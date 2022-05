Možda presudni izbori u Sjevernoj Irskoj

Crven-bijeli-plavi ili zeleno-bijelo-narančasti: osjećaju li se stanovnici Sjeverne Irske kao ponosni Britanci ili čeznu za ujedinjenom Irskom lako je prepoznati na ulicama po cijeloj zemlji. U Belfastu, primjerice, ali i drugdje, zastave su uobičajene kao i pubovi. Pitanje treba li se Sjeverna Irska ujediniti s Republikom Irskom ili ostati dio Ujedinjenog Kraljevstva dijeli ljude već više od stotinu godina, a krvavi građanski rat oko toga odnio je već tisuće života. Sad bi moglo doći do pomaka glede tog pitanja. Jer, Sjeverna Irska bira 5. svibnja novi parlament.

Prema ispitivanjima javnog mnijenja u vodstvu je Sinn Fein, dakle ona stranka koja je aktivna i u Sjevernoj Irskoj i u Republici Irskoj. „Vjerujemo u irsko jedinstvo. Ali, pučanstvo će jednoga dana o tomu odlučiti", kaže vodeća kandidatkinja Sinn Feina Michelle O'Neill u jednom intervjuu pred izbore. Njezina stranka želi datum za održavanje referenduma u roku od nekoliko godina, takozvani „border poll", tako stoji u izbornom programu. Taj plan kod nekih izaziva jezu, kod drugih oduševljenje.

Zagovornici ujedinjenja s Irskom nazivaju svoj grad Derry, a ne Londonderry

Opušteni izbori

Jimm Donnelly je ranije za svoje ideale posegnuo za oružjem, a danas nastoji u Belfastu sportskom ponudom odvratiti mlade upravo od toga. „To su najopušteniji izbori već odavno", kaže on. Rado bi što prije glasovao za ujedinjenje Irske. Kraljica i princ Charles nisu bolji ljudi nego stanovnici Belfasta, zato mu je žao što njegov porez ide njima, kaže Donnelly. „Promjena će doći, bez obzira što se dogodilo", uvjeren je i Jimmy Toye iz grada Londonderryja. On sam svoj grad naziva samo Derry, kako je uobičajeno među katolicima. Ovaj 69-godišnjak je neposredno doživio krvave sukobe. Sad je optimističan da će se stvari konačno razviti prema njegovim željama. Jedna prolaznica u Derryju, Natasha Howlett, oduševljena je predodžbom ujedinjene Irske. „Ja sam potpuno spremna za to, ja bih to željela", kaže ona u prolazu.

Frustrirani poduzetnik

Robin Mersher ne dijeli taj entuzijazam. „Ja želim ostati dio Ujedinjenoga Kraljevstva", kaže ovaj poduzetnik koji na rubu Belfasta drži trgovinu vrtnih potrepština. Ali, trenutno ga muče druge brige. „Posljednje dvije godine su bile teže nego ikad", kaže on stojeći između svoga cvijeća. Nova uvozna ograničenja i skupi Brexit-certifikati otežavaju Mersheru poslovanje. „Pravila i regulacije moraju biti ukinuti." Nitko ne treba to mnoštvo papira koje se trenutno zahtijeva. On podupire Demokratsku stranku unionista (DUP), koja želi ukinuti Protokol o Sjevernoj Irskoj, u kojem su sadržani svi ti propisi. Ali, tu se radi o međunarodnom ugovoru koji je potpisala i britanska vlada u sklopu postupka napuštanja Europske unije.

Neki su rezignirali

I Stephen Gough je uvjereni lojalist, kako se nazivaju pristaše unije s Velikom Britanijom, i isto tako odlučan protivnik Protokola o Sjevernoj Irskoj. Ali, on priznaje: „Kad bi mene pitali o tom Protokolu, vjerojatno ne bih znao puno o njemu." Tijekom godina je izgubio povjerenje u politiku, kaže ovaj umirovljenik, koji vodi malu kavanu. On nema razumijevanja za to da je DUP u veljači srušio zajedničku vladu i čak kaže da je kandidatkinja Sinn Feina O'Neill u posljednje vrijeme bila bolja supredsjedateljica vlade. Ali, za njezin cilj ponovnog ujedinjenja s Irskom nema razumijevanja. „Trava je u susjedovom dvorištu uvijek zelenija. Ali, ona je uvijek zelena onako kako čovjek misli."

Michelle O'Neill, predsjednica Sinn Feina

Mladi progresivni

Stranka saveza (Alliance Party), koja je prema ispitivanjima javnog mnijenja na trećem mjestu, svjesno se distancira od oba ta tabora. Jedne sunčane večeri krajem travnja kandidatkinja Sorcha Eastwood s nekoliko svojih pomagača obilazi naselje u svom izbornom okrugu Lagan Valley, s paketom letaka ispod ruke. „Mi smo stranka za sve slojeve koja radi za budućnost", priča ova 36-godišnjakinja pred kućnim vratima. Stare rovovske borbe bi, po njezinom mišljenju, trebale pripadati prošlosti. Njezin izborni okrug je nekoć bio utvrda lojalista, sad bi njezina stranka mogla ugroziti primat DUP-a. Raspravu o referendumu Eastwood ne smatra korisnom. „Nju se koristi da bi se ljude zastrašivalo."

Irci na drugoj strani

U irskom Letterkennyju, oko 25 kilometara od sjevernoirske granice, opušteno i pozitivno gledaju na mogućnost ujedinjenja Irske, iako bi cijene mogle porasti. „To će se dogoditi, 100 posto", siguran je Marc Ceiran Bonner, koji je iz jednog puba izašao na svjež zrak.

Da se na putu od Londonderryja ovamo prelazi granicu, čak vanjsku granicu Europske unije, gotovo se ne primjećuje. To odaju samo prometni znakovi, jer su na jednima kilometri, na drugima milje. Da ovdje nema granične kontrole načelo je teško ispregovaranog mirovnog ugovora, kojim je okončan krvavi građanski rat 1998. godine. Ako se u Letterkennyju govori o Sjevernoj Irskoj gotovo se ne primjećuje da se govori o drugoj državi. „Mi to nazivamo 'sjever'", kaže Bonner.

aj/dpa

