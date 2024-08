Merz i Scholz - pakt protiv migracije?

Nenad Kreizer agencije

28.08.2024 28. august 2024

Sastanak kod kancelara je već bio odavno planiran. No sada je on, nakon Solingena, dobio na težini. Vođa demokršćanske oporbe Friedrich Merz želi s kancelarom uvesti kontrolu u kaos migracije. No Scholz se dvoji.