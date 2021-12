Ministar za zaštitu klime Robert Habeck

Još do 2030. godine države moraju poduzeti ozbiljne mjere protiv klimatskih promjena. Ozbiljne mjere moraju poduzeti i da bi se postigao cilj Pariškog sporazuma o klimi iz 2015., da se ne dopusti da prosječna temperatura na zemlji poraste za više od 1,5 stupnjeva. To u svakom slučaju zahtijeva sve više znanstvenika. I nova njemačka vlada se na to poziva u preambuli svog koalicijskog sporazuma. Tamo piše: "Ostvarivanje ciljeva zaštite klime u Parizu naš je glavni prioritet. Zaštita klime osigurava slobodu, pravdu i održivi prosperitet. Važno je ponovno uspostaviti socijalno tržišno gospodarstvo kao društveno-ekološko tržišno gospodarstvo." Time se ne misli na ništa drugo nego na to da industrijska zemlja od značaja zaista mora masovno smanjiti svoje stakleničke plinove.

Novo super ministarstvo

Točnije, koalicijski partneri to žele postići prije svega s tri mjere: ubrzanim ukidanjem proizvodnje električne energije iz za klimu štetnog ugljena već do 2030. Potom masovnim širenjem obnovljivih izvora energije također do 2030. i napuštanjem motora s unutarnjim sagorijevanjem u isto vrijeme. I organizacijski s novim, pojačanim Ministarstvom gospodarstva, koje će dobiti dodatne nadležnosti u zaštiti klime, a vodit će ga Robert Habeck, trenutno jedan od dvoje čelnika stranke Zelenih.

Robert Habek, ministar za klimu: Pred njim su brojni izazovi

Književnik, filozof, vođa stranke - i super ministar

Očekivanja su ogromna, možda i prevelika za ovog 52-godišnjeg supruga i oca četiri odrasla sina. Jan Kowalzig, stručnjak za klimu u ekološkoj skupini Oxfam, u intervjuu za DW kaže: "Najvažniji zadatak za Roberta Habecka sada je postaviti ministarstvo na takav način da bude posvećeno transformaciji. U prošlosti je ministarstvo gospodarstva kao antagonist Ministarstvu okoliša stalno žestoko radilo protiv zaštite klime."

U posljednje vrijeme samo usporeno širenje obnovljivih izvora energije

Zapravo, ekspanzija obnovljivih izvora energije u Njemačkoj je usporila posljednjih godina, a često su krive bile borbe između dva nadležna ministarstva. Ministarstvo zaštite okoliša zastupalo je interese zaštitnika klime, Ministarstvo gospodarstva interese tradicionalne industrije, posebice energetski intenzivnih koncerna. Habeck je sada dobio odlučujuće nadležnosti u zaštiti klime, a ministarstva okoliša i poljoprivrede, koja su također važna za zaštitu klime, također vode političari iz redova Zelenih. Stoga su početni uvjeti za zaštitu klime bolji nego u prošlosti.

Ukidanje ugljena i širenje energije vjetra i sunca

Habecku je jasno kakav je herkulovski zadatak preuzeo. Do 2030. godine udio energije vjetra i sunca u opskrbi električnom energijom trebao bi se katapultirati na udio od 80 posto. Do sada su obnovljivi izvori energije činili 48 posto opskrbe električnom energijom. Konkretno to znači: umjesto samo jedne, kao što je nedavno bio slučaj, uskoro će se na kopnu svakodnevno graditi do pet vjetroagregata. SPD, Zeleni i FDP to žele postići kroz značajno skraćivanje vremena planiranja, koje trenutno traje nekoliko godina. A postupno ukidanje ugljena, koje je stara vlada zakazala za 2038. početkom 2020. nakon napornih pregovora s pogođenim saveznim državama i industrijom, treba biti završeno do 2030. godine. S obzirom na velike sukobe koje izgradnja svake pojedine vjetroturbine već izaziva u ruralnim sredinama, to zvuči vrlo ambiciozno.

