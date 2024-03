Memopolis: Njemačka igra sa bosanskim potpisom

„Razlika između Memopolisa i drugih memory igara je u tome da su sve kartice različite, a cilj je da se pronađu dvije različite građevine iz istog grada", objašnjava za DW arhitekta Damir Bašić princip društvene igre koju je nedavno kreirao u Njemačkoj.

U crnoj kartonskoj kutiji, koja sasvim lako stane u dlan, nalazi se 36 kartica koje prikazuju znamenitosti iz šest njemačkih gradova: Berlina, Hamburga, Kölna, Münchena, Stuttgarta i Frankfurta.

Engleski vrt i Nova gradska vijećnica iz Münchena su jedna od mogućih kombinacija koje se, ako se otkriju u jednom potezu, mogu skloniti sa stola, kao na primjer i Brandenburška kapija i Tempodrom u Berlinu.

Jedna od 36 kartica Memopolisa koja prikazuje Centralnu džamiju u Kölnu Foto: Aida Salihbegovic/DW

Da bi kreirao ovu društvenu igru i plasirao je na njemačko tržište, Damir Bašić iz Sarajeva je u Njemačkoj osnovao svoj obrt i brend Sheez Games, za čiji simpatični logo je zaslužan grafički dizajner Goran Lizdek. Na dizajnu kartica je radio dizajner i ilustrator Sandin Međedović, dok je u sam proces proizvodnje i kreiranja Memopolisa aktivno bila uključena i Damirova supruga Emina Osmanović, s kojom od 2018. godine živi u Ehrenfeldu, hip naselju u Kölnu.

Ovdje se ne osjećamo kao stranci

Tamo se ovaj bračni par već osjeća kao kod kuće, mada će Sarajevo, kažu, „uvijek ostati Sarajevo".

„Meni je Köln isti kao i Sarajevo. Taj vajb, ta atmosfera. Ljudi su vrlo otvoreni. Ja se ovdje nikad nisam osjetio kao stranac, iako to realno jesam", govori Damir.

„Super je! Još samo da nema njemačkog“, dodaje Emina uz smijeh. Ona je bila zaslužna za većinu organizatorskih poslova kada je u pitanju kreiranje i proizvodnja igre.

„Ideja da pravimo igre je nastala još prije 8-9 godina i 'Memopolis' je konkretno bila Damirova ideja. To ima veze sa njegovim interesovanjima i arhitekurom. Ja sam sve to podržavala, istraživala građevine i šta bi bilo zanimljivo, a kasnije u procesu proizvodnje i kako to izvesti finansijski", govori Emina za DW i dodaje da proces nije bio težak i stresan, a ni njemački joj nije predstavljao problem, iako skromno kaže da ga ne govori savršeno.

U EU je lakše

„Memopolis" je igra štampana i proizvedena u Češkoj, objašnjenje i uputstvo su na njemačkom i engleskom jeziku, a autori Bosanci. Više Evrope u jednom teško da može biti. Na pitanje zašto igra nije proizvedena u Bosni i Hercegovini, Damir Bašić odgovara:

„Prije devet godine sam se raspitivao, i u Bosni nije bilo moguće proizvesti ovakvu igru. Tada. Možda sada jeste moguće, to ne znam. Jednostavno tehničke mogućnosti nije bilo. Nijedna fabrika nije tako nešto radila. Ovdje je u svakom slučaju puno jednostavnije jer možeš da proizvodiš u čitavoj EU“.

„Igra je proizvod Evropske unije, nažalost nije BiH", sa osmijehom zaključuje Damir koji je ponosan što je stvorio nešto što će povezivati ljude. „Odličan je osjećaj kada znate da će nešto što ste vi napravili obilježiti lijepe momente ljudi jednih sa drugima. Oni će malo pobjeći od ekrana, družiti se, gledati se u oči i komunicirati drugačije“, govori on za DW.

Damir Bašić se inače bavi video produkcijom, ali kreirati nešto što će doprinijeti da ljudi malo pobjegnu od ekrana i komuniciraju na drugačiji način, je poseban osjećaj, govori za DW Foto: Aida Salihbegovic/DW

Planovi za budućnost

Dosadašnje reakcije na igru su vrlo pozitivne, tvrde Emina i Damir i nadaju se da će uskoro igru u Njemačkoj biti moguće kupiti ne samo online, nego i u knjižarama, pa i suvenirnicama. U Sarajevu će se "Memopolis" moći kupiti već od kraja marta.

Prema navodima Statiste, 2023. godine je u Njemačkoj društvene igre „povremeno“ igralo oko 33 miliona osoba. Damir i Emina svojim brendom planiraju toj skupini pružiti mogućnost za još jednu zabavu i tako doprinijeti tržištu društvenih igara u Njemačkoj, ali i šire.

„Za naš brend brend ‚Sheez Games' planiramo u svakom slučaju nastaviti raditi i druge igre, kao i druge verzije ‚Memopolisa' - druge zemlje. Koje će to biti zemlje, to ćete vidjeti“, zaključuje Damir na kraju razgovora ne želeći otkrivati šta ljubitelje igara čeka u budućnosti.

A do tada će njemačka verzija ove društvene igre krasiti police knjižara i suvenirnica njihove dvije domovine – Njemačke i Bosne i Hercegovine.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu