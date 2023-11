Međunarodni dan pisaca u zatvorima

„Writers in Prison Day" je prilika da međunarodno udruženje pisaca PEN zahtijeva puštanje na slobodu utamničenih kolega. Gde je položaj pisaca najgori?

Represivni režimi širom svijeta imaju na nišanu pisce, novinare i izdavače. Hrabrost slobodnog izražavanja mišljenja plaća se slobodom.

Tako je u zatvor dospjela Irina Danilovič na Krimu koji je okupirala Rusija, kao i Go Šerab Gjaco u Tibetu koji je okupirala Kina. Ista sudbina je snašla Sulejmana Resunija u Maroku, kao i Kristinu Garido Rodrigez na Kubi.

Ova četiri autora su prema apelu 140 PEN centara širom svijeta „akutno ugrožena". Povjerenik njemačkog PEN centra za pisce u zatvorima Nadžem Vali kaže: „Sve dok oni nisu slobodi, niko nije slobodan".

PEN skreće pažnju javnosti na tragične sudbine

Vali kaže: „Autori i autorke pružaju otpor, zalažu se za pravdu i slobodno društvo. Zbog toga mnoge od njih progone, prijete im, napadaju ih, zatvaraju, protjeruju i nerijetko ubijaju".

Primjer je britansko-američki pisac Salman Rušdi. Pisac „Satanskih stihova" je na književnom nastupu napadnut avgusta 2022. i jedva je preživio. Nedavno je dobio Mirovnu nagradu njemačkih knjižara.

Uhapšena pod lažnim optužbama

Irina Danilovič je ukrajinska aktivistkinja koja se bavi zaštitom ljudskih prava i novinarstvom. Ona je razotkrila teške nepravilnosti u zdravstvenom sistemu Krima koji je pod ruskom okupacijom. Nasilno su je oteli 29. aprila 2022. Ruski bezbjednosni organi su istog dana pretresli njenu kuću i zaplijenili njen mobilni telefon kao i tehničku opremu. Tek dvije nedjelje poslije toga njen advokat je uspio da je pronađe u istražnom zatvoru u Simferopolju. Optužena je kao „strani agent" zbog navodnog posjedovanja eksploziva. Osuđena je na sedam godina zatvora. Iz protesta zbog lošeg medicinskog tretmana, Irina Davdovič je stupila marta ove godine u štrajk glađu. Prema informacijam njene porodice ona je u teškom zdravstvenom stanju.

Tibetanski intelektualac i pisac Go Šerab Gjaco, poznat kao Gošer je takođe u nezavidnoj situaciji. Foto: TCHRD

Tibetanski intelektualac i pisac Go Šerab Gjaco, poznat kao Gošer je takođe u nezavidnoj situaciji. Međunarodni PEN centar je zabrinut zbog „nedovoljne medicinske njege". Gošer izdržava desetogodišnju zatvorsku kaznu. Uhapsili su ga u gradu Čengdu, administrativnom centru provincije Sečuan pod sumnjom "podstrekivanja na secesiju". Sproveden je u autonomni region Tibet i tamo zvanično optužen i osuđen. On se u svojim knjigama bavi budističkom tradicijom, jezikom i kulturom Tibeta. Kritikovao je kinesku vladu da onemogućava tibetanskoj djeci da se obrazuju na svom jeziku.

Zabrinutost za zdravlje zatvorenih

Marokanski novinar Sulejman Resuni je 20 maja 2020. uhapšen zbog navodnog seksualnog zlostavljanja, on to negira i tvrdi da je hapšenje politički motivisano. Skoro godinu dana on je bio u zatvoru bez optužnice, sudski proces je bio pun nepravilnosti, osuđen je na pet godina zatvora. PEN je izvijestio da se suđenje odvijalo bez njegovog prisustva ili prisustva njegovog advokata. Osim toga, Resunija su nadzirali spornim špijunskim softverom Pegasus. Poslije dugog štrajka glađu njegovo zdravlje je ugroženo. Njegova žalba apelacionom sudu je odbijena. Ujedinjene nacije i Evropska unija su izrazili zabrinutost zbog samovolje prilikom njegovog hapšenja i zahtijevaju da ga puste na slobodu.

Očigledno su konstruisane bile optužbe protiv kubanske pjesnikinje i aktivistkinje Marije Kristine Rodrigez: „Javni nered", „napad", „podstrekavanje na krivično djelo", „nepoštovanje", „pružanje otpora". Osuđena je marta 2022. na sedam godina zatvora. Prije toga je učestvovala u mirnim protestima. Ona je na odsluženju zatvorske kazne u ženskom zatvoru Guatao. PEN navodi da se tamo prema njoj svirepo postupa.

Očigledno su konstruisane bile optužbe protiv kubanske pjesnikinje i aktivistkinje Marije Kristine Rodrigez Foto: privat

Nadžem Vali kaže: „Mehanizmi progona nepodobnih autorki i autora su u cijelom svijetu isti". On objašnjava da se diktature boje slobodne riječi, koja predstavlja sećanje i pamćenje, a to može dovesti do protesta.

„Diktatori reaguju sa nadom da ljudi nisu ništa vidjeli ni čuli pa zato ćute”.

Pisac Vali je to iskusio na sopstvenoj koži, kada je osamdesetih godina prošlog vijeka uhapšen u Iraku da bi završio u mučilištima Sadama Huseina. Vali je od maja 2022. povjerenik njemačkog PEN centra za Pisce u zatvorima, kao i zamjenik predsjednika njemačkog PEN centra.

Sloboda mišljenja ugrožena širom svijeta

Odbor Pisaca u zatvorima u Londonu ukazuje na godišnji izvještaj Međunarodnog PEN centra za prošlu godinu, u kojem se navodi da je najmanje 68 pisaca širom svijeta ugroženo ili ubijeno „prije svega u Sjevernoj i Južnoj Americi, Evropi, azijsko-pacifičkom i bliskoistočnom području".

Vali navodi da je prema broju ubijenih novinara i autora slobodno izražavanje mišljenja trenutno najviše ugroženo u Meksiku. Dodaje da se slične stvari dešavaju u Kini, Rusiji, Turskoj, Siriji, Zimbabveu i Salvadoru. Prema njemu je teško sastaviti neku rang listu, ali ipak postoje „neuralgične tačke" kao što je Iran sa protestnim pokretom žena.

Od 1980. Međunarodni PEN centar 15. novembra podsjeća na sudbinu progonjenih autorki i autora. Time je PEN reagovao na "sve veći broj zemalja, koje pokušavaju da represijom ućutkaju autorke i autore”.

