Moguće otkazivanje koncerata Rodžera Votersa u Njemačkoj

Muzičar Rodžer Voters, koji se našao na meti kritika zbog antisemitizma, spreman je da preduzme pravne korake zbog mogućeg otkazivanja njegovih koncerata u Frankfurtu (28.5. Festhalle) i Minhenu (21.5. Olympiahalle). Votersa optužuje vlasti za „jednostranu, politički motivisanu akciju“, saopštio je njegov mendžment u Londonu.

Nakon višemjesečne rasprave, nemačka pokrajina Hesen i grad Frankfurt, kao akcionari Frankfurtskog sajma, krajem februara su glasali za otkazivanje koncerta Rodžera Votersa u dvorani Festhale. Tu festivalsku dvoranu izdaje Frankfurtski sajam, koji je 40 odsto u vlasništvo pokrajine Hesen, a 60 procenata u vlasništvu grada Frankfurta. Voters, jedan od osnivača britanskog sastava „Pink Flojd“ (Pink Floyd), danas važi za jednog od „najuticajnijih antisemita u svijetu“, navodi se u saopštenju grada Frankfurta i pokrajine Hesen.

Sajam čeka raskid ugovora

Dokument Frankfurtskog sajma o raskidu ugovora sada je dostavljen vlastima, koje bi narednih dana trebalo da donesu konačnu odluku. I nadzorni odbor Frankfurtskog sajma, kojim predsjedava Štefani Vist (FDP), smatra da je slučaj Rodžera Votersa razlog za akciju. Iako taj odbor nije uključen u operativne poslove, ipak će, kako je saopšteno, biti sazvana vanredna sednica kako bi se taj slučaj razmotrio.

Zadatak nadzornog odbora je da „spriječi narušavanje ugleda Frankfurtskog sajma i razjasni pitanja koja su od velikog značaja“. Frankfurtski sajam bi „na međunarodnom planu trebalo da se pokaže kao dobar i pouzdan partner koji je veoma atraktivan sa sajmove i druge događaje“, objašnjava šef ekonomskog odjeljenja sajma Štefan Švanek.

Roger Waters na koncertu u Los Angelesu Foto: Chris Pizzello/AP/dpa/picture alliance

Za sada bez otkazivanja u Frankfurtu i Minhenu

Koncert u Frankfurtu još uvijek nije otkazan, karte se i dalje mogu kupiti putem interneta. Kako prenosi list „Frankfurter rundšau“, jedan od portparola sajma je krajem februara najavio da će odluke dioničara sajma biti sprovedene.

Ni koncert u Minhenu još nije otkazan. Odluka Odbora za privredu glavnog grada Bavarske odložena je za 22. mart. U okviru turneje „Roger Waters - This is not a drill" u maju je planirano ukupno pet koncerata u Njemačkoj. U Hamburgu (7.5), Kelnu (9.5.) i Berlinu (17. i 18. 5) takođe ima zahtjeva da se koncerti otkažu.

Menadžment: „Voters nije antisemit“

Namjere gradova Frankfurta i Minhena da otkažu koncerte su „neustavne, neopravdane i zasnovane na lažnoj optužbi da je Rodžer Voters antisemita, što on nije“, saopštio je njegov menadžment. Voters je zato naložio svojim advokatima da „odmah preduzmu sve neophodne korake kako bi se poništila ta neopravdana odluka“.

„Trebalo bi osigurati da njegovo osnovno ljudsko pravo na slobodu izražavanja bude zaštićeno. Svakome ko želi da vidi Votersa, to bi trebalo da bude omogućeno u Frankfurtu, Minhenu i bilo kom drugom gradu i u bilo kojoj drugoj zemlji.“

„Gospodin Voters vjeruje da bi ovaj eklatantan pokušaj da se on ućutka, mogao da ima ozbiljne i dalekosežne posljedice po umjetnike i aktiviste širom svijeta“, navodi se u saopštenju.

Planirane nastupe Rodžera Votersa već mjesecima kritikuju i njemački političari i Centralni savjet Jevreja u toj zemlji Foto: Hugo Philpott/UPI Photo/newscom/picture alliance

Velike kritike, ali i podrška

Planirane nastupe Rodžera Votersa već mjesecima kritikuju i njemački političari i Centralni savjet Jevreja u toj zemlji. Taj 79-godišnjak, smatraju, više puta je privlačio pažnju javnosti svojim antiizraelskim i antisemitskim izjavama i akcijama.

On se, između ostalog, kako prenosi hesenski javni servis „Hesenšau“, smatra pristalicom Pokreta za bojkot, deinvestiranje i sankcije (BDS). Cilj tog pokreta je politička, ekonomska i kulturna izolacija države Izrael, da bi se, kako se navodi, okončala okupacija arapske zemlje. Kritičari smatraju da se time dovodi u pitanje pravo Izraela na postojanje.

Sam Voters je u prošlosti više puta tražio od umjetnika da ne nastupaju u Izraelu. U intervjuima je Izrael poredio sa nacističkim režimom i aparthejdom u Južnoj Africi. Na ranijim koncertima Voters je puštao ka nebu balone u obliku svinje na kojima je bila Davidova zvijezda.

Britanski muzičar u međuvremenu dobija podršku brojnih istaknutih muzičara, umjetnika, pisaca i novinara. Na platformi change.org pokrenuta je peticija kojom se traži da se Rodžeru Votersu omoguće nastupi. Među potpisnicima su, između ostalih, Erik Klepton, Piter Gabrijel, Suzan Sarandon i slikar Džulijan Šnabel.

