Modern Talking: 20 godina od raspada „trash-giganata“

Thomas Anders u svojim memoarima ne preza ni od najdrastičnijih metafora kako bi opisao ono što se dogodilo 7. lipnja 2003. „Bomba je eksplodirala", prisjeća se ovaj glazbenik u svojoj knjizi „100 posto Anders" (radi se o igri riječi, „anders" znači „drugačiji", nap. red.) – čiji podnaslov glasi „Istina o Modern Talkingu, Nori i Dieteru Bohlenu".

Što se dakle dogodilo prije dva desetljeća? Nije to bio smak svijet kako bi se moglo naslutiti iz načina na koji o toj epizodi priča Anders, ali je bio kraj jednog iznimno popularnog pop-dueta, muzičkog, ali i ljudskog fenomena. Dieter Bohlen, druga polovica njemačke skupine, te je večeri (7.6.) pred zaprepaštenom publikom na nogometnom stadionu u Rostocku odjednom priopćio da je došao kraj Modern Talkinga. Da njih dvojica prekidaju suradnju. I mnogi su u tom trenutku slutili da je to definitivni kraj Modern Talkinga, a ne samo privremena faza.

Suprotnosti se (ne) privlače

Dvadeset godina nakon tog velikog praska na obali Baltičkog mora vrijeme je za bilancu. Najprije činjenice. Sve je počelo sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća. Dieter Bohlen, prvenstveno skladatelj i producent, te Thomas Anders, prije svega pjevač, utemeljili su Modern Talking. Insceniranje pop-dueta u javnosti je išlo u smjeru da se njih dvojicu pozicionira kao suprotnosti. Na jednoj strani "popper” Anders, kovrčave kose, njegovanog, osunčanog izgleda, moderno odjeven, koji je koristio i sjajilo za usne. A na drugoj Bohlen, plavokosi robusni sjeverni Nijemac, u trenirkama pastelnih boja.

U siječnju 1985. se njihova skladba "You're My Heart, You're My Soul” ("Ti si moje srce, to si moja duša”) penje na njemačke hit-liste. I Modern Talking vrlo brzo postaje masovni fenomen. Jedni su se smijali pop-duetu, drugi su ih obožavali. Jedna stvar je činjenica koju nitko ne osporava: Modern Talking je bio uspješan. Nevjerojatno uspješan. Do danas je band prodao nekoliko milijuna nosača zvuka. Prvi put su se Anders i Bohlen rastali 1987. Uz teške riječi i svađu.

Comeback je uslijedio 1998. Zapravo mali comeback. Bohlen i Anders su naime nastupili u TV-emisiji „Wetten, dass..?", u to doba je ZDF-ov show subotom navečer bila najgledanija emisija u Njemačkoj. U kičastoj atmosferi su njih dvojica voditelju emisije Thomasu Gottschalku svečano obećali da će se ubuduće – podnositi.

I onda je sve počelo takoreći od početka. Najprije su producirali novu verziju hita "You're My Heart, You're My Soul”. Na uspjeh nije trebalo dugo čekati. Ali samo do 2003. Dok se prelistava knjige koje su "ostavština” Bohlena i Andersa, stvara se dojam da je do svađe uoči koncerta u Rostocku došlo zbog Andersovih nastupa u SAD-u. Solo-nastupa. Bez Bohlena. Ostaje dojam da se jednostavno radilo o dvije osobe koje nisu odgovarale jedna drugoj.

Skladatelj Bohlen je o pjevaču Andersu u svojoj knjizi „Nichts als die Wahrheit" („Ništa osim istine") pisao ovako: „Naravno da mi je jasno da je patio zbog toga kada bi se u novinama u rubrici ‚vječiti drugoplasirani‘ navodili Bayer iz Leverkusena, Pepsi Cola i Thomas Anders (…) Ali to je tako: samo jedan može biti najveći. A to sam ja. Njemu preostaje titula vice-najvećeg."

Simbol 80-ih godina

Anders je pak o svom bivšem kolegi pisao: „U Njemačkoj ne postoji poznata osoba koja je tako fiksirana da bude u javnosti kao što je to Dieter." O suradnji s Bohlenom, koja je bila istovremeno i teška i uspješna, Anders je 2011. rekao: „Možda je dragi Bog to tako i htio, da su veliki uspjesi uvijek povezani s nekom žrtvom."

Sama činjenica da se ovaj duet raspao nije dakle bilo pretjerano veliko iznenađenje, ali se ipak radilo o presedanu, kaže Marcus S. Kleiner, profesor medijskih znanosti na SRH Berlin University of Applied Sciences: „Muzički genijalci oni doduše nisu bili, ali su bili vrlo uspješni. Svatko je znao njihove pjesme, i svatko ih zna i danas", bilancira on. Modern Talking simbolizira 80-te godine i duh tog vremena, i u glazbenom smislu, ali i estetski, dodaje Kleiner.

Oni su, napominje berlinski profesor, svojim uspjehom utjecali i na val eurodancea u 90-im godinama prošlog stoljeća: „Oni su bili najveće njemačke trash pop-zvijezde u 80-im godinama. Nekako je to sve bilo sirovo, neuglađeno. Ali oni su bili i giganti. Trash-giganti.”

