Mnogo srca za Sarajevo i njegov filmski festival

Direktor Sarajevo Film Festivala, Jovan Marjanović, posebno je ponosan na ovogodišnji festival. U narednih sedam dana ljubitelji sedme umjetnosti u više kina u gradu moći će vidjeti preko 250 filmova u četiri takmičarske selekcije, kao i u različitim specijalnim programima.

„Težište programa je Jugoistočna Evropa, Ukrajina i Južni Kavkaz, jer su ove regije istovremeno u žiži i na margini svjetske pažnje, a festival želi doprinijeti dubljem razumijevanju individualnih i kolektivnih iskustava s ove geopolitičke, ali i umjetničke margine“, istakao je Marjanović u svom pozdravnom govoru. Na sinoćnjem svečanom otvorenju, održanom u otvorenom kinu pored Narodnog pozorišta, Marjanović je pozdravio brojne zvanice iz kulturnog i političkog života, nakon čega je prikazan novi film Danisa Tanovića „Nakon ljeta“.

Film, komična drama o djevojci koja dolazi na udaljeni otok na Jadranu kako bi riješila pitanje porodičnog nasljedstva, koprodukcija Hrvatske, BiH, Rumunije, Slovenije i Srbije, oduševio je prisutnu publiku. Međutim, on se ne takmiči za jednu od nagrada, jer je festival učestvovao u njegovoj produkciji. Za četiri glavne nagrade Srce Sarajeva u kategoriji igranog filma nominovano je osam filmova. No, borba za nagrade odvija se i u drugim kategorijama: dokumentarnog, kratkog i studentskog filma.

44-godišnji Sarajlija tek drugu godinu obnaša ovu funkciju

Dževdet Tuzlić Foto: Begzada Kilian

Jovan Marjanović je prije nešto više od dvije godine preuzeo direktorsku poziciju od osnivača i dugogodišnjeg direktora SFF-a, Mire Purivatre. Dotad je rukovodio festivalskim Odjelom za industriju i bio kodirektor SFF-a. Doajen bh. novinarstva, Dževdet Tuzlić, koji skoro trideset godina prati i izvještava sa festivala za RTV Federacije BiH i BHT, rad Jovana Marjanovića ocjenjuje veoma pozitivno: „Jovan Marjanović je kao dječak odrastao uz Miru Purivatru. Miro je bio svjestan da s njim ostavlja nekog ko će barem djelimično slijediti njegov put i dalje razvijati te etablirati SFF kao najvažniji festival u regiji“, kaže za DW Dževdet Tuzlić, koji je bio i saradnik ove kuće iz Kölna od 1991. do 1998. godine.

Neki od dobitnika Počasnog Srca Sarajeva su glumica Meg Ryan, glumac i reditelj John Turturro, reditelj, scenarist i producent Alexander Payne te reditelj Elia Suleiman Foto: Sarajevo Film Festival

On značaj SFF-a za BiH ocjenjuje ovako: „Ovaj festival nam je vratio vjeru u nas same, da smo u stanju organizovati internacionalnu smotru koja može parirati drugim velikim festivalima. Ja izvještavam s različitih festivala, iz Berlina, Kana, Venecije. Naravno, ne možemo parirati tim festivalima A-kategorije, ali SFF ima srce i dušu, to su mnogi prepoznali. Zato rado dolaze ovdje.“ Tuzlić je u svojim emisijama sa festivala ugostio brojne ugledne režisere i glumce iz cijelog svijeta, a ove godine se posebno raduje gostovanju američkog režisera i scenariste Paula Schradera, koji je predsjedavajući ovogodišnjeg žirija. Schrader je svoju karijeru počeo kao scenarista čuvenog filma „Taxi Driver“ Martina Scorsesea, a njegov film „Oh, Canada“, koji je ove godine prikazan u oficijelnom programu Kanskog festivala s Richardom Gereom u glavnoj ulozi, moći će vidjeti i sarajevska publika.

Brojni gosti iz cijelog svijeta i regije

Ovogodišnji program uključuje više od 250 filmova i serija iz cijelog svijeta Foto: Sarajevo Film Festival

Teško je nabrojati sve segmente i kategorije ovogodišnjeg festivala i njegove goste. Istaknimo još retrospektivu filmova palestinskog režisera Elije Sulejmana u programu „Posvećeno“ te „Suočavanje s prošlošću“. Sulejman je dobitnik ovogodišnje nagrade Počasno srce Sarajeva, jednako kao i američki režiser John Turturro te poznata holivudska glumica Meg Ryan, koji također dolaze u Sarajevo. Tu su i brojni poznati glumci i režiseri iz regije Jugoistočne Evrope, jer je SFF za ovih 30 godina postao najvažniji regionalni filmski festival. Kina su puna, a za mnoge filmove se traži karta više. Na brojnim lokacijama u gradu organizovan je popratni kulturni program. Na kraju festivala u različitim kategorijama bit će podijeljeno mnogo nagrada Srce Sarajeva. No, jedno je sasvim sigurno – ovaj festival je osvojio mnoga srca širom svijeta.

