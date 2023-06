Milioni muslimana hodočaste ponovo u Meku nakon korone

Ovogodišnje muslimansko hodočašće u Meku počinje ovog ponedeljka uveče (26.6.). Po prvi put od pandemije korone, hodočašće, hadž na arapskom, ponovo se održava bez ograničenja učešća i uslova.

Prema saudijskom Ministarstvu za Hadž, očekuje se oko 2,6 miliona muslimana u rodnom mjestu proroka Muhameda (oko 570-632), najsvetijem gradu islama. Do subote (1. jula) obavljaće propisane rituale u svetilištu Kabe i na raznim lokacijama u blizini Meke.

Veliki broj posjetilaca takođe odražava ekonomsko i oprezno političko otvaranje arhikonzervativne Kraljevine Saudijske Arabije. Ove godine, po prvi put, i ženama je dozvoljeno da obave hodočašće bez muškog staratelja.

Posljednjih godina broj učesnika je drastično smanjen

Prije pandemije korona, oko 2,5 miliona muslimana iz cijelog sveta učestvovalo je na Hadžu 2019. U dvije godine koje su uslijedile, Saudijska Arabija je drastično smanjila broj. Samo 10.000 vjernika je primljeno na Hadž 2020; 2021. bilo je 60.000. Osim toga, važili su strogi uslovi. Primljeni su samo vjernici koji žive u Saudijskoj Arabiji i imaju između 18 i 65 godina.

Godine 2022, skoro 900.000 hodočasnika je tada bilo dozvoljeno da putuju u Meku i grobnicu proroka Muhameda u Medini, uključujući oko 780.000 muslimana iz inostranstva - ali samo ako su bili mlađi od 65 godina, vakcinisani i mogli su da pokažu negativan test na korona virus.

„Svjedoci najvećeg Hadža u istoriji“

Hadž u Saudijskoj Arabiji počeo je rano u nedelju tavafom -- obilaskom kubične Kabe, kocke pokrivene crnim velom u Meki prema kojoj se milioni muslimana svakodnevno okreću da se mole.

„Ove godine svjedočimo najvećem hadžijskom hodočašću u istoriji“, rekao je u nedjelju zvaničnik Ministarstva hadža i umre. „Broj će premašiti 2,5 miliona hodočasnika. Do petka kasno uveče stiglo je 1,6 miliona stranih gostiju.

Praznik žrtvovanja počinje u srijedu

Islamski festival žrtvovanja počinje u srijedu, trećeg dana Hadža. To je najviši praznik u islamu i traje četiri dana. Mnogi muslimani širom svijeta kolju kurban. Ritual podsjeća na žrtvovanje Ibrahima (Avrama) koji se spominje u Kuranu i Bibliji, koji je bio spreman da žrtvuje svog sina po Božijem nalogu.

Hodočašće u Meku u posljednjem mjesecu islamskog kalendara u svojim ritualima slijedi primjer proroka Muhameda. To je jedan od „pet stubova islama“ i stoga centralna obaveza vjere. Prema islamskom učenju, svaki odrasli vjernik treba to da uradi barem jednom u životu, pod uslovom da mu zdravlje i bogatstvo to dozvoljavaju.

