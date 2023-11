Medijske slobode u RS: Granica postoji

Mini diplomatska ofanziva koja se posljednjih dana odvija u Republici Srpskoj sa ciljem da se vlast uvjeri da povuče zakon o stranim agentima koji je usvojen u formi nacrta, došla je u trenutku verbalnih napada na novinare iz vrha vlasti. Posljednji u nizu je onaj na novinarku N1 Snežanu Mitrović.

„Možda sam malo razočarana jer je medijski prostor ostao nijem na ono što je rečeno na toj konferenciji za novinare. Ne treba mi advokat niti odbrana, branim se svojim poštenim radom već 20 godina. Ali, kada zvaničnik prizna da ima službu koja prati rad novinara, to je vrlo opasno i za mene indikativno“, rekla je Mitrović, nakon konferencije za novinare prije nekoliko dana na kojoj se predsjednik RS Milorad Dodik obrušio na N1 televiziju. On je između ostalog rekao da je „veoma trpeljiv“ jer uopšte dopušta novinarima ove televizije ulazak u službene prostorije Republike Srpske.

Prisluškuju li vlasti u RS novinare? Foto: Dragan Maksimović/DW

Služba za praćenje

„Vi iz N1 samo gledate kako ćete nešto… Ako sam i po čemu poznat, onda je to što meni osobe iz kriminalnog miljea ne mogu ni da priđu. Nemojte da podvaljujete, lažete, kad god zinete lažete, niko nije bio kod mene, niti može da mi priđe, ne možete da mi pripišete nikakvo ni prijateljstvo, ni druženje, a dvadeset godina sam na vlasti“, rekao je Dodik, nakon pitanja da prokomentariše to što su se u njegovoj blizini našle osobe iz kriminalnog miljea, a što je aktualizovano nakon hapšenja u jednoj od policijskih akcija.

„Inače vam nisam sve rekao, ‘oćete… Mislite da mi nemamo službu koja vas prati šta radite“, upitao je Dodik, nakon čega je novinarku Mitrović pozvao kasnije i telefonom i prema njenim riječima, dodatno izvrijeđao.

Ovo je otvorilo višegodišnje pitanje praćenja medija i njihovo prisluškivanje a posebno je sada dobilo na značaju s obzirom na nedavno usvojene izmjene Krivičnog zakona kojim je kriminalizovana kleveta ali i zakona o stranim agentima koji je u skupštini RS usvojen u formi nacrta. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da novinare, niti bilo koga drugog mimo zakona niko ne prisluškuje.

Johan Satler, šef Delegacije EU u BiH Foto: Dragan Maksimovic/DW

Šala

„Predsjednik Republike Srpske se znao i na drugačiji način šaliti. Nema te službe, ali svi imaju neku vrstu pres klipinga, šta je ko izjavio i gdje je bio. Nema potrebe da neko vrši bilo kakav nadzor“, kaže Stevandić.

Oni koji bi trebalo da vrše nadzor po pitanju eventualnog prisluškivanja tek treba da se sastanu. Predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Vukota Govedarica podsjeća na ranije izjave Dodika o prisluškivanju političara opozicije.

„A onda nakon toga kažete javnosti da ste se šalili. To je toliko smiješno da je nemoguće ne nasmijati se o njegovoj teoriji o šali. I pozivati sada da Odbor za bezbjednost treba da upada u centar koji se bavi tim stvarima je suludo“, kaže Govedarica, tvrdeći da ono što se radi nelegalno i nezakonito ne vidi u zvaničnoj dokumentaciji.

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, otišao je korak dalje pa je šefu Delegacije EU u BiH Johanu Satleru zamjerio što EU uopšte pregovara sa političarima iz vladajuće koalicije u RS.

„Vi uzimate za partnera čovjeka koji medijima prijeti i priznaje po ko zna koji put da nas špijunira i prati. I kaže bila je šala. Ako gospoda iz EU za svoje partnere prihvataju nasilnike, uzurpatore i korumpirane političare jer im to trenutno odgovara, to je izdaja ovog naroda“, kaže Vukanović, koji je kao glavne krivce za takvo stanje označio upravo predstavnike EU u BiH.

Protesti medijskih radnika u Banjaluci zbog zakona o kriminalizaciji klevete (18.7.2023.) Foto: Dragan Maksimović/DW

Paralelne strukture

O slučaju prisluškivanja novinara u RS oglasili su se i iz Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštivši da MUP ni pripadnici policije, ne vrše nadzor nad novinarima N1 niti su to ikada radili. To je otvorilo dalje sumnje.

