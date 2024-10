Može li Indija postati sljedeća Kina za njemačko poslovanje?

Najviši njemački poslovni čelnici i političari ovog sedmice lete u Indiju na veliki skup na kojem će tražiti načine za daljnje jačanje privrednih veza između Njemačke i azijsko-pacifičke regije.

"Regija postaje sve važnija za Njemačku i EU zbog geopolitičkih promjena i sve veće želje za diverzifikacijom", rekao je za DW Friedolin Strack, voditelj međunarodnih tržišta u Udruženju njemačkih industrija (BDI).

“Sve veći značaj vidljiv je u vrijednosti izvoza iz Njemačke u azijsko-pacifičku regiju, koji je 2023. iznosio 214,6 milijardi eura (231,9 milijardi dolara),” kaže on.

Azijsko-pacifička konferencija njemačke privrede otvorena je službeno u četvrtak (24.10.) u New Delhiju, a ove se godine događaj poklapa s međuvladinim konzultacijama Njemačke i Indije, kojima će supredsjedati njemački kancelar Olaf Scholz i indijski premijer Narendra Modi.

Sve veći fokus na Indiju

Ističući sve veću važnost Indije za Njemačku, Scholzova vlada prošle je sedmice usvojila dokument pod nazivom "Fokus na Indiju", s ciljem daljnjeg jačanja strateškog partnerstva između dviju strana koje obuhvaća sva područja veza, uključujući trgovinu, migraciju, klimu i vanjsku politiku.

Berlin je također usvojio niz od 30 mjera osmišljenih za poticanje imigracije iz Indije u nastojanju da se privuku kvalificirani radnici da popune praznine na njemačkom tržištu rada.

U petak će se i Scholz i Modi obratiti stotinama poslovnih rukovoditelja koji sudjeluju na poslovnoj konferenciji u New Delhiju.

Okupljanje koje se održava svake dvije godine dolazi u vrijeme kada je njemačka ekonomija u padu usred stagnacije privrednog rasta, rastućih strukturnih izazova i pogoršanja poslovnog raspoloženja. Ankete koje su provela industrijska udruženja pokazuju da su tvrtke sve pesimističnije u pogledu poslovne klime kod kuće.

Ministar privrede Robert Habeck boravi u Indiji Foto: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Međutim, njemačke tvrtke i dalje su optimistične u pogledu svojih izgleda u azijsko-pacifičkoj regiji.

Nedavno istraživanje koje su provele Njemačka privredna komora u inozemstvu (AHK) i Njemačka komora za trgovinu i industriju (DIHK) pokazalo je pozitivno raspoloženje među njemačkim tvrtkama koje posluju u regiji, iako je optimizam u Kini i dalje prigušen.

Ovisnost i smanjenje rizika od Kine

Kina je dugo glavni fokus njemačkih tvrtki u Aziji. Njemačke industrijske kompanije, posebno u automobilskom, mašinskom i hemijskom sektoru, oslanjale su se na narudžbe azijskog diva kako bi tvornice nastavile raditi i stvorile hiljade dobro plaćenih radnih mjesta.

Međutim, usporavanje kineske ekonomije teško je pogodilo ove tvrtke, prisiljavajući ih na restrukturiranje i smanjenje troškova.

Rastuće geopolitičke napetosti između Pekinga i Zapada također su povećale pozive tvrtkama da smanje izloženost Kini, takozvano smanjenje rizika, i diverzificiraju se dalje od azijskog diva. Kao odgovor, mnoge su njemačke tvrtke u azijsko-pacifičkom području počele naporima za osvajanje novih tržišta, iako kažu da diverzifikacija ostaje izazov.

"Tokom posljednjih 40 godina, njemačka se ekonomija etablirala na kineskom tržištu i izgradila složenu, dobro funkcionirajuću mrežu opskrbnih lanaca, proizvodnih puteva i distribucijskih kanala", rekao je za DW Volker Treier, voditelj odjela za vanjsku trgovinu u DIHK-u.

"Ova se mreža ne može lako prenijeti na druga tržišta. Također je važno da oko 90% njemačkih tvrtki u Kini proizvodi za kinesko tržište — tako da postoji bliska veza s kineskim domaćim tržištem", dodao je on.

Indija predstavlja mogućnosti i izazove

Indija, međutim, postaje sve važnija za njemačke tvrtke, budući da ekonomija te južnoazijske države bilježi brzi rast, a trgovina između obiju strana raste, dosegnuvši rekordnu vrijednost od 30,8 milijardi eura 2023. godine.

Njemački kancelar Olaf Scholz i indijski premijer Narenda Mondi Foto: SAJJAD HUSSAIN/AFP

Njemačke tvrtke planiraju proširiti svoja ulaganja u Indiju u nadolazećim godinama, privučene niskim troškovima rada u zemlji, političkom stabilnošću i dostupnošću kvalificiranih radnika", navodi se u studiji pod nazivom Njemačko-indijski poslovni izgledi 2024. koju je provela konzultantska kuća KPMG i AHK.

Ali oni se također suočavaju s izazovima na indijskom tržištu, navodi se u izvješću, ukazujući na birokratske prepreke, korupciju i složen porezni sistem, između ostalih problema.

"Unatoč tim izazovima, njemačke tvrtke uvjerene su u svoje dugoročne perspektive u Indiji. Očekuje se da će indijska privreda snažno rasti u nadolazećim godinama, a njemačke tvrtke su u dobroj poziciji da kapitaliziraju rast", ističe se u izvještaju.

Friedolin Strack iz BDI-a također smatra da je Indija "iznimno važno tržište u razvoju za njemačku industriju". Uvjeti ulaganja ondje su se znatno poboljšali posljednjih godina, rekao je, zbog širenja infrastrukture, dostupnosti kvalificirane radne snage i brzog usvajanja digitalnih tehnologija, između ostalog. "Njemačke tvrtke vrlo su zainteresirane za produbljivanje svog angažmana tamo."

Treier iz DIHK-a je rekao da Indija ipak ne mora postati "nova Kina" za njemačko poslovanje. "Nikada nije ili/ili - globalna trgovina nije igra s nultom sumom", kaže on, dodajući da je njegova poslovna udruga predana promicanju snažnih privrednih veza između Njemačke, Kine i Indije.

Rekao je da ankete među njemačkim tvrtkama koje je proveo DIHK pokazuju da su tvrtke svjesne rizika i koristi povezanih s njihovim poslovnim aktivnostima u Kini i Indiji. "Ali - barem za sada - čini se da rizici ne nadmašuju nagrade", primijetio je Treier.

Druge atraktivne lokacije u Aziji i Pacifiku

Većina njemačkih tvrtki koje se žele izmjestiti izvan Kine odlučuju preseliti svoje aktivnosti u druge azijsko-pacifičke zemlje, prema istraživanju o poslovnom povjerenju koje je proveo AHK Greater China.

"Indija, Japan i Južna Koreja posebno imaju koristi od ovog trenda. U jugoistočnoj Aziji to su Tajland, Singapur i Vijetnam", rekao je Treier. "Međutim, do pravog preseljenja proizvodnje još nije došlo", dodao je on, ukazujući na prepreke u izmještanju, poput regulatornih zahtjeva, visokih troškova i poteškoća u pronalaženju odgovarajućih dobavljača i poslovnih partnera.

Strack je rekao da je veličina tržišta važna za njemačke tvrtke kada traže dodatna tržišta, uz njihov potencijal rasta. "Gledajući ove faktore, Japan, Južna Koreja i zemlje ASEAN-a posebno su privlačni za njemačke tvrtke."

