Mercedes (još) ne odustaje od benzinaca i dizelaša

Mercedes je korigirao vlastite planove po pitanju elektro-mobilnosti. Što to znači za budućnost automobila? A što za planiranu zelenu tranziciju u sektoru cestovnog prometa?

Cilj je bio ambiciozan: Mercedes-Benz je planirao da od 2030. godine proizvodi samo e-automobile, a već u idućoj godini je njemački proizvođač planirao prodati isti broj čistokrvnih e-auta i plug-in-hibrida kao i onih vozila u kojima je klasični motor s unutarnjim sagorijevanjem. Ali Mercedes je jako daleko od ostvarenja tog cilja. „Electric Only" strategiju je već u veljači ove godine osobno „pokopao" šef Mercedesa Ola Källenius, a kompanija iz Stuttgarta je obustavila i etabliranje nove platforme samo za elektro-vozila.

"U idućim godinama će postojati i jedno i drugo: električni auti i ultramoderni elektrificirani modeli s unutarnjim sagorijevanjem. A ako potražnja bude dovoljno velika, bit će ih i duboko u 2030-im godinama", rekao je Källenius prije dva tjedna na Glavnoj skupštini tvrtke i time zapravo još jednom javno priznao možda i najveću pogrešnu kalkulaciju u novijoj povijesti Mercedesa.

Prodaja stagnira

Naime, brojke prodanih električnih vozila stagniraju. Udio potpuno električnih automobila u ukupnom broju registriranih novih vozila u prvom kvartalu ove godine u Mercedesu je iznosio oko deset posto isto kao i prošle godine. S hibridima, e-auti kod Mercedesa u globalnoj bilanci imaju udio od oko 10 %, to je jako daleko od proklamiranog cilja (50 %) do 2025.

Mercedes-Benz je planirao da od 2030. godine proizvodi samo e-automobile Foto: Mercedes-Benz AG – Communication/dpapicture alliance

I to ima posljedice: poduzeće je zaustavilo razvoj nove platforme za električna vozila. Platforme su u automobilskoj industriji nešto poput kompleta za gradnju, u kojima nastaju novi automobili. Do sada su platforme za elektro-vozila i klasične modele s unutarnjim sagorijevanjem bile iste bez obzira radi li se o benzincima, dizelašima, elektro-modelima ili hibridima, sve se radilo na istoj pokretnoj traci, temeljna konstrukcija je za sve modele bila ista, a ovisno o tipu vozila se onda u njih ugrađivao odgovarajući pogon.

Platforma "MB.EA-Large" je to trebala promijeniti: po prvi put je trebala omogućiti da se i velike, luksuzne modele može od temelja sklapati u verziji s e-motorom, i to s povećanjem učinkovitosti, na primjer u domeni boljih, jačih baterija. Bio je to ambiciozan projekt, investicija u budućnost kompanije ali i skup projekt. Preskup za aktualne podatke o (slaboj) prodaji električnih modela.

Neizvjesna budućnost elektro-mobilnosti

Za javni medijski servis SWR iz Mercedesa je potvrđeno da kompanija u svakom slučaju i ubuduće želi investirati u e-mobilnost. Trenutno se, kako je službeno komunicirano, pod znakom pitanja samo spomenuta platforma, ali ne i e-auti kao takvi. Mercedes će, kako je potvrđeno, nastaviti s daljnjim razvojem baterija, motora ili softwarea.

Proizvođači automobila samo reagiraju na želje mušterija, kažu stručnjaci Foto: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Mercedes tako zapravo samo slijedi trend koji vlada u automobilskoj branši. I BMW po vlastitom priznanju ne odustaje od motora s unutarnjim sagorijevanjem, kod VW je situacija slična. I to usprkos činjenici da su Volkswagenove brojke (prodanih vozila) znatno bolje nego kod Mercedesa. Prijeti li kraj planirane zelene tranzicije u sektoru e-mobilnosti?

Nesigurnost mušterija

Proizvođači automobila samo reagiraju na želje mušterija, kaže automobilski stručnjak Ferdinand Dudenhöffer u razgovoru za tagesschau.de. A kupci su pak trenutno nesigurni, i to jako zbog postupaka politike, kaže on. "Iz političke domene stiže jako puno negativnih poruka, zbog tih poruka su kupci postali oprezniji", kaže Dudenhöffer.

Kao primjer navodi naprasni prekid isplate subvencija za e-automobile od strane savezne vlade, to je bilo prije Božića prošle godine. Odnosno medijsku pompu koja je pratila najavu šefice Europske komisije Ursule von der Leyen o tome da bi se trebalo još jednom preispitati već usvojenu zabranu prodaje benzinaca i dizelaša od 2035. u Europskoj uniji. Sve se to negativno odražava na prodaju e-vozila, dodaje njemački stručnjak.

A osim toga vlada i nesigurnost auto-branše zbog prijetećeg trgovinskog konflikta s Kinom. SAD je već uveo kaznene carine od 100 % na e-vozila iz Kine, i to zbog mogućeg narušavanja tržišne utakmice. Sve su glasniji zahtjevi i u EU-u da se slijedi primjer Amerikanaca. Stručnjaci pak upozoravaju da na mogućnost nastanka takozvane "spirale kaznenih carina": ako bi Kina također uvela posebne carine, to bi moglo imati znatne posljedice za njemačke proizvođače automobila. Kina je naime u ovom trenutku možda i najvažnije pojedinačno tržište pogotovo u sektoru elektro-mobilnosti.

Fabian Siegel, SWR

