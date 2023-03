Mediji: „Potpisan ili ne, sporazum iz Ohrida je značajan“

Praktički su svi mediji na njemačkom tokom vikenda izvijestili o pregovorima koje su Srbija i Kosovo, uz posredovanje predstavnika EU-a, vodili u subotu 18. ožujka u Ohridu. Ocjenjuje se uglavnom da je „došlo do približavanja", odnosno da je „postignut napredak".

List Die Welt objašnjava: „Prema planiranom sporazumu, Beograd neće međunarodno-pravno priznati Kosovo, ali će priznati državnost svoje bivše pokrajine. Konkretno, trebao bi priznati kosovske putovnice, registarske tablice i carinske dokumente. Kosovo treba institucionalno osigurati prava srpske etničke skupine u zemlji."

List također navodi da su „i Vučić i Kurti pod pritiskom u svojim zemljama da ne čine previše ustupaka. Na Kosovu postoji bojazan da bi prekomjerno pravo veta za buduću srpsku zajednicu općina moglo blokirati državu."

Kurti u Ohridu

Pravno priznanje doći će kroz navikavanje

Sporazum su odobrile obje strane, ali on nije potpisan. Prema ocjeni švicarskog dnevnika Neue Zürcher Zeitung, „to dovodi do spekulacija i na Kosovu i u Srbiji o tome koliko je on zapravo obvezujući. Vučić je u Ohridu umanjio značaj sporazuma. Da, imaju neku vrstu dogovora, rekao je, i pregovori jesu bili konstruktivni, ali on nije potpisao ništa." Ta poruka je, ocjenjuje se u tekstu, bila namijenjena domaćoj publici.

U Srbiji se Vučić suočava sa snažnim protivljenjem sporazumu, a dio oporbe ga optužuje za izdaju i rasprodaju srpskog teritorija. U stvari", ocjenjuje list iz Züricha, „Beograd čini puno značajnije ustupke od Prištine. Kada je Republika Kosovo de facto priznata, pravno priznanje će jednog dana uslijediti kroz navikavanje. U svakom slučaju, sporazumom je razbijen sadašnji tabu u Srbiji prema kojem je Kosovo južna pokrajina Srbije."

Na kraju, autor teksta u švicarskom listu Andreas Ernst izvlači sljedeći zaključak: „Potpisan ili ne, sporazum je značajan. Poslije prvog koraka u Bruxellesu krajem veljače, ovaj drugi u Ohridu znači nastavak puta. Ako se Beograd i Priština ne žele sukobljavati s Bruxellesom i Washingtonom, onda će morati nastaviti tim 'putem normalizacije'. A budući da su u krajnjoj liniji i jedni i drugi ovisni od gospodarske suradnje i političke podrške Zapada, oni će to i učiniti."

„Albanci ostavljeni na kiši"

Berlinski Tageszeitung izvještava o sastanku u Ohridu u nešto drugačijem tonu i piše: „Unatoč svim diplomatskim zafrkancijama, postalo je jasno da obje strane nisu odustale od svojih pozicija. Srbija nikada neće diplomatski priznati Kosovo, nego će, smatraju u Beogradu, napraviti ustupke po pojedinim točkama."

„Za Vučića svako ublažavanje oštrog stava prema Prištini predstavlja politički rizik", ocjenjuje list uz objašnjenje da je „tisuće nacionalističkih ekstremista demonstriralo u Beogradu uoči sastanka" i da bi, „to što desničarski ekstremisti u Srbiji prijete žestokim prosvjedima ako Vučić kapitulira u Ohridu, moglo čak i ojačati njegovu pregovaračku poziciju s EU-om i SAD-om."

„Albanci su, pak, ostavljeni na kiši", piše Tageszeitung. „Borrellu i EU-u je jasno da moraju dati ustupke po pitanju srpskih općina. Kurti, međutim, ne može pristati na udruživanje srpskih općina, posebno u pogledu formiranja teritorijalno definirane srpske države u državi, u kojoj bi 20 posto teritorija kontroliralo šest posto stanovništva. Tada bi 1,8 milijuna stanovnika bilo izloženo politici srpske vlade, koja bi, naravno, preuzela samoupravu nad 120.000 Srba u zemlji."

Vučić u Ohridu

„Duh Donalda Trumpa prodro u srce Europe"

Autor izvještaja iz Ohrida za Tageszeitung, novinar Erich Rathfelder, objavljuje i komentar pod naslovom „Problem s dogovorom" u kojem piše:

„Prije nekoliko godina, kada je Donald Trump pokušao velike političke sukobe riješiti putem dogovora između onih koji su na vlasti, mnogi u Europi su mu se smijali. To je djelovalo kao rukovanje autokrata i kriminalaca, a to je nešto što se nije uklapalo u savršeni svijet demokracija."

„Ali izgleda da se s krizama i ratom u Ukrajini mnogo toga promijenilo. Kada visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell poslije razgovora Kosova i Srbije objavljuje da je postignut dogovor, on pokazuje da je duh Donalda Trumpa prodro u samo srce Europe. EU i SAD žele pridobiti Srbiju za Zapad. Europska unija nije samo spremna posredovati u dogovoru između nacionalističkog autokrata koji štiti ratne zločince s jedne i vlade male, ali demokratski vođene zemlje s druge strane, nego čak i taj dogovor provesti u korist autokrata. Prema Borrellu, Kosovo bi trebalo popustiti po pitanju asocijacije srpskih općina, iako srpske općine na Kosovu već imaju široku autonomiju i samoupravu. Autokrat će dobiti pristup značajnom dijelu male zemlje, što znači da se u budućnosti može očekivati samo najgore.

Je li ovo kršenje ili uspostavljanje međunarodnog prava", postavlja pitanje autor i zatim nudi svoju perspektivu: „U svakom slučaju, koriste se standardi koji više nemaju veze s vrijednostima naše demokratske kulture. Dogovor se vidi kao veće dobro od prava pojedinaca, a time i ljudskih prava. Ovaj dogovor između EU-a, SAD-a i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u skladu je sa srpskim nacionalizmom, ali ni na koji način ne jača demokratske snage u samoj Srbiji, a slabi i demokraciju na Kosovu. Vladimir Putin nikako neće biti poražen ovom politikom smirivanja."

