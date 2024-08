Mpox: Alarm WHO-a ima za cilj mobilizirati međunarodnu pomoć

Nekoliko epidemija virusom majmunskih boginja u Africi i nova, možda opasna varijanta izazivaju zabrinutost stručnjaka. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prisiljena je djelovati.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je "javnozdravstvenu opasnost od međunarodnog značaja" zbog izbijanja epidemije majmunskih boginja (Mpox) u afričkim zemljama. Izjavio je to u srijedu navečer u sjedištu Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO će koordinirati globalni odgovor u narednim danima i mjesecima u bliskoj suradnji sa svim pogođenim zemljama, rekao je Tedros.

Odbor za hitne slučajeve od 15 članova jednoglasno je donio odluku o proglašenju najvišeg stupnja uzbune, rekao je predsjednik odbora Dimie Ogoina. Ovaj Nigerijac je liječnik i specijalist za zarazne bolesti.

“Suočavamo se s nekoliko epidemija s različitim varijantama u različitim zemljama”, rekao je Tedros prije sastanka u Ženevi. Prema riječima šefa WHO-a, putovi prijenosa i opasnosti od bolesti također se jako razlikuju. Virus je srodan klasičnom virusu malih boginja. Uglavnom uzrokuje osip na koži, ali i groznicu i bolove u mišićima.

Do sada je u ovoj godini na afričkom kontinentu prijavljeno više od 17.000 sumnjivih slučajeva majmunskih boginja Foto: Arlette Bashizi/REUTERS

Stručnjaci su posebno zabrinuti zbog varijante virusa 1b, koja trenutno kruži nekim afričkim zemljama. Na početku rasprave Odbora za hitna pitanja WHO-a, Tedros je rekao da je u julu registrirano oko 90 infekcija virusom podgrupe 1b u zemljama Burundiju, Keniji, Ruandi i Ugandi, koje dosad nisu bile pogođene majmunskim boginjama.

Prema informacijama WHO-a, ova varijanta uzrokuje težu bolest i često ima smrtni ishod. Čini se da se 1b širi lakše nego prethodne varijante rutinskim bliskim kontaktom, uključujući seksualni kontakt.

Tipični simptomi infekcije s varijantom 1b su osipi po cijelom tijelu. U blažim varijantama majmunskih boginja, osip je ograničen na nekoliko područja, kao što su usta, lice ili genitalije. Uz pustule, povišena tjelesna temperatura također je jedan od tipičnih simptoma bolesti.

Posebno pogođena Demokratska Republika Kongo

Demokratska Republika Kongo najviše je pogođena epidemijom majmunskih boginja. Prema navodima WHO, ove je godine u ovoj srednjoafričkoj zemlji već bilo više od 14.000 slučajeva. Od virusa su umrle 524 osobe. To je više nego u cijeloj 2023. godini, rekao je Tedros. Vlada Demokratske Republike Kongo u julu je govorila o "eksponencijalnom" porastu broja slučajeva.

Demokratska Republika Kongo najviše je pogođena epidemijom majmunskih boginja Foto: Augustin Mudiayi/MSF/AP/dpa/picture alliance

Početkom sedmice vodeće afričko zdravstveno tijelo već je proglasilo izvanredno stanje za kontinent - nakon upozorenja da se virusna infekcija širi alarmantnom brzinom. Do sada je u ovoj godini na afričkom kontinentu prijavljeno više od 17.000 sumnjivih slučajeva majmunskih boginja. To znači 160 posto više slučajeva u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prijavljeni su oboljeli iz 13 zemalja.

Samo vrh ledenog brijega?

Liječnica Ogoina upozorila je da je to možda samo vrh ledenog brijega. Ona kaže da nema dovoljno testiranja na virus. Osim toga, kako ističe, nisu svi zaraženi potražili liječničku pomoć.

Međunarodni Crveni križ i Crveni polumjesec (IFRC) opisao je širenje virusa kao "vrlo zabrinjavajuće". IFRC je spreman pomoći u suzbijanju širenja virusa, čak i u udaljenim regijama.

U Africi nema dovoljno doza cjepiva

Postoje dva cjepiva za borbu protiv ove virusne bolesti. Međutim, Tim Nguyen iz WHO-a jasno je rekao da nema dovoljno dostupnih doza, pogotovo ne u Africi.

Precizirao je da je za nabavku dostupno 500.000 doza cjepiva MVA-BN. Do kraja godine moglo bi se proizvesti još 2,4 miliona ako bude sigurnih narudžbi. WHO je apelirao na zemlje donatore da osiguraju novac za to. Organizacija je također zatražila od zemalja koje imaju zalihe da osiguraju doze cjepiva.

Drugo cjepivo, LC16, proizvodi se u Japanu, ali ne u komercijalne svrhe, rekao je Nguyen. No Japan je, kaže, uvijek vrlo velikodušan kada je riječ o donacijama.

Europska unija (EU) već je najavila da će osigurati dobrih 175.000 doza cjepiva MVA-BN. Proizvođač, dansko-njemačka farmaceutska tvrtka Bavarian Nordic, želi donirati 40.000 doza.

