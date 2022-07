„Moj prijatelj Michael Schumacher“

Rekordi. Pokali. Šampanjac. Tunel u Monacu. Crveni Ferrarijev bolid. Uzbudljivi dueli na pisti. S Damonom Hillom. Jacquesom Villeneuveom. Sedam titula prvaka svijeta u Formuli 1 (F1). O sportskoj karijeri Michaela Schumachera napisane su knjige, snimljen je i dokumentarni film.

Ali to je samo jedna strana čovjeka koji se prije 53 godine rodio u gradiću Hürthu, u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji (NRW), na krajnjem zapadu Njemačke. Ona druga je nešto manje poznata. To je onaj Schumacher koji je odmah nakon rata došao u razrušeno Sarajevo kako bi pomogao djeci. To je onaj Schumacher koji je tada rekao kako se nada da će i druge poznate ličnosti slijediti njegov primjer i posjetiti glavni grad BiH.

Schumacher u Centru za amputacije u Sarajevu sa tada 9.godišnjim Damirom Vranješom (snimljeno 18.12.1997.)

Tiho i nečujno…

„Danas odlikujemo prije svega Michaela Schumachera izvan auto-moto sporta, daleko od svjetala reflektora. Čovjeka s velikim srcem, čovjeka kojem je oduvijek bilo važno misliti i na druge", rekao je premijer NRW-a Hendrik Wüst (CDU) na ceremoniji u Kölnu u okviru koje je legenda F1 odlikovana Državnom nagradom (Staatspreis), najvećim priznanjem NRW-a:

„Michael Schumacher je pred očima imao i one ljude kojima nije bilo dobro. Pomagao im je iznimno velikodušnim donacijama, uglavnom tiho i nečujno. Njegova obitelj nastavila je karitativni angažman."

Schumacher nije osobno primio nagradu. Nakon skijaške nesreće 2013., u kojoj je zadobio teške povrede, on se oporavlja. Daleko od javnosti. Kakvo je njegovo zdravstveno stanje? O tome nema nikakvih pouzdanih informacija. Njegova obitelj ne želi govoriti o tome u medijima. Nagradu je u Kölnu primila njegova supruga Corinna, u društvu kćerke Gine. Sin Mick, i sam vozač Formule 1, nije bio u Kölnu.

Hendrik Wüst (premijer NRW-a), Corinna Schumacher, Gina Schumacher, Jean Todt (s lijeva na desno)

Ali je zato došao Jean Todt. Bivši šef Ferrarija je kao laudator govorio o Schumacheru. O njihovom poznanstvu koje traje tri desetljeća. Govorio je o Michaelu kao o „mom prijatelju" na kojeg je ponosan. Prisjetio se njihovog prvog susreta u jednom hotelu u Monacu, našalio na račun tada „zelenog", neiskusnog Schumija i dodao kako su on i Corinna odgajali djecu tako da budu „iskreni, odani, da poštuju druge, da budu lojalni, pouzdani ali i da slijede svoje ciljeve".

„Nedostaje nam…"

Iako Schumacher nije bio fizički u kelnskom Motorworldu, on je bio sveprisutan. Ogromna fotografija iza pozornice, Michael za cockpitom, s kacigom, dvorana u kojoj su izloženi bolidi iz njegove duge karijere, svi bolidi u kojima je osvajao titule, kombinezoni koje je nosio kao član Benettona, Scuderije Ferrari, Mercedesa, brojni detalji iz privatne kolekcije, brojne osobe iz svijeta sporta, politike, kulture koje su prepričavale anegdote iz zajedničkih dana.

„Nedostaje nam ovdje, ali ne nedostaje nam samo u danima kao što je ovaj danas", kazao je Todt.

91 pobjeda u F1, sedam titula prvaka svijeta, 68 pole positiona, to je sportaš Michael Schumacher. Donacija od deset milijuna dolara za žrtve tsunamija 2004., pomoć žrtvama poplava u Njemačkoj 2002., 2003. i 2021., posebni ambasador UNICEF-a, pomoć djeci diljem svijeta, dva odlaska u Sarajevu, donacije za najmlađe žrtve rata. To je čovjek Michael Schumacher. Bolje rečeno: samo jedan mali dio njegovih (poznatih) humanitarnih aktivnosti.

Mona Neubaur, vicepremijerka NRW-a (Stranka zelenih) za DW kaže da Michael Schumacher i njegov karitativni angažman mogu biti i danas uzor i za druge sportašice i sportaše: „On je upravo kroz taj angažman transportirao vrijednosti samog sporta. A to znači da pogotovo oni ljudi koji su uspješni taj svoj uspjeh dijele s drugima, kako bi napravili nešto dobro u svijetu. On je definitivno uzor, pogotovo zbog činjenice da je pomagao onima kojima je podrška bila potrebna, a to su pogotovo ljudi iz ratnih i kriznih područja."

Pomoć djeci Sarajeva

Schumacher je dva puta bio u Sarajevu, 1996. i 1997. Surađivao je i s humanitarnom organizacijom HOPE, kao ambasador UNICEF-a je skupljao novac za opremanje specijalizirane bolnice za djecu koja su bila ranjena tijekom ratnih sukoba, plaćao liječenje, pomagao u izradi medicinskih pomagala poput proteza za ruke i noge.

Poklon Sarajlija Michaelu Schumacheru za njegov 53. rođendan

Zašto baš djeca? „I on sam ima dvoje djece. On je govorio kako su djeca naša nada, naša budućnost. Michael je u djeci vidio male ljude koji se ne mogu obraniti, često bespomoćne, izložene napadima, zato im je htio pomagati, stati na njihovu stranu", kaže za DW Kai Ebel, Schumacherov prijatelj i sportski novinar koji je desetljećima izvještavao o Formuli 1:

„Znam da mu je socijalni angažman uvijek bio jako važan. On bi znao reći kako je u životu imao puno sreće, govorio je da je u životu ostvario sve što je mogao ostvariti, da je živio svoje snove i od života dobio tako puno, da baš zbog toga želi nešto i vratiti, dati drugima."

Sarajlije ga nisu zaboravile ni nakon teške nesreće u francuskim Alpama koncem 2013., Schumacheru su početkom 2022., za njegov 53. rođendan, „poklonili" mural (10x13 metara) u Aerodromskom naselju, baš u onom dijelu grada koji je „Schumi" u 90-ima posjetio kao UNICEF-ov ambasador.

A u svibnju 2022. je, kako su prenijeli bh. mediji, odlučeno da jedna ulica u naselju Dobrinja dobije ime Michaela Schumachera. Počasnog građanina BiH prijestolnice.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu