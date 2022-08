Mračna strana argentinskog nogometa

Luciana Bacci je šokirana, i to uopće ne skriva: "Sramota je da oni štite počinitelja. To nam svima samo pokazuje da ti oni neće vjerovati ako si djevojka i ako te u klubu siluju, zlostavljaju ili ozlijede", kaže ova argentinska nogometašica. O čemu se radi?

Radi se o slučaju Diega Guaccija. Bivši trener juniora je, sudeći po navodima nekoliko mladih žena, prijetio igračicama u slučaju lošeg nastupa silovanjem. Tijekom video-konferencija od njih je, kako tvrde, tražio da se skinu gole. Guacci je svojedobno uživao odličnu reputaciju, napravio je karijeru u argentinskom ženskom nogometu, radio je za FIFA-u.

Etička komisija FIFA-e na koncu je došla do zaključka koji je bio poražavajući za nogometašice – naime, da im Komisija vjeruje, da vjeruje onome što one tvrde, ali da nema dovoljno dokaza za kažnjavanje. I tako Guacci smije i dalje raditi, usprkos svim prigovorima igračica – koje su u to vrijeme dijelom bile stare samo 14 godina.

Zlostavljanje kao tabu tema

"To je tabu tema. Tema koja odmah prouzroči obrambenu reakciju", kaže Mariana Elena Leuzzi za DW. Leuzzi se sa svojom nevladinom organizacijom AVIVI bori za prava žrtava seksualnog nasilja u Argentini. I sama ima isustva sa slučajevima zlostavljanja u nogometnom svijetu. Leuzzi priča o slučajevima zlostavljanja u nogometnim školama, zlostavljanjima povezanim s velikim klubovima kao što su River Plate ili Independiente. Dječake se seksualno zlostavljalo, zastrašivalo, prijetilo im se. Kada su se u javnosti 2018. pojavili prvi slučajevi, ona je odjednom dobila više od 100 e-mailova drugih pogođenih osoba iz argentinskih centara za nogometni podmladak. Leuzzi je pokrenula lavinu. „Bilo je to strašno, ti mladi nogometaši koji su živjeli u nogometnim kampovima, to su bili dječaci koji su stigli iz daleka, iz drugih zemalja ili drugih pokrajina. Svi su sanjali o tome da postanu novi Maradona,Messiili Ronaldinho." A neki njihovi učitelji su iskoristili svoju poziciju i povjerenje koje su dječaci imali u njih.

Potrebna velika hrabrost

Ono što karakterizira argentinske nogometašice u slučaju Guacci i dječake u slučaju nogometnih kampova, to je nevjerojatna hrabrost, kaže Leuzzi. "Njima je potreban netko tko ima hrabrosti da sve to izgovori. I onda nakon njega ili nje slijede i druge žrtve." I tako se pokreće cijela lavina. Nije to problem koji je specifičan samo za Argentinu, to je problem koji postoji posvuda u svijetu.

Argentinski nogometni savez (AFA) reagirao je nedavno na te događaje i po vlastitim navodima je etablirao prvi Odjel za ravnopravnost spolova u svijetu nogometa. Tu je zadaću u nogometnom savezu AFA preuzela pravnica Paula Ojeda. Njezina je zadaća između ostaloga i „prepoznati stereotipe i predrasude, te ih nadići", odgovorila je Ojeda pismenim putem na upit DW-a. „Svaku drugu osobu treba poštivati, paziti na njezinu osobnost, njezina uvjerenja i njezino tijelo", tako Ojeda opisuje svoje zadaće. I samo tako će biti moguće ostvariti promjene koje su potrebne nogometu.

Nasilje u profesionalnom nogometu

A koliko je nogometnoj kulturi potrebna promjena, to između ostaloga jasno pokazuju i ekscesi vezani uz nasilje i zlostavljanje. Često se događa da se i poznate nogometaše optužuje za nasilje prema ženama. Posljednji slučaj je vezan zu kolumbijskog profesionalca Sebastiana Villu iz Boca Juniorsa. On je osumnjičen da je silovao svoju bivšu djevojku. Villa demantira te optužbe. Klub sve to nije previše zanimalo. Klupska legenda Juan Román Riquelme, koji je u međuvremenu i sam postao član klupskog vodstva, ne vidi nikakav razlog da se Boca miješa u taj slučaj, te hvali uzorno ponašanje svog igrača – na treningu i na terenu.

Povjerenica za ravnopravnost spolova Paula Ojeda ipak vidi prve naznake promjena u argentinskoj nogometnoj kulturi: „U međuvremenu i mediji diskutiraju o tome kada se dogodi da se neki igrač nađe na meti optužbi za specifično spolno nasilje." Cilj, kaže ona, mora biti značajno poboljšanje prevencije, kako bi se unutar i izvan institucija spriječilo situacije sa seksualnim zlostavljanjem, uznemiravanjem ili nasiljem.

