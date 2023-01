Minhenski startap isporučuje dodatne dronove Ukrajini

Borbeni tenkovi i izviđački dronovi: Ukrajina će od Njemačke uskoro dobiti i jedno i drugo. To se saznalo istog dana prošle nedjelje, ali je vijest iz Berlina o odluci da se ukrajinska vojska snabdijeva teškim tenkovima Leopard 2 zasjenila onu iz Minhena. Naime, mlada startap-kompanija „Kvantum-sistemi" (Quantum-Systems) dobila je drugu, mnogo veću porudžbinu za svoje dronove „Vektor" od Ministarstva odbrane Ukrajine. Tu isporuku finansiraće njemačka vlada.

Dron „Vektor“ košta 180.000 evra

Izviđački dron „Vektor" već je dokazao svoju vrijednost u ratu u Ukrajini. Kijev je, naime, početkom avgusta prošle godine naručio 33, a sada, pet mjeseci kasnije, još 105 komada. Inače, još u proljeće prošle godine, suosnivač i izvršni direktor kompanije Florijan Zajbel, rekao je njemačkim medijima da ga je kontaktirao jedan ukrajinski milijarder koji je želio da kupi dronove za vojsku svoje zemlje, a da je njegov primjer slijedilo još nekoliko drugih oligarha.

Bespilotne letjelice „Vektor" su dakle bile u upotrebi u Ukrajini još u vrijeme kada su mnogi političari u Njemačkoj imali ozbiljne sumnje u svrsishodnost isporuka oružja toj zemlji. Ali, to i nije oružje, što ujedno i objašnjava zašto je njemačko Ministarstvo privrede tako brzo izdalo dozvolu za izvoz. Ta letjelica, koju pokreću elise dužine 1,63 i sa rasponom krila od 2,8 metara, koristi se za izviđanje iz vazduha. U vazduhu može da provede do 120 minuta, a prenosi video-snimke i podatke sa udaljenosti do 30 kilometara, što je domet mnogih artiljerijskih oruđa.

Jedan primjerak košta 180.000 evra, a njemačka vlada će tako platiti gotovo 20 miliona evra za novu narudžbinu ukrajinskog Ministarstva odbrane. Na pitanje zašto je „Vektor" tako skup, Florijan Zajbel za DW odgovara da je on zapravo jedan od jeftinijih, jer su izraelski ili američki vojni izviđački dronovi znatno skuplji: „U njega je ugrađeno mnogo vojne tehnologije: specijalne antene, uređaji za noćno osmatranje, infracrvene kamere, veze za prenos podataka. Softver je razvijan gotovo čitavu deceniju, na primjer kada je riječ o kontroli i navigaciji."

Učesnici projekta mapiranja kontaminiranih lokacija oko atomske elektrane u Černobilju pomoću drona „Triniti“ Foto: Quantum-Systems

Osnivač firme Zajbel 16 godina proveo u Bundesveru

Florijan Zajbel u početku nije imao namjeru da snabdijeva vojsku i fokusirao se isključivo na razvoj i proizvodnju malih, komercijalnih, civilnih letjelica. Prethodno je 16 godina proveo u njemačkoj vojsci, najprije kao pilot helikoptera, a zatim na Univerzitetu Njemačkih oružanih snaga u Minhenu, gdje je radio na istraživanjima za svoju doktorsku tezu na Fakultetu za vazduhoplovstvo. U to vrijeme je i upoznao tri buduća suosnivača kompanije, s jednim od njih je patentirao prototip drona, zatim odustao od doktorske teze i u januaru 2015. pokrenuo startap-kompaniju „Kvantum-sistemi".

Godine 2017. počela je serijska proizvodnja drona „Triniti". On je uglavnom korišćen za premjeravanje zemljišta i mapiranje za poljoprivredne i građevinske projekte – i to u Njemačkoj, Norveškoj, Indoneziji, na Novom Zelandu, u Gani i SAD. U to vrijeme njihov dron imao je povremeno zadatke i u Ukrajini – najprije u poljoprivredi, a zatim i kao dio projekta u Černobilju. Tamo su uz pomoć multispektralnih snimaka iz vazduha lokalizovana mjesta u šumi na kojima je zakopan radioaktivni otpad poslije havarije nuklearne elektrane.

