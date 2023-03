Ministarski sasatanak G20 u New Delhiju: Rusija izolovana?

Na sastanku šefova diplomatija G20 u Indiji biće prisutan i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. On će još jednom nastojati pokazati da Rusija nije međunarodno izolovana.

Prije odlaska na sastanak ministara vanjskih poslova G20 u Indiju, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov još jednom je jasno stavio do znanja da sa ruske tačke gledišta ne može biti govora o izolaciji njegove zemlje. „Želio bih da ponovim", rekao je, „ne samo da smo uspjeli da osujetimo planove kolektivnog Zapada da izoluje odnosno rasparča Rusiju, već smo takođe obezbijedili nastavak saradnje sa velikom većinom međunarodne zajednice".

Lavrov zatim dodaje: "Mi ih zovemo 'međunarodna većina'." On kaže i kako Rusija ima sve uže i eficijentnije odnose sa ovom "međunarodnom (svjetskom) većinom".

Rusko tumačenje

Lavrov zanemaruje činjenicu da je na najnovijoj Generalnoj skupštini UN-a ogromna većina od 141 zemlje-članice pozvala Rusiju da se odmah, potpuno i bezuslovno povuče iz Ukrajine. Međutim, prema ruskom tumačenju, "međunarodna većina" uključuje mnogoljudne zemlje poput Kine i Indije i sve one koji ne podržavaju sankcije Zapada Rusiji. Stoga će Rusija na sastanku ministara vanjskih poslova G20 u New Delhiju vjerovatno nastaviti raditi na stvaranju „protuteže Zapadu" i „hegemoniji Sjedinjenih Država", kako to Kremlj formuliše i osuđuje. Na sastanku će se razgovarati o ruskoj perspektivi u vezi sa eksplozijama odnosno razaranjem dijelova gasovoda Sjeverni tok ili o preprekama za izvoz ruskog đubriva. Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova najavila je da se "ponovo mora skrenuti pažnja na štetnost nelegitimnih sankcija, beskrupuloznog nadmetanja i protekcionizma u vezi sa aktuelnim pitanjem kolektivnog otpora zapadnoj dominatiji i neokolonijalnim praktikama".

Sastanak ministara finanansija G20 i predsjednika Centralnih banki u Bangaloru 24.2.2023 Foto: India's Press Information Bureau/via REUTERS

Rat u Ukrajini ne bi trebao biti tema

Još na sastanku ministara finansija G20 u Bangaloru u Indiji nije bilo moguće dogovoriti zajedničku završnu deklaraciju kojom se osuđuje ruski agresorski rat protiv Ukrajine. Ovo nije uspjelo zbog otpora Rusije i Kine. A domaćin Indija želi izbjeći da rat protiv Ukrajine postane glavna tema samita. Na dnevnom redu bi više trebali biti problemi globalnog juga, klimatska politika ili dugovanja zemalja u ubrzanom razvoju.

Lavrov ne mora da očekuje da će naići na neprijatnog domaćina. Rusija njeguje blisko partnerstvo sa Indijom u oblasti ekonomije, energetike i vojske. Indija je takođe jedan od glavnih kupaca ruske nafte i ne učestvuje u zapadnim sankcijama, zbog čega je šef Kremlja Vladimir Putin pun hvale za indijskog premijera. Prema Putinovim riječima, Modi je "jedan od svjetskih lidera, koji mogu voditi nezavisnu vanjsku politiku u interesu svojih građana, uprkos svim pokušajima odvraćanja ili ograničavanja". Putin dalje kaže da je Modi "kao ledolomac - on se mirno kreće u pravcu neophodnom za indijsku državu".

Putin je pun hvale prema indijskom premijeru Narendri Modiju Foto: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

"Indija ne želi da dospije između frontova"

Ni neke druge zemlje članice G20, poput Kine, Južnofričke Republike i Brazila također nisu učestvovale u kaznenim mjerama Zapada prema Rusiji, čak i ako nisu odobravale ruski rat u Ukrajini.

Günther Maihold, zamjenik šefa Fondacije za nauku i politiku, ne vidi Indiju kao saveznika Rusije. S tim u vezi navodi primjer i kaže kako je Modi kritikovao Putina na marginama jednog samita u Uzbekistanu, rekavši šefu Kremlja da današnja era nije era rata. "Indija takođe ima intenzivne vojne veze s Rusijom", objašnjava Maihold. "S druge strane, takođe je zainteresovana da se ne nađe između frontova i da zadrži nezavisnu poziciju." Za Indiju kao domaćina, sastanak ministara vanjskih poslova G20 vjerovatno će biti akt balansa. Malo je vjerovatno da će ovaj skup završiti snažnom deklaracijom, kojom se osuđuje ruski napadački rat u Ukrajini.

ARD-Tagesschau.de/fs

