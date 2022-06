Moderno ropstvo? Pravda u Brazilu vodi istragu protiv VW-a

"Volkswagenova podružnica u Brazilu odgovorna je za ozbiljna kršenja ljudskih prava i gnusne zločine", rekao je tužitelj Rafael Garcia za ARD magazin Weltspiegel. "Uvjereni smo da će Volkswagen prepoznati svoju odgovornost i da će se postići nagodba kako bi tadašnji radnici bili obeštećeni", rekao je još Garcia.

Ovaj tužitelj koordinira istrage o modernom ropstvu širom Brazila. On je za 14. jun prvi put pozvao predstavnike Volkswagen u Brazil na sastanak u ministarstvu u glavnom gradu. Riječ je o mogućem izvansudskom sporazumu o odšteti.

Goveđi file made by VW

Istrage sežu do vremena brazilske vojne vlade (1964.-1985.). Na poziv generala, VW je 1973. kupio 140.000 hektara zemlje u regiji Amazone. Farma "Fazenda Vale do Rio Cristalino", poznata kao "Fazenda Volkswagen", u gradu Santana de Araguaia u državi Pará, trebala je otvoriti novo dodatno poslovno područje za koncern.

Radnici su, navodi se, bili suočeni s izrabljivanjem i dužničkim ropstvom

Automobilski koncern koji uzgaja stoku usred džungle? Ono što danas zvuči kao avanturistički projekt, tada je bio dio nacionalne razvojne strategije. Volkswagen bi trebao pridonijeti razvoju brazilske prašume, a ne samo zarađivati ​​na njoj, već i slijediti moto vojske: „Koristite vlastite resurse umjesto da ih se odričete“.

Za VW-ovu stočnu farmu morali su se raskrčiti veliki dijelovi posjeda. S krčenjem prašume, tadašnja uprava farme angažirala je posrednika rada koji je regrutirao privremene radnike u udaljenim selima regije i prevozio ih na farmu.

"Morate odraditi svoje dugove"

No, umjesto obećanih unosnih poslova, radnici na određeno vrijeme bili su suočeni s izrabljivanjem i dužničkim ropstvom. "Na farmi ste mogli kupiti samo hranu po apsurdno visokim cijenama", prisjeća se bivši radnik José Pereira. "Kad smo raščistili prvih stotinu hektara, imali smo velike dugove kod posrednika za zapošljavanje. Rekao je: Hoćete ići? Ne! Sada morate odraditi svoje dugove."

José Pereira

José Pereira i njegove kolege ključni su svjedoci u istrazi brazilskog javnog tužitelja protiv Volkswagena. Oni pričaju o vezivanju nakon pokušaja bijega, radom sa uperenim oružjem, pa čak i smrtnim slučajevima. Razgovore s njima je snimio televizijski magazin "Weltspiegel" ARD-a.

"Ako bi neko pokušao pobjeći, psi čuvari bi bili pušteni za njim i pucali bi na njega, kaže Pereira. "Prebijali su one koji su bježali. Na ulici, u kolibama, svi su to vidjeli", kaže on.

Svećenik dokumentirao zlostavljanje

Temelj istraživanja i zapisnika je dokumentacija svećenika i profesora Ricarda Rezendea. U to vrijeme Rezende je bio odgovoran za pastoralnu skrb poljoprivrednih radnika u regiji Amazone. Njegov rad redovito mu je donosio prijetnje smrću.

Rezende je dokumentirao nekoliko stotina slučajeva. Ali ništa se nije dogodilo više od 40 godina. Kada se VW suočio sa svojom povijesnom odgovornošću za kršenje ljudskih prava tokom brazilske vojne diktature (1964.-1985.) i isplatio odštetu žrtvama 2020., Rezende je ugledao novu priliku i sav svoj materijal predao brazilskom javnom tužitelju, koji je zatim počeo istraživati.

Ricarda Rezende je dokumentirao stotine slučajeva

Dana 22. maja, Rezende je proglašen počasnim građaninom grada od strane gradskog parlamenta u Riju zbog njegove opredijeljenosti protiv modernog ropstva. Svećenik, koji istražuje i predaje na ovu temu na Federalnom sveučilištu "Universidade Federal do Rio de Janeiro" (UFRJ), danas je poznat u cijelom Brazilu.

Moderno ropstvo još uvijek prevladava

Gotovo 40 godina nakon završetka vojne diktature, "Commissao Pastoral da Terra" (CPT), koji je povezan s Katoličkom crkvom, još uvijek se bori protiv robovskih radnih uvjeta u zemlji.

"Robovski rad u prilagođenim formama postoji u svim brazilskim državama", stoji u priopćenju CPT-a. "Od 1995. više od 58.000 ljudi oslobođeno je robovskih radnih odnosa."

1986. godine VW je prodao farmu

Za bivšeg upravitelja farme Friedricha Brüggera tvrdnje o modernom ropstvu na VW farmi su "potpuna glupost". One j u razgovoru za Weltspiegel rekao: "To je besmisleno. Kao da danas nema ništa važnije od poboljšanja prošlosti."

Švicarski agronom počeo se baviti uzgojem goveda 1974. godine i bio je upravitelj farme više od dvanaest godina. 1986. VW je prodao farmu i posao više nije bio isplativ. Brügger se vratio u Švicarsku nakon 40 godina provedenih u Brazilu.

"Nije uvijek nježno"

Za njega "odgovornost tvrtke negdje prestaje". Morate pogledati i okolnosti: "Gdje je više od 1000 muškaraca u jednoj prostoriji, nije uvijek nježno. To je očito. Pogotovo usred džungle", kaže Brügger.

U Volkswagenu su izjave bivšeg menadžera izazvale sve samo ne oduševljenje. U izjavi za DW, koncern je saopćio: "Željeli bismo istaknuti da gospodin Friedrich Brügger ne govori u ime Volkswagen AG i da su njegove izjave u suprotnosti s Volkswagenovim vrijednostima". VW,, navodi se dalje, vrlo ozbiljno shvaća "događaje opisane na Fazendi Rio Cristalino".

