. tukao i mučio ljude svako jutro osim vikendom.

Rodbina i odvjetnici nisu mogli locirati zatočenike oko šest mjeseci. U septembru 2020. podignute su optužnice protiv 15 zatočenika za organiziranje pobune.

Silovanja su redovana pojava

Nasilje je završilo u decembru 2020. godine kada je zatočenik Keschik Ondar odveden u bolnicu nakon mučenja. "Prvog dana u zatvoru mu je slomljena noga, a drugog dana u anus mu je zaboden grijač, gdje je eksplodirao. Ozljede su bile strašne i zahtijevale su dvije složene operacije. On će ostati zauvijek invalid", kaže Keschikova sestra Asiana Ondar.

Slično govori i sestra zatvorenika Tahiršona Bakijeva. Ona kaže da su njezinog brata udarali letvama i silovali metlom.

Zatvorsko osoblje je jednostavno optuženo za nemar

Jevgenij Jurčenko također izvještava da je bio mučen i silovan. Prema njegovim izjavama, u januaru 2021. Federalna zatvorska uprava Rusije pokrenula je istragu o kršenju ljudskih prava u pritvorskim centrima u Irkutskoj oblasti - nakon čega je uslijedilo nekoliko kaznenih postupaka protiv zaposlenika u tim zatvorima. Neki od njih trenutno su u pritvoru ili u kućnom pritvoru. Ostali postupci su obustavljeni.

Žrtve ponovno postaju optuženici

Aktivist za ljudska prava Pjotr Kurjanov iz Zaklade za odbranu prava zatvorenika je među onima koji pomažu žrtvama torture. Aktivisti su uspjeli locirati oko 40 osumnjičenih žrtava. Neki od njih još uvijek služe kaznu, ali mogu viđati svoje odvjetnike. Prema riječima Kurjanova, mnogi zatvorenici strahuju za svoju sigurnost.

Zatvorenici koji su u međuvremenu pušteni također imaju razloga za zabrinutost: Jevgenij Jurčenko, na primjer, ponovno je uhićen u decembru 2021. Optužen je za dilanje droge u zatvoru. I sam naglašava da je stvar izmišljena, da su mu se djelatnici zatvorske uprave htjeli osvetiti zbog njegovih izjava.

Denis Pokusajev, koji je sada prepoznat kao žrtva torture, također kaže da je nakon puštanja iz zatvora stavljen pod pritisak od strane snaga sigurnosti: Dvojica istražitelja pokušali su nasilno ući u njegov stan, htjeli su s njim da razgovaraju i pokazali mu lisice kroz špijunku na vratima.

"Dođu nekoliko puta, pokucaju na vrata, tretiraju vas kao osumnjičenika i prijete vam. Čovjek se uplaši i potpiše izjave koje vlastima trebaju. To je ono što oni žele", objašnjava aktivist za ljudska prava Kurjanov.

Jedini koji je u cijeloj aferi optužen za nasilje je glavni zatvorski čuvar Vasilij L., za kojeg se navodi da je svakog jutra i sam tukao zatvorenike. On je u pritvoru. U drugim slučajevima, zatvorsko osoblje je jednostavno optuženo za nemar u ophođenju sa zatvorenicima.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu.