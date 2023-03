Međusobne optužbe nakon pada drona

Informacije SAD o incidentu u Crnom moru značajno se razlikuju od ruskih. Moskva naglašava da američki dron nisu gađali ruski avioni niti je napadnut na bilo koji drugi način. Nije bilo kontakta, već je dron pao u more poslije oštrog sopstvenog manevra.

U Vašingtonu je portparol Pentagona Pet Rajder naglasio: „Jedan od ruskih aviona SU-27 dotakao je propeler drona MQ-9. Američke snage su tada morale da sruše dron iznad međunarodnih voda. Prije sudara, ruski mlaznjaci su izbacivali gorivo više puta na dron i nesmotreno i neprofesionalno letjeli ispred drona“.

Dron "pun osjetljive izviđačke tehnologije"

Prema procijeni bivšeg vrhovnog komandanta NATO snaga u Evropi Veslija Klarka, SAD će pokušati da izvuku oboreni dron iz Crnog mora prije nego što to ruska strana to učini: „Ovim dronovima rukujemo sa najvećim oprezom“, rekao je Klark za CNN. "Ove dronove još nismo stavili na raspolaganje Ukrajincima jer su opremljeni sa mnogo osjetljive izviđačke tehnologije. Možda bismo u ovom slučaju uspjeli da izbrišemo sačuvane podatke daljinskim upravljačem. Nadam se da smo to uradili", nastavio je Klark.

Američki dronovi MQ-9 su bespilotne letjelice dugačke oko 10 metara i raspona krila 20 metara. Oni se prvenstveno koriste za izviđanje, ali mogu biti opremljeni i raketama.

Ruski ambasador govori o „provokaciji“

Vlada SAD pozvala je ruskog ambasadora Anatolija Antonova u Stejt department SAD. U pisanoj izjavi koju je objavila ruska ambasada u Vašingtonu, Antonov je optužio SAD da prikupljaju obavještajne podatke koje bi onda Ukrajina koristila za napad na ruske snage i rusku teritoriju. Antonov je incident sa dronom nazvao „provokacijom" i pozvao SAD da obustave operacije u blizini ruske granice. Istovremeno, ambasador je naglasio da ruska strana nije tražila konfrontaciju sa Sjedinjenim Državama.

Portparol američkog Savjeta za nacionalnu bezbjednost Džon Kirbi odbacio je prethodni izvještaj Rusije o padu drona i upozorio Moskvu na eskalaciju. Sjedinjene Države imaju pravo da izvode izviđačke letove iznad međunarodnih voda, naglasio je Kirbi. Prema Kirbijevim riječima, Vašington razmatra da objavi snimak sudara američkog drona sa jednim od ruskih aviona kako bi podržao američki izvještaj o incidentu.

Kirbi: „Držite kanale za razgovor otvorenima"

Kirbi je u intervjuu za CNN istovremeno naglasio da Vašington i dalje traži dijalog sa Moskvom: „Zato želimo da kanale komunikacije držimo otvorenim kako bismo mogli da nastavimo da veoma direktno i otvoreno razmjenjujemo ono što nas brine.“

Do sada su obje strane slijedile liniju: oštra retorika, ali bez interesovanja za stvarnu, a kamoli vojnu eskalaciju.

Autor: Ralf Borhard, ARD Studio Vašington