„Ako MUP kao što tvrdi ne prati N1 i ostale medije, onda predsjednik RS ima vaninstitucionalne službe koje to rade, a to je kršenje Ustava RS. Ako nije ni to, onda to znači da je predsjednik spreman iznijeti brutalne neistine kako bi zaplašio novinare“, rekao je predsjednik Kluba novinara iz Banjaluke, Siniša Vukelić.

Posljednji u nizu verbalnih napada predsjednika Republike Srpske na novinare je nedopustiv, kaže novinarka iz Banjaluke Ljiljana Smiljanić. Ona ponavlja da postoje drugi načini osim nasilja i vrijeđanja, ukoliko je bilo koji mediji objavio netačnu informaciju ili nekom nanio štetu.

„Naročito je privukla pažnju informacija da je gospodin Dodik rekao kako službe prate N1, što zabrinjava. To je očekivano nakon kriminalizacije klevete, usvajanja Nacrta zakona o posebnom registru NVO uprkos protivljenju medijske zajednice. Mada, nije mi jasno da li je mislio na prisluškivanje ili na njegove službe, odnosno službenike u njegovom kabinetu koji prate šta mediji objavljuju“, kaže Smiljanić, podsjećajući da je posao novinara da pita i objasni javnosti kako i šta zvaničnici rade.

Mreža za slobodu medija i sigurnost novinara Safe Journalists pozvala je Dodika da se javno izvini novinarki N1 Foto: Dragan Maksimovic/DW

Poziv Dodiku da se izvini

Televizija N1 je obavijestila predstavnike evropskih institucija, međunarodnih organizacija koje se bave medijskim slobodama i predstavnike diplomatskog kora u BiH o „napadu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na njihovu novinarku i medijsku kuću“.

„Predsjednik Republike Srpske je konferenciju za novinare iskoristio za obračun sa televizijom N1. Pored niza neosnovanih optužbi usmjerenih na rad televizije N1, Dodik je iznio tvrdnje da podržavamo politiku koja ima za cilj rušenje Republike Srpske. Također je istakao i da postoje službe koje prate naš rad što doživljavamo kao otvorenu prijetnju“, navodi se u saopštenju N1.

Mreža za slobodu medija i sigurnost novinara Safe Journalists pozvala je Dodika da se javno izvini novinarki N1 nakon verbalnog napada, te telefonskog poziva koji je uslijedio a tokom kojeg je Dodik vrijeđao reporterku.

Predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever potvrdila da su sve ove informacije poslate svim relevantnim međunarodnim organizacijama za zaštitu novinara ali i međunarodnim institucijama. Što se tiče samog slučaja prijetnji, Sever kaže da je ovo samo još jedan u nizu pritisaka na medije u Republici Srpskoj.

Protesti u Banjaluci nakon napada na imovinu novinara, kada su oštećena vozila novinara Euro Blica Nikole Morače i Aleksandra Trifunovića urednika portala Buka (9.3.2023.) Foto: Dragan Maksimovic/DW

Meta na čelo

„Kada je u pitanju napad na novinarku N1, ne mogu da vjerujem da političari na takav agresivan način mogu stavljati metu na čelo ljudima i medijima“, kaže Sever, podsjećajući da je posebno zabrinjavajući dio o službama koje prate medije. Sever je, kaže, svjesna da bilo koja međunarodna institucija ili zvaničnik nemaju mnogo mehanizama u ovom slučaju, ali da je žalosno što i onaj jedan koji imaju ne koriste.

„Oni sa nekim ciljem šire globalne slike prelaze preko ovoga. Jer da neko napravi ispad prema vama, da li biste vi sa tim ljudima ušli u istu prostoriju. Mislim da postoji granica i i ljudska dimenzija koju vi gazite ponašajući se kao da se ništa nije desilo“, kaže Sever, povlačeći paralelu sa mlakom reakcijom predstavnika međunarodnih institucija u BiH, sa sastancima predstavnika najvišeg nivoa vlasti i Delegacije EU, dan nakon ovog događaja.

Inače, međunarodni predstavnici u BiH osudili su saopštenjima ove napade i obećali da će „nastaviti podržavati sve slobodne i profesionalne medije u BiH“.

