Ministarka odbrane u nezavidnoj poziciji

Christine Lambrecht, savezna njemačka ministarka odbrane, zapravo je namjeravala u vrijeme Božića raditi ono što su svi njeni prethodnici na toj funkciji tradicionalno obavljali u to vrijeme: posjetiti vojnikinje i vojnike u njihovim misijama u inostranstvu, donijeti poklone, zahvaliti se. No, tokom njenog putovanja u Mali krajem prošle sedmice ona je iz domovine dobila poruku u kojoj joj je jasno rečeno da problemi Bundeswehra prije Božića neće postati manji.

Problemi s elektronikom i mehanikom, tokom požara na kablovima je navodno čak i posada bila ugrožena: 18 od 18 raspoređenih borbenih pješadijskih vozila Puma otkazivalo je jedno za drugim tokom vojne vježbe. Ubrzo nakon toga, sve je dospjelo u javnost, izvijestio je „Spiegel".

Bila je to katastrofa, budući da je to visokotehnološko vozilo već od januara trebalo biti dostupno snagama za brzo reagovanje NATO-a. Da bi se osiguralo istočno krilo NATO-a, sada se ponovo moraju koristiti zastarjeli oklopni transporteri Marder.

Ministarka Lambrecht tokom posjete Slovačkoj

Krizni samit u kancelarskom uredu

Nekoliko dana kasnije, tokom posjete ministarke Lambrecht trupama smještenim u Slovačkoj, stiže naredna užazavajuća vijest. List "Bild" piše da je tek svaka treća nemačka pancirna haubica 2000 operativna. Postaje više nego jasno koliko je deprimirajuće stanje opreme Bundeswehra.

No, to nije jedini problem koji je tokom proteklih nekoliko sedmica dobio medijsku pažnju. Još uvijek postoje velika gradilišta kada je u pitanju nabavka borbenih aviona F-35 od SAD-a. Kašnjenja, dodatni troškovi – sa svim tim se mora računati ​​samo da bi se završila potrebna rekonstrukcija Bundeswehrovog aerodroma Büchel kao što je planirano do 2026. godine. To stoji u "povjerljivom" pismu Ministarstva odbrane Odboru za budžet Bundestaga.

Zbog još jednog problema Bundeswehra čak se održao i krizni samit u kancelarskom uredu: trupama nedostaje municije u vrijednosti od 20 milijardi eura. Trenutne zalihe, po procjeni stručnjaka, u slučaju nužde dostatne su za samo dva dana.

Njemačka očito neće dostići ni planirani cilj o ulaganjima u odbranu koji je najavio kancelar Olaf Scholz

Probuđena velika očekivanja

Mnogi od ovih nedostataka sežu u daleku prošlost, te ih je teško pripisati aktuelnoj ministarki Lambrecht - nakon godinu dana provedenih na funkciji. Riječ je i o tome da se želi konačno predstaviti više pozitivnih nego negativnih vijesti. Upravo na kraju godine, na čijem početku je savezni kancelar proglasio prekretnicu, to neće uspjeti. Uprkos posebnom fondu od 100 milijardi eura namijenjenih da se od Bundeswehra napravi vojska koja se može suočiti sa izazovima koje donosi budućnost. Neki posmatrači bi pak možda cinično nazvali to "funkcionalnim".

Pobuđena su velika očekivanja, kako među pripadnicima njemačkih trupa, tako i kod stanovništva da će se nešto brzo promijeniti. Ali ministarka ta očekivanja ne može ispuniti. Naprotiv: postoje i dalja razočarenja. NATO-ov cilj od dva posto, odnosno cilj da se dva posto bruto domaćeg proizvoda izdvaja na odbranu, ove godine, a vjerovatno i sljedeće, opet neće biti ispunjen - što je u suprotnosti s onim što je kancelar Olaf Scholz najavio u februaru.

"U propratnom zakonu smo se međusobno dogovorili, upravo iz razloga što se tih dva posto mora dostići u prosjeku u koridoru od pet godina", branila se ministarka Lambrecht u razgovoru za Deutschlandfunk. Bilo je jasno, kako je istakla, da se te nabavke ne mogu tako brzo dogoditi.

Međutim, čini se da ovo nije svima bilo tako jasno. Nabavka oružja i opreme je posebno dugo bila jedan od glavnih problema u Ministarstvu odbrane. Presporo, preglomazno, previše posebnih zahtjeva - čak i ako su ovi problemi odavno prepoznati i imenovani, još uvijek nema naznaka na koji način bi se oni što prije mogli riješiti.

Teške optužbe na račun Lambrechtove stižu iz Unije (CDU/CSU), čiji članovi su decenijama vodili Ministarstvo odbrane

Opozicija koristi priliku

Čak se i ministarkina partijska prijateljica iz SPD-a, Eva Högl, osjećala prinuđenom da, kao vojna povjerenica Bundestaga, gurne svoj prst u ovu ranu. Ona je u intervjuu za list "Zeit" govorila čak i o ravnodušnosti i nezainteresovanosti odgovornih službenika. Činjenica da bi zaštitni prsluci i ruksaci koji su naručeni trebalo da stignu do 2025. godine je za Bundeswehr "zaista brza“, ocijenila je ona. Ne zvuči kao da su svi u ministarstvu već prihvatili i shvatili prekretnicu - nešto što na kraju također pada na Lambrechtovu.

Osim toga, čini se da u okruženju ministarke odbrane ima i onih koji su bili upućeni u sve i kojima to što se problemi sa ministarkinog stola javno objavljuju pričinjava veliko zadovoljstvo. Lambrecht pak ni godinu dana nakon stupanja na dužnost još uvijek nije u dobroj poziciji. Ona očekuje da se s takvim informacijama postupa vrlo odgovorno, odgovara Lambrecht na pitanje o indiskreciji i prijeti: „Iskoristit ću sve mogućnosti koje su mi na raspolaganju kako bih ušla u trag tim postupcima.”

Za opoziciju su te konstantne loše vijesti božji dar. „Polako očekujem od ministarke da pokaže više angažmana", kaže političar zadužen za odbranu iz redova CSU-a, Florian Hahn. On joj čak prebacuje i da svoj posao ne radi potpuno predano: „Sada nije vrijeme da se radi od devet do pet.“

Teške optužbeiz Unije (CDU/CSU), čiji članovi su decenijama vodili Ministarstvo odbrane. Iz tih godina i potiču mnogi od ovih problema. Činjenica da se konzervativci i dalje usuđuju na ovakve frontalne napade prije svega pokazuje jedno: oni ne očekuju da će ministarka adekvatno biti branjena iz sopstvenih redova.