Razvoj bespilotne letjelice dvostruke namjene „Vektor", koja je dizajnirana za upotrebu u vojsci, ali i u policiji, vatrogasnim brigadama i za graničare, počeo je 2018. „Naravno, nisam mogao da pretpostavim da će Rusi izvršiti invaziju na Ukrajinu, iako su to već učinili na Krimu 2014. Ali jesam imao osjećaj da mi u Evropi zanemarujemo našu bezbjednost i da bi trebalo više da se bavimo tim pitanjem", kaže Zajbel za DW.

Osnivač i šef minhenske kompanije „Kvantum-sistemi“ Florijan Zajbel sa dronom „Vektor“ Foto: Quantum-Systems

Velika potražnja za nemačkim izviđačkim dronom

Prema njegovim riječima, specifičnost takvih projekata je u tome što se oni „često na početku razvijaju za potrebe vojske, a potom pronalaze svrhu u civilnom svijetu. U ovom slučaju krenuli smo suprotnim putem i našu komercijalnu tehnologiju učinili dostupnom vojsci. Možete, na primjer, da naučite kako da koristite naš sistem skoro kao igricu, i to u roku od nekoliko sati."

„Vektor" je u serijsku proizvodnju ušao 2020, a sa slanjem prvih primjeraka u Ukrajinu u proljeće 2022. minhenska startap-kompanija prvi put je koristila svoje bespilotne letjelice u vojne svrhe i to u ratnoj zoni. „Mi na Zapadu moramo da učinimo sve što je moguće da se ovaj rat završi što prije, ali Moskvu možemo da natjeramo za pregovarački sto samo kada Rusi uvide da će izgubiti rat. Sve dok smatraju da mogu da pobijede – nastaviće", uvjeren je minhenski preduzetnik.

Nakon isporuka Ukrajini, za izviđački dron zainteresovale su se i druge armije – njemački Bundesver, ali i američka i holandska vojska. Sasvim je moguće da neki u Njemačkoj Florijana Zajbela vide kao „ratnog profitera".

„Da, mi jesmo ekonomski pobjednici u ovom ratu, jer zarađujemo tako što obezbjeđujemo tehnologiju koja je sada potrebna", priznaje Zajbel u intervjuu za DW, praveći ujedno paralelu s njemačkom kompanijom „Bajontek" koja je, zajedno sa američkim farmceutskim gigantom „Fajzerom", razvila i na tržite plasirala najuspešniju vakcinu protiv korone. „Bajontek" je pomogao da se svijet oslobodi velike nesreće i pošteno je da su osnivači, ali i investitori koji su godinama finansirali njihov rad na sopstveni rizik, za to nagrađeni, kaže Zajbel.

Ukrajinski vojnici na frontu sa izviđačkim dronom „Vektor“ minhenske kompanije „Kvantum-sistemi“ Foto: Quantum-Systems

Poznati investitor pridružio se „Kvantum-sistemima“

Njegova mlada kompanija, kako dodaje, takođe ima veliku odgovornost prema investitorima koji su joj povjerili desetine miliona evra. Među njima je i „Bajern-kapital", investiciona kompanija pokrajine Bavarske, koja posebno promoviše vazduhoplovnu industriju i to prije svega u oblasti Minhena, gdje je i sjedište „Kvantum-sistema".

U oktobru 2022. u minhenski startap novac je uložio legendarni američki investitor njemačkog porekla Piter Til. Florijan Zajbel kaže: „Za nas je to bilo nešto kao priznanje. Piter Til je svakako jedan od najuspješnijih, ako ne i najuspešniji tehnološki investitor na svijetu. On je uspio da stvori finansijsku osnovu sa 'Pej Palom', a zatim je nastavio da investira, na primjer veoma rano u 'Fejsbuk'."

Naravno, nastavlja Zajbel, „znamo da je Piter Til kontroverzna politička ličnost (zbog podrške Donaldu Trampu i desničarskim republikancima u SAD), ali nije moj posao da s njim razgovaram o politici". U ovom slučaju je, kaže, ključno to da je „Til uložio u njemačku kompaniju dronova kao biznismen, jer suštinski vjeruje da je sposobna za nešto veliko".

Što se tiče isporuka dronova ukrajinskoj vojsci, predstavnici kompanije „Kvantum-sistemi", koji su već nekoliko puta putovali u Ukrajinu, trenutno rade na organizovanju njihove popravke na licu mjesta, kako bi se izbjegao transport u Njemačku. Poslije nove narudžbine iz Kijeva, taj posao dodatno je intenziviran, ali Florijan Zajbel u intervjuu za DW nije želio da otkriva detalje. Iz razumljivih razloga.

