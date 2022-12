Milioni ljudi pogođeni ekstremnim nevremenom u SAD-u

Tako brutalna hladnoća u dijelovima SAD-a nije zabilježena desetljećima. Američke vlasti su već danima upozoravale na zimsku oluju Elliott. Sada je 48 država pogođeno ledenim vjetrovima, drastičnim padom temperature ili velikim snježnim padavinama. U Washingtonu je, na primjer, temperatura pala sa osam na -13 stepeni.

Posebno je loše u regionu Velikih jezera na granici SAD-a i Kanade. Tamo se oluja razvila u meteorološki fenomen poznat kao „bombaški ciklon" - kod koga se, zbog ekstremnog pada vazdušnog pritiska u roku od 24 sata, povećava jačina oluje. Gradovi poput Clivelanda, Detroita i Chicaga zatrpani su debelim snježnim pokrivačem. U Buffalu, u saveznoj državi New York, predviđa se visina snježnih padavina do čak 120 centimetara.

Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje: „Imamo led, poplave, snijeg, niske temperature i sve nepogode koje nam majka priroda može prirediti ovog vikenda. Zaleđene saobraćajnice neće se tako brzo odlediti. vjetrovi će biti izuzetno ledeni. Zato je ovo što se događa po život opasna situacija."

Na mnogim saobraćajnicama je zbog olujnog nevremena vidljivost jednaka nuli

Spasilačke ekipe se ne mogu probiti do zaglavljenih vozača

Uprkos ranije uvedenoj zabrani vožnje, stotine vozača nalaze se zaglavljeni u snijegu, rekao je Byron Brown, gradonačelnik Buffala, u večernjim satima za CNN. Zbog takozvanog "whiteouta" kada je vidljivost na snijegu jednaka nuli, spasilačke ekipe se često ne mogu probiti do zaglavljenih vozača.

I na aerodromima u nevremenom pogođenim dijelovima vlade haos. Otkazano je više od 5000 letova - što otprilike predstavlja svaki peti planirani let, a na više od 9000 letova zabilježena su kašnjenja. Desetine hiljada putnika su tako ostale nasukane u aerodromskim zgradama.

Jedan od njih je Alex Goldberg, koji je iz Newarka u New Jerseyu želio letjeti za Minneapolis: "Pokušali smo da dobijemo drugi let, ali sve karte su već rasprodane. Dakle, ako ne stignemo danas kupiti karte, nažalost nećemo moći biti tamo tokom praznika."

Posebno su ugroženi beskućnici

Milion i po domaćinstava bez struje

Više od milion i po domaćinstava ostalo je bez napajanja električnom energijom. A ukoliko se dogodi zakazivanje sistema grijanja, dvocifrene minus temperature bi mogle postati opasne po život za mnoge stanovnike. Posebno su teško pogođeni beskućnici. Većina gradova je zbog toga organizovala otvaranje prihvatnih centara sa grijanjem i skloništa.

Danas se očekuje da će arktički hladni front zahvatiti istočnu obalu SAD-a, pa će stanovnici u mnogim dijelovima imati najhladniji Božić tokom posljednjih godina. Zapadnije, u Denveru, u saveznoj državi Colorado, na primjer, najgore je već prošlo. Danas bi tamo trebalo doći do rasta temperatura koje će iznositi do plus 7 stepeni.

