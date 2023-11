Sastanak NATO-a - Za Ukrajinu samo lijepe riječi

Privremeni zaključci sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a su skromni: nema konkretnih obećanja Ukrajini, pristupanje Švedske ostaje neizvjesno. To nisu dobre vijesti za Ukrajinu pred nadolazeću zimu.

Ministri vanjskih poslova zemalja NATO-a nisu u Bruxelles donijeli puno toga - ni nove milijarde pomoći Ukrajini, ni nove vojne pakete koji bi mogli pomoći zemlji da prebrodi zimu. I tako je nakon prvog dana zasijedanja, glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg imao malo toga za reći: „Na našem današnjem sastanku članice su pokazale svoju odlučnost da podrže Ukrajinu na njenom putu u NATO.“ To nije puno - a vjerojatno čak ni ne važi za sve: Turska i Mađarska još nisu dale konačno zeleno svjetlo za pristupanje Švedske vojnom savezu. Zašto onda to očekivati kada je o Ukrajini riječ?

NATO ljut na Tursku

Činjenica da Švedska još uvijek nije punopravna članica NATO-a zbog Viktora Orbana i Recepa Tayyipa Erdogana ljuti mnoge ministre vanjskih poslova. Francuskinja Catherine Colonna govorila je o šteti koja se time nanosi Savezu. A glavni tajnik NATO-a Stoltenberg je zahtijevao: „Očekujem da (turski, nap.red.) parlament prekine svoju raspravu i što je prije moguće donese pozitivnu odluku.“

Finci trenutno na svojoj koži osjećaju koliko je sjever Europe ranjiv. Zatvorili su svoj posljednji granični prijelaz s Rusijom jer su otuda u zemlju stalno dolazili novi migranti. Za glavnog tajnika NATO-a ovo je još jedan primjer kako Rusija vrši pritisak na svog susjeda. „Do sada nije bilo zahtjeva za većom prisutnošću NATO-a na granici. Zaštita granica je stvar pojedinih zemalja, ponekad im u tome pomaže organizacija za zaštitu granica Frontex“, rekli su iz NATO-a o stanju na finsko-ruskoj granici.

Prvi sastanak vijeća NATO-Ukrajina

Možda su ministri vanjskih poslova zemalja NATO-a svoje konkretne najave sačuvali za drugi dio sastanka u srijedu (29.11.), kada se sastaje Vijeće NATO-Ukrajina. Po prvi put ondje će biti i ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba. On će razgovarati prvenstveno s Amerikancima.

Do sada su oni Ukrajini bili pouzdani saveznici. Američki državni tajnik Antony Blinken je i u Bruxellesu sada ponovio: „Naglašavamo našu spremnost da pomažemo Ukrajini dok god se ona bude suočavala s agresijom Rusije.“ No koliko dugo i u kojoj mjeri će to stvarno biti ovisi prvenstveno o ishodu izbora u SAD-u sljedeće godine. Ako pobijede republikanci na čelu s Donaldom Trumpom, pomoći će vjerojatno biti manje. Sada Amerikanci snose oko polovice ukupne vojne pomoći Ukrajini.

Baerbock: „Ispunjavamo svoje obveze"

Na pitanje stranih novinara njemačkoj ministrici vanjskih poslova Annaleni Baerbock planira li Njemačka smanjiti svoju pomoć s obzirom na probleme s proračunom ona je odgovorila: „Nikako, mi ćemo ispuniti naše obveze i čak smo povećali pomoć na osam milijardi eura.“ Mir u Ukrajini je jamstvo za mir u Europi, ponovo je naglasila njemačka ministrica vanjskih poslova.

Cameron je opet tu

Ali mir se u Ukrajini još ne nazire. Zima je pred vratima, ofenziva ne napreduje, obećana municija iz Europe ne stiže, a infrastruktura je u teškom stanju. O svemu tome će ministri vanjskih poslova NATO-a razgovarati s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova.

A u ovom probranom društvu se ponovno pojavilo i jedno poznato lice. David Cameron, novi britanski ministar vanjskih poslova. On je ranije sjedio za stolom zajedno s drugim šefovima vlada NATO zemalja, a onda je došao Brexit. Ali barem su Britanci ostali u vojnom savezu – i tako se Cameron vratio u Bruxelles, ali sada kao ministar vanjskih poslova.