Habeck zna moderirati i slušati

Ali ipak: Za vrijeme dok je bio ministar okoliša u saveznoj zemlji Schleswig-Holsteinu od 2012., Habeck je uspio tokom četiri godine udvostručiti udio obnovljivih izvora energije u najsjevernijoj državi. Razgovarao je s poljoprivrednicima i lokalnim političarima u regijama koje su posebno pogođene ekspanzijom vjetroelektrana, te je dosta njih uspio uvjeriti da proširenje ima smisla. I nedavno je Habeck u intervjuu za "Süddeutsche Zeitung" rekao: "Klimatska neutralnost je gigantski projekt transformacije s golemim promjenama i nametima koji se moraju ublažiti." A Habeck, kažu mnogi njegovi suputnici, zna i moderirati.

Sukobi u koaliciji su neizbježni

Habeck će morati puno razgovarati s drugima, smatra Jan Kowalzig, uključujući i svoje koalicijske partnere: "Osim toga, Zeleni će u koaliciji sa SPD-om i FDP-om pronaći samo veoma ograničene saveznike u zaštiti klime. Robert Habeck će biti unatoč svom novom ministarstvu upućen na suradnju s članovima vlade iz drugih stranaka. To da doista podržavaju ciljeve Pariškog sporazuma, ne samo u svojim govorima nedjeljom, nego i u konkretnoj politici, na više mjesta je više nego upitno", kaže Kowalzig.

Habeck je želio Ministarstvo financija, ali je ono pripalo Chrisitanu Lindneru (d)

Nagovještaj budućih borbi

Zeleni su pomalo mogli naslutiti kako će izgledati buduće borbi u koaliciji kada se novoimenovani ministar prometa Volker Wissing iz FDP-a snažno založio za olakšice za vlasnike dizel-vozila ako cijene goriva porastu zbog planiranog većeg poreza na CO2. U koalicijskom sporazumu o tome ništa ne piše. Zeleni i SPD reagirali su s nerazumijevanjem.

Organizacija za zaštitu okoliša Greenpeace također jasno daje do znanja što očekuje od Habecka. Stručnjak za klimu ove organizacije Martin Kaiser kaže za DW: "Najveća prepreka za Roberta Habecka je ubrzati širenje obnovljivih izvora nakon gotovo deset godina stagnacije pod vladom Merkel tako da već 2022. godine može biti zaključeno ukidanje korištenja ugljena do 2030. Jer to očekuju kako pokreti za zaštitu klime tako i glasači Zelenih." No, to će zasigurno biti najteži izazov za Habecka: 20.500 ljudi zaposleno je na površinskim kopovima lignita, uglavnom u Saskoj, Brandenburgu, Saskoj-Anhaltu i Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, a datum postupnog ukidanja 2038. postignut je tek uz velike napore. Do tada će država upumpati 40 milijardi eura u regije pogođene strukturnim promjenama, ipak postupno ukidanje korištenja ugljena tamo je krajnje nepopularno. Sada još pomjeriti datum prestanka koprištenja ugljena sa 2038. na 2030. godinu će biti izazov za koji će biti potrebna sva snaga moderatora Habecka.

Zaštita klime sada je zadatak svih odjela

Čak i ako će FDP i SPD sigurno ići sporijim tempom od Zelenih kada je u pitanju zaštita klime, sve tri strane su se složile da smanjenje stakleničkih plinova treba biti zadatak svih resora. Habeck je dugo vremena jasno davao do znanja da borbu protiv klimatskih promjena sebi može najbolje zamislisti sa pozicije ministra financija. Jer tamo, u resoru financija, na kraju se donose odluke o tome za koju politiku i za koje projekte se stavljaju milijarde dolara na raspolaganje. No, Ministarstvo financija predvodi FDP u Semafor koaliciji, čiji će stranački čelnik Christian Lindner preuzeti zadaću ministra. Mjesto vicekancelara ostaje za Habecka. I vodstvo novog super Ministarstva za klimu i gospodarstvo.

