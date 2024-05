ICJ odbio hitni zahtjev protiv njemačke pomoći Izraelu

U njemačkoj delegaciji se osjetilo olakšanja nakon objave odluke Međunarodnog suda (ICJ). Najviši UN-ov sud odbio je hitni zahtjev Nikaragve protiv Njemačke. Suci u Den Haagu ocijenili su da „na temelju činjeničnih podataka i pravnih argumenata“ nema osnova za nametanje hitnih mjera koje je Nikaragva tražila protiv Njemačke. Ova odluka suda znači, između ostalog, da Njemačka ne mora obustaviti izvoz oružja u Izrael.

„Radujemo se što su naši argumenti mogli uvjeriti sud“ rekla je šefica njemačke delegacije Tania von Uslar-Gleichen nakon objave presude.

Nikaragva je u ožujku predala tužbu tvrdeći da isporukama oružja Izraelu i zadržavanjem sredstava za pomoć Palestinskom uredu UNRWA Njemačka krši Konvenciju o genocidu i druge norme međunarodnog humanitarnog prava. To, navodno, predstavlja „pomoć u izvršenju genocida“.

Nicaragva je također podnijela hitni zahtjev da ICJ provede pet hitnih mjera prije kraja mogućeg dugotrajnog postupka, uključujući

zaustavljanje isporuke oružja Izraelu i ponovno pokretanje pomoći UNRWA.

Šefica njemačke delegacije Tania von Uslar-Gleichen Foto: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Njemačka će ponovno financirati pomoć Palestincima

Njemačka je u januaru/siječnju obustavila svoje uplate UNRWA-i. Razlog su bile, između ostalog, izraelske optužbe da su radnici organizacije bili uključeni u masakr militantno-islamističke palestinske organizacije Hamas 7. listopada 2023. Osim toga izraelske vlasti tvrde da se Hamas, koji je označen kao teroristička organizacija od strane Izraela, Njemačke, Europske unije (EU), SAD-a i nekih arapskih država, infiltrirao u strukture ove nevladine organizacije.

Njemačka vlada je najavila da će nastaviti suradnju s UNRWA-om nakon što je UN-ov izvještaj odbacio izraelske optužbe i formulirao prijedloge za poboljšanje funkcioniranja organizacije za pomoć Palestincima.

Njemačka se uz SAD smatra jednim od najbližih saveznika Izraela i obećala je podršku zemlji nakon terorističkog napada Hamasa. Tada su teroristi ubili više od 1100 ljudi i oteli više od 250 kao taoce. Prema podacima palestinske zdravstvene službe kojom upravlja Hamas, u izraelskim vojnim akcijama u Pojasu Gaze koje su potom uslijedile poginulo je više od 34.000 ljudi. Te podatke nije moguće neovisno provjeriti. Izrael opravdava svoje vojne akcije pravom na samoobranu.

ICJ: nema potrebe za hitnim mjerama protiv Njemačke

Njemačka je na saslušanjima pred ICJ-om tvrdila da strogo kontrolirane procedure osiguravaju da se pri isporukama oružja Izraelu poštuju sve međunarodne obaveze.

Osim toga je od svih njemačkih isporuka Izraelu nakon 7. oktobra/listopada samo dva posto bilo oružje, dok je 98 posto sačinjavalo drugi vojni materijal. Uz to je ukupna vrijednost vojne opreme koja je od terorističkog napada Hamasa odobrena za izvoz u Izrael smanjena s ranijih 200 milijuna eura na milijun eura u martu/ožujku ove godine.

Odluka ICJ-a da ne nametne hitne mjere protiv Njemačke bila je očekivana, rekao je međunarodni pravnik Stefan Talmon sa Sveučilišta u Bonnu u razgovoru za DW.

Nikaragvanski predstavnik Carlos José Aguello Gomez naglasio je da će njegova zemlja pažljivo pratiti ponašanje Njemačke Foto: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

No, Nikaragva ne misli odustati od svoje nakane. Nakon objave presude, nikaragvanski predstavnik Carlos José Aguello Gomez naglasio je da će njegova zemlja pažljivo pratiti ponašanje Njemačke i, ako je potrebno, ponovno se obratiti sudu. Osim toga, postupak je tek počeo. U kasnijoj fazi, Nikaragva će navodno iznijeti sve činjenice koje ima.

Postupak ICJ-a protiv Njemačke još nije gotov

Međutim, neizvjesno je hoće li uopće doći do glavnog postupka. To nije isključeno jer ICJ nije udovoljio zahtjevu Njemačke da potpuno odbaci tužbu Nikaragve. To bi bilo moguće samo da je sud ustanovi da za to pitanje nije nadležan, što tu nije slučaj, glasi obrazloženje.

Pravnik Talmon očekuje da će Njemačka u sljedećem koraku postupka uložiti prigovore na nadležnost i dopuštenost tužbe. Ne očekuje da će doći do suđenja o suštini. Takav glavni postupak mogao bi trajati godinama.

Što odluka ICJ-a znači za Njemačku?

Njemačka vlada pozdravila je odluku Međunarodnog suda. Na online platformi X (ranije Twitter) Ministarstvo vanjskih poslova piše: „Nitko ne stoji iznad prava. To načelo je vodilja našeg djelovanja.“

Prema mišljenju profesora prava Talmona, odluka ICJ-a čak potvrđuje dosadašnje postupanje njemačke vlade. „Njemačka sada može reći da Sud nije vidio razloga za privremene mjere protiv bilo kakvih povreda međunarodnog prava.“ Nastavak isporuka oružja je, primjerice, i dalje moguć, ukoliko se vodi računa o poštivanju međunarodnih normi, ističe Talmon.

ICJ je u svojoj trenutnoj odluci još jednom podsjetio sve države na njihove međunarodne obaveze prilikom isporuke oružja strankama u oružanim sukobima. A uz to je izrazio i „duboku zabrinutost zbog katastrofalnih životnih uvjeta“ Palestinaca u Pojasu Gaze.

Ovaj tekst je prethodno objavljen na njemačkom.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu